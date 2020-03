Les journalistes sont autorisés à se déplacer dans le cadre de l’exercice de leur travail à travers le territoire national pendant la période d’urgence sanitaire à condition de disposer de la carte professionnelle, a indiqué samedi le conseil national de la presse (CNP).

Dans un communiqué, parvenu à article19.ma, le conseil souligne que, suite à sa demande, le ministère de l’intérieur et la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ont indiqué avoir donné des « instructions aux services concernés pour autoriser les journalistes titulaires de la carte de presse à exercer leur mission à condition que ladite carte soit utilisée pour leurs activités professionnelles et non pas pour autre chose ».

Le CNP, qui affirme avoir contacté le ministère de l’Intérieur et la DGSN à la suite de demandes de plusieurs médias et journalistes concernant d’éventuelles mesures les concernant dans le cadre de l’urgence sanitaire, exprime ses remerciements aux ministère de l’intérieur et à la DGSN pour leur » compréhension des contraintes » du travail des journalistes, invitant les professionnels à « respecter ces mesures comme contribution de leur part à la mise en oeuvre de l’état d’urgence sanitaire ».

Il invite également les journalistes à « poursuivre l’accomplissement de leur devoir dans le respect des règles et de la déontologie du travail journalistique », saluant « les responsables des entreprises de presse et des médias, pour les efforts et l’engagement dont ils ont fait preuve » en jouant leur rôle d’information et de sensibilisation à la nécessité de respecter l’état d’urgence sanitaire et les dispositions préventives.

Article19.ma