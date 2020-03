La grande muette dans la rue. Des éléments des forces armées royales (FAR) ont participé samedi à Fès aux côtés des forces de l’ordre à la surveillance de l’observation de l’état d’urgence sanitaire en vigueur au Maroc afin de venir à bout de la propagation du coronavirus (COVID-19).

A noter que les FAR se sont déjà déployés à Casablanca et Mareakech.

Selon le site arabophone Hespress.com, des éléments des FAR à bord de véhicules blindés ont ainsi effectué des patrouilles conjointes avec les éléments de la police et des forces auxiliaires, accompagné des autorités locale, à travers différents quartiers de la ville dans »le but de sensibiliser les récalcitrants à la gravité de la situation et de les obliger à rentrer chez eux« afin de limiter la contagion par le coronavirus.

+ Certains habitants n’ont pas respecté l’appel au confinement +

Ces patrouilles conjointes ont surtout sillonné les quartiers populaires, dont certains habitants n’ont pas respecté l’appel au confinement lancé par le ministère de l’intérieur.

Les patrouilles conjointes se sont notamment rendues aux quartiers de Bab El Ftouh et ses environs, de Bandabab, d’Oued Fès, de Zouagha et de Bensouda avant de poursuivre leur tournée vers le reste des quartiers de la ville.

Toutefois, les rues de la ville ont enregistré une baisse significative de passants surtout celles des quartiers modernes du centre de Fès et de la vieille ville où les rideaux des commerces étaient baissés, souligne la même source.

Dans les quartiers populaires, qui comptent un grand nombre d’habitants, en plus, des personnes sorties pour faire leurs courses dans les marchés informels, d’autres étaient dans la rue à la recherche de l’attestation de sortie, comme c’était le cas des résidents du quartier Al-Amal, dont plusieurs étaient rassemblés à l’extérieur de leurs habitations dans l’attente d’obtenir le papier en question.

Article19.ma