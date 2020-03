Amende honorable. La Ligue de l’enseignement privé au Maroc a présenté des excuses pour avoir demandé au chef du gouvernement de bénéficier du Fonds public pour la gestion de la crise du coronavirus, annonçant que les établissements qui y sont affiliés apporteront une contribution de 2 millions de dirhams à ce Fonds.

Ces excuses font suite à la vague d’indignation de l’opinion publique marocaine d’autant que dans sa demande la Ligue a appelé le chef de l’exécutif à considérer le secteur de l’enseignement privé parmi les secteurs fragiles qui sont menacés de faillite à cause de la pandémie du coronavirus.

« Nous nous excusons de ne pas avoir réussi en tant que signataire de la lettre (de la demande) à formuler correctement certaines revendications du secteur lequel contribue à l’éducation des fils et des filles du Maroc, au développement économique, social et culturel du pays et à la modernisation du système éducatif national », souligne la Ligue dans un communiqué rendu public.

Et d’ajouter : « nous regrettons le mécontentement provoqué par cette lettre…et rappelons à juste titre le droit des travailleurs du secteur, au nombre de plus de 140.000 employés, de bénéficier de tout système d’aide aux couches vulnérables menacées dans leurs moyens de subsistance en ce sens que les citoyens marocains ont tous les mêmes droits… ».

La Ligue de l’enseignement privé au Maroc, la Fédération marocaine de l’enseignement et de la formation privés, et l’Association professionnelle de l’enseignement supérieur privé avaient adressé une demande au chef gouvernement dans laquelle elles soutiennent que la suspension des cours aura des effets nuisibles sur les ressources financières des établissements privés, qui seront ainsi incapables d’honorer leurs engagements envers leurs personnels, les banques, l’administration des impôts et la CNSS.

