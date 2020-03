Les États américains ont signalé plus de 100 décès dus au nouveau coronavirus lundi, la première fois que le nombre de morts sur une seule journée augmente de trois chiffres depuis que la pandémie a atteint le sol américain.

Plus de 42.000 personnes ont été infectées par le coronavirus et au moins 520 personnes en sont décédées.

Le virus a maintenant coûté la vie dans au moins 34 États, le district de Columbia et Porto Rico, selon les données des Etats, compilées par les médias américains.

Le US Surgeon general Jerome Adams, le plus haut responsable de la santé du pays, a affirmé que le nombre de cas n’allait pas diminuer.

« Je veux que l’Amérique comprenne – cette semaine, ça va aller mal », a-t-il déclaré lundi à NBC.

« Nous avons vraiment, vraiment besoin que tout le monde reste chez lui. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui font les bonnes choses, mais … nous découvrons que beaucoup de gens pensent que cela ne peut pas leur arriver », a-t-il déploré.

Dans la foulée, plus de gouverneurs ont pris des mesures telles que la limitation de la taille des groupes, la fermeture des bars et des restaurants et, dans le cas du Texas, la limitation des procédures médicales, y compris les avortements.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré que l’ordre du gouverneur Greg Abbott de reporter « toutes les chirurgies et procédures qui ne sont pas immédiatement médicalement nécessaires » comprend les avortements qui ne sont pas nécessaires pour préserver la vie ou la santé de la mère.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a indiqué que son état avait vu un afflux de personnes en provenance du New Jersey et de New York, a déclaré que toute personne en provenance de ces États devrait se mettre en quarantaine pendant 14 jours.

« Aujourd’hui, il y a plus de 190 vols directs provenant de la région de New York à l’État de Floride, et je pense, compte tenu de l’épidémie là-bas, que chaque vol comporte quelqu’un qui est positif pour Covid-19 », a déclaré DeSantis.

Article19.ma