Diplomatie en action. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d’une conversation téléphonique avec son homologue chinois a remercié la Chine pour « sa sympathie » envers le peuple marocain et exprimé positivement « le soutien de la Chine » au Maroc, a rapporté samedi l’agence officielle Xinhua.

Selon la même source, le conseiller d’Etat chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a eu vendredi 20 mars, des conversations téléphoniques sur l’épidémie du Coronavirus (COVID-19) avec les ministres des Affaires étrangères de la Hongrie, de la Grèce et du Maroc, respectivement.

« La Chine avait établi un benchmark (une référence) pour la communauté internationale dans la lutte contre l’épidémie… », selon Xinhua, citant M. Bourita.

Et d’ajouter : « Le Maroc était impatient d’apprendre de l’expérience chinoise en matière de prévention et de contrôle des épidémies et attend avec intérêt de renforcer les échanges et la coopération avec les experts médicaux chinois ».

A noter qu’au moment où le monde, recense plus de 11 000 morts et plus de 271.660 personnes testées positives, la situation semble s’améliorer en Chine, où aucun cas local de Covid-19 n’a été signalé ce samedi, pour le troisième jour consécutif.

Au Maroc, aucun communiqué n’a été publié jusqu’ici au sujet de cette conversation téléphonique.

Article19.ma