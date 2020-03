Dans une communication reçue par Hespress, le ministère a souligné que ces infections avaient été confirmées dans le laboratoire de l’Institut Pasteur du Maroc, le Laboratoire national de la grippe et des virus respiratoires de l’Institut national de la santé de Rabat et le Laboratoire de l’hôpital militaire.

Ces cas concernaient 21 blessés au niveau de la région de Fès Meknès, 22 dans la partie casablanca – Settat, 22 dans la région de Rabat-Kénitra et 7 dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le chiffre concernait 10 patients atteints dans la zone de Marrakech – Safi et 4 dans l’Oriental, en plus d’une seule blessure dans la zone de Guelmim Oued Noun, 6 dans la région de Souss-Massa et dans la région de Beni Mellal Khenifra, et une blessure unique dans le côté de Daraa Tafilalet.

Dans sa communication, le ministère de la Santé a rappelé qu’il appelle les citoyens et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, et à adhérer à un état de santé d’urgence 24 heures sur 24, qui a été déclaré par les autorités marocaines avec le plus grand patriotisme et responsabilité.

