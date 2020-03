le fonctionnement du port de Jorf Lasfar n’a pas été impacté par les retombées du Covid-19 notamment les produits de première nécessité, indique, mardi, l’Agence nationale des Ports (ANP).

« Grâce à l’engagement de l’ensemble des partenaires de l’Agence Nationale des Ports qui concourent à l’accueil des navires et au transit des marchandises, le fonctionnement du port de Jorf Lasfar n’a pas été impacté par les retombés du Covid-19 notamment les produits de première nécessité (céréales, aliments de bétail, hydrocarbures …) et les marchandises nécessaires pour le fonctionnement du complexe industriel de l’OCP, la centrale thermique et les autres unités industrielles », souligne l’ANP dans un communiqué parvenu à la MAP.

Les mesures arrêtées sur la base des consignes sanitaires et en parfaite concertation avec les différents intervenants portuaires ont démontré leur pertinence, tient à préciser l’ANP, notant que le niveau d’activité du port affiche un niveau normal en terme de transit des marchandises.

Ainsi, le volume des marchandises a enregistré 8.670.535 tonnes depuis le début de l’année 2020 jusqu’au 22 Mars courant, soit une hausse d’environ 20% par rapport à la même période de l’année 2019.

En outre, le port de Jorf Lasfar a mis en place, en ce moment de crise sanitaire due au COVID-19, un ensemble de dispositifs permettant d’assurer la continuité de ses activités en termes d’accueil des navires et de réception des marchandises, rassure l’ANP.

Sur le plan purement sanitaire, l’ANP a mis en place tout un dispositif sanitaire visant la prévention contre la propagation du virus et la protection de l’ensemble des usagers du port en application notamment des mesures des Ministères de la Santé, de l’intérieur et de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, ajoute la même source.

« Grâce aux résultats enregistrés à l’échelle du port de Jorf Lasfar, qui ne sont que la traduction d’un engagement de citoyenneté exemplaire, l’Agence nationale des ports tient à remercier vivement tous les acteurs portuaires pour leur accompagnement et leur forte contribution pour assurer la continuité des activités du Port de Jorf Lasfar », conclut le communiqué.

Article19.ma