Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger porte à la connaissance des Missions diplomatiques et Organisations internationales accréditées au Maroc qu’afin de garder le Coronavirus sous contrôle et endiguer sa propagation, le gouvernement du Royaume du Maroc a mis en œuvre, depuis quelques semaines, une série de mesures.

Dans ce cadre, l’État d’urgence sanitaire est décrété à partir du vendredi 20 mars 2020, à 18h00, informe le ministère dans une note verbale, notant que cette décision se traduira par une restriction générale et drastique sur la circulation des personnes, applicable à tous et à l’ensemble du territoire national.

À ce titre, relève le ministère, les membres et personnels des Missions diplomatiques et consulaires et Organisations internationales accréditées au Maroc sont invités à se confiner à l’intérieur de leurs domiciles et à ne les quitter que pour les raisons définies par la réglementation générale en vigueur, à savoir:

– Se rendre au travail, pour les personnes dont la présence sur le lieu de travail est nécessaire.

– Le déplacement pour l’approvisionnement en produits nécessaires à la vie quotidienne dans le périmètre du lieu de résidence.

– Recevoir les soins médicaux nécessaires ou se procurer les médicaments auprès des pharmacies.

– Dans ce contexte, les chefs des Missions diplomatiques, des Postes consulaires et des Organisations internationales accréditées au Maroc sont invités à réduire au minimum le nombre de leurs personnels présents dans leurs locaux respectifs.

– Les personnes identifiées par les Chefs de Missions diplomatiques, Postes consulaires et Organisations internationales accréditées au Maroc, pour assurer la continuité du service, devront être munies d’une attestation dûment signée et cachetée par le Chef du poste, justifiant le besoin de se déplacer, à faire valoir en cas de contrôle par les agents de la force publique.

– Les membres et personnels des Missions diplomatiques et Organisations internationales accréditées au Maroc sont, enfin, priés de se conformer à la réglementation et aux mesures générales en vigueur.

Le ministères des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger saisit cette occasion pour renouveler aux Missions diplomatiques et Organisations internationales accréditées au Maroc les assurances de sa haute considération.

