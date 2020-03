RATP Dev Casablanca, a procédé, ce samedi, à l’adaptation de la fréquence de circulation des tramways dans la métropole, suite à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire afin d’enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ainsi, un tramway passera toutes les 15 minutes, entre 6h00 et 20h00, sur les lignes T1 et T2, du lundi au dimanche, précise RATP Dev dans un communiqué, rappelant que pour la sécurité et la santé de tous, la capacité autorisée pour chacune des rames sera de 100 personnes maximum et uniquement sur les places assises.

D’autre part, Casa Transports, société de développement local en charge du secteur, et RATP Dev réaffirment que les différentes mesures prises pour juguler la pandémie seront adaptées en fonction des directives qui seront édictées par les autorités compétentes.

L’état d’urgence sanitaire est entré en vigueur vendredi à 18H00 et se poursuivra jusqu’à nouvel ordre, « comme seul moyen inévitable pour garder le coronavirus sous contrôle », a affirmé, jeudi, le ministère de l’Intérieur.

Article19.ma