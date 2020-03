Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué à ce jour, au moins 24.117 décès dans 198 pays dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 537.017 cas confirmés, dont 124.436 guéris.

Le Maroc a enregistré 275 cas de contamination au Covid-19 dont 11 décès et 8 personnes guéries. Sur un total de 2.341 personnes placées sous surveillance médicale dans le cadre du plan de veille épidémiologique, 669 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Pour les Etats-unis, 85.612 cas ont été dénombrés à ce jour, dont 1.301 décès et 1.868 guérisons. Six nouveaux décès ont été déclarés mercredi et 177 nouveaux cas.

Les pays les plus touchés après les Etats-unis sont la Chine avec 81.340 cas, 3.292 morts et 74.588 cas de guérisons, et l’Italie avec 80.589 cas, 8.215 morts et 10.361 guérisons. Le nombre de cas confirmés en Espagne a grimpé à 57.786 cas, dont 4.365 morts et 7.015 guérisons.

En Allemagne, le bilan est de l’ordre de 47.278 cas d’infection, 281 décès et 5.673 guérisons.

Par ailleurs, 5.673 cas ont été dénombrés en Corée du Sud, qui recense 139 morts et 4.528 guérisons.

D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Suède (4.528 cas), le Portugal (3.544), l’Australie (3.166 cas), le Luxembourg (1.453), la Pologne (1.244) ou encore la République Tchèque (2.062 cas).

Enfin, l’épidémie n’a pas épargné l’Arabie Saoudite qui a enregistré 1.012 cas, avec 3 décès et 33 guérisons tandis que la Palestine est à 86 cas confirmés, dont 1 décès et 17 guérisons.

Article19.ma