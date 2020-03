Dans le cadre de « l’Etat d’urgence sanitaire » déclaré, il a été décidé d’interdire les moyens de transport privés et publics entre les villes, à partir de samedi 21 mars à minuit, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

« Cette interdiction ne concerne pas le transport des marchandises et des produits de base qui s’effectue dans des conditions normales et fluides de manière à satisfaire les besoins quotidiens des citoyens », précise le ministère.

Elle ne concerne pas non plus les déplacements pour des raisons de santé et professionnelles prouvés par des documents délivrés par les administrations et les établissements, ajoute le ministère.

Article19.ma