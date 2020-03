Bilan. Voici les principaux points de la déclaration de M. Hafid Zahri, conseiller en communication auprès du ministre de la Santé sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc. – 55 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, portant à 225 le nombre total de cas de contamination, a rapporté la MAP, ce jeudi.

– Le nombre de décès dus au virus s’élève à six, tandis que le nombre des cas guéris s’élève pour l’instant à sept.

– Côté répartition géographique, le total des cas confirmés au Royaume est réparti comme suit: la région Casablanca-Settat, la région Rabat-Salé-Kénitra, la région Fès-Meknès, la région Marrakech-Safi, la région Tanger-Tétouan-El Hoceima, la région Souss-Massa, l’Oriental, la région Beni Mellal-Khénifra, la région Draa Tafilalt et la région de Guelmim-Oud Noun.

La tranche d’âge la plus exposée au risque de contamination au Covid-19 est celle de plus de 51 ans à raison de 32,6%, tandis que le groupe d’âge de moins de 5 ans a enregistré un pourcentage de 1,1%.

– Le groupe d’âge entre 5 et 15 ans, n’a par ailleurs enregistré aucun cas, alors que la catégorie entre 15 et 25 ans a enregistré un pourcentage de 9,1% et la tranche d’âge entre 40 et 65 ans a atteint les 36,9%.

– Nouveau cas de décès d’un citoyen marocain de 65 ans de la ville de Meknès, qui souffrait de maladies chroniques, portant à six le nombre total des décès du au virus.

– Nouveau cas de guérison d’un homme de 69 ans résidant à Casablanca, ce qui porte à sept le nombre total des cas déclarés guéris.

– Répartition des cas selon le lieu de transmission (51% cas importés, 49% contaminations locales).

– Concernant l’état de santé des cas affectés (86% sont jugés stables, tandis que 14% se retrouvent dans un état instable).

– Le total des personnes surveillées, depuis l’enregistrement du premier cas au Maroc, a atteint les 3.109 cas, dont 669 ont achevé la période de surveillance, tandis que 2.341 sont toujours sous contrôle médical.

Article19.ma