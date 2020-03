Alors que dans le monde, on recense plus de 11 000 morts et plus de 271.660 personnes testées positives, la situation semble s’améliorer en Chine, où aucun cas local de Covid-19 n’a été signalé pour le troisième jour consécutif.

Par ailleurs, le gouvernement chinois a publié un guide pour la prévention contre le coronavirus (Covid-19), élaboré sous forme de questions-réponses par l’équipe médicale qui a supervisé le traitement de l’épidémie.

Les auteurs de ce guide alertent notamment sur les risques liés aux repas livrés à domiciles par les fast foods, soulignant que dans certains cas les personnes ayant préparé ces repas sont porteurs sans le savoir du virus et pourront ainsi le transmettre au client final.

Selon le site Hespress.com, les autorités chinoises recommandent aux personnes qui préparent les repas destinés à la livraison de porter un masque, de cuire à haute température les aliments en question et de maintenir une certaine température pendant tout le processus de la livraison afin de minimiser tout risque d’infection.

+ Veiller à l’hygiène à l’intérieur des habitations et de faire des exercices physiques…+

Il est ainsi conseillé aux clients des fast foods de choisir les établissements de restauration rapide les plus sûrs qui respectent les consignes d’hygiène et de précautions tant au niveau du choix des aliments que de la préparation et de la livraison.

Les clients se doivent, quant à eux, essuyer à l’alcool l’emballage des repas livrés et de sa laver les mains avant de commencer à manger, un lavage selon les méthodes conseillées par les experts médicaux.

Par ailleurs, les experts chinois soulignent la nécessité pour toutes les personnes de veiller à l’hygiène à l’intérieur de leurs habitations, de faire des exercices physiques, d’aérer les pièces de leurs intérieurs et d’éviter de se coucher tard la nuit.

+ La période d’incubation du coronavirus va de 3 à 7 jours dans la plupart des cas et parfois jusqu’à 14 jours +

Pour ce qui est du maintien de l’hygiène dans les lieux publics, ils conseillent d’éviter les contacts sans précaution les animaux d’élevage et les animaux sauvages, de maintenir une bonne aération continue de leurs lieux de travail, de se couvrir le nez avec des mouchoirs en toussant ou en éternuant, de les jeter immédiatement dans des poubelles fermées, et de se laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau ou le gel désinfectant.

Au retour à la maison de l’extérieur, il faut jeter les masques utilisés en les plaçant dans les poubelles, en pulvérisant de l’alcool médical dans les poubelles et en les fermant hermétiquement, sans omettre de stériliser les téléphones portables et les clés en plus des articles achetés et ramenés de l’extérieur en les essuyant avec de l’alcool et des serviettes en papier.

L’équipe médicale chinoise insiste également sur la nécessité de maintenir un environnement propre et une bonne ventilation en ouvrant les fenêtres au moins 3 fois par jour et pendant 20 à 30 minutes à chaque fois, de suivre un régime alimentaire équilibré, d’éviter le stress et de veiller à sa forme physique.

Selon l’équipe médicale, la période d’incubation du coronavirus va de 3 à 7 jours dans la plupart des cas et parfois jusqu’à 14 jours.

Article19.ma

—