Par Dr Mohamed Chtatou

Le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 qui a fait son apparition dans la ville de Wuhan, en Chine, l’année dernière et qui a depuis provoqué une épidémie de COVID-19 à grande échelle et s’est propagé à plus de 167 autres pays est le produit de l’évolution naturelle, selon les conclusions publiées récemment dans la revue Nature Medicine.

L’analyse des données publiques sur la séquence du génome du SRAS-CoV-2 et des virus apparentés n’a trouvé aucune preuve que le virus ait été fabriqué en laboratoire ou autrement modifié.

« En comparant les données disponibles sur la séquence du génome des souches de coronavirus connues, nous pouvons déterminer avec certitude que le SRAS-CoV-2 a été créé par des processus naturels », a déclaré Kristian Andersen, PhD, professeur associé d’immunologie et de microbiologie à Scripps Research.

Outre Andersen, les auteurs de l’article « The proximal origin of SARS-CoV-2 » comprennent Robert F. Garry, de l’université de Tulane ; Edward Holmes, de l’université de Sydney ; Andrew Rambaut, de l’université d’Édimbourg ; W. Ian Lipkin, de l’université de Columbia.

Historique de la maladie

Les coronavirus sont une grande famille de virus qui peuvent provoquer des maladies dont la gravité varie considérablement. La première maladie grave connue causée par un coronavirus est apparue lors de l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2003 en Chine. Une deuxième épidémie de maladie grave a débuté en 2012 en Arabie saoudite avec le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS).

Le 31 décembre de l’année dernière, les autorités chinoises ont alerté l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’une flambée d’une nouvelle souche de coronavirus provoquant une maladie grave, qui a ensuite été appelée SRAS-CoV-2. Au 20 février 2020, près de 167 500 cas de COVID-19 ont été documentés, bien que de nombreux autres cas bénins n’aient probablement pas été diagnostiqués. Le virus a tué plus de 6 600 personnes.

Peu après le début de l’épidémie, des scientifiques chinois ont séquencé le génome du SRAS-CoV-2 et ont mis les données à la disposition des chercheurs du monde entier. Les données de séquençage génomique qui en ont résulté ont montré que les autorités chinoises ont rapidement détecté l’épidémie et que le nombre de cas de COVID-19 a augmenté en raison de la transmission interhumaine après une seule introduction dans la population humaine. Andersen et des collaborateurs de plusieurs autres institutions de recherche ont utilisé ces données de séquençage pour explorer les origines et l’évolution du SRAS-CoV-2 en se concentrant sur plusieurs caractéristiques révélatrices du virus.

Les scientifiques ont analysé le modèle génétique des protéines de pic, des armatures à l’extérieur du virus qu’il utilise pour s’emparer des parois extérieures des cellules humaines et animales et les pénétrer. Plus précisément, ils se sont concentrés sur deux caractéristiques importantes de la protéine pique : le domaine de liaison au récepteur (RBD), une sorte de grappin qui s’accroche aux cellules hôtes, et le site de clivage, un ouvre-boîte moléculaire qui permet au virus de se fissurer et de pénétrer dans les cellules hôtes.

Évolution naturelle et non une manipulation humaine

Les scientifiques ont découvert que la partie RBD des protéines de pointe du SRAS-CoV-2 avait évolué pour cibler efficacement une caractéristique moléculaire à l’extérieur des cellules humaines appelée ACE2, un récepteur impliqué dans la régulation de la pression sanguine. La protéine de pointe SRAS-CoV-2 était si efficace pour lier les cellules humaines, en fait, que les scientifiques ont conclu qu’elle était le résultat de la sélection naturelle et non le produit du génie génétique.

Cette preuve de l’évolution naturelle a été étayée par des données sur la colonne vertébrale du SRAS-CoV-2, c’est-à-dire sa structure moléculaire globale. Si quelqu’un cherchait à créer un nouveau coronavirus comme agent pathogène, il l’aurait construit à partir de la colonne vertébrale d’un virus connu pour provoquer des maladies. Mais les scientifiques ont découvert que le squelette du SRAS-CoV-2 différait considérablement de celui des coronavirus déjà connus et ressemblait surtout à des virus apparentés que l’on trouve chez les chauves-souris et les pangolins.

« Ces deux caractéristiques du virus, les mutations dans la partie RBD de la protéine de pointe et son squelette distinct, excluent toute manipulation en laboratoire comme origine potentielle du CoV-2 du SRAS », a déclaré Andersen.

Josie Golding, PhD, responsable des épidémies au Wellcome Trust, basé au Royaume-Uni, a déclaré que les conclusions d’Andersen et de ses collègues sont « d’une importance cruciale pour apporter une vision fondée sur des preuves aux rumeurs qui circulent sur les origines du virus (SRAS-CoV-2) à l’origine de la COVID-19 ». « Ils concluent que le virus est le produit de l’évolution naturelle », ajoute Goulding, « mettant fin à toute spéculation sur le génie génétique délibéré ».

Origines possibles du virus

Sur la base de leur analyse du séquençage génomique, Andersen et ses collaborateurs ont conclu que les origines les plus probables du SRAS-CoV-2 suivaient l’un des deux scénarios possibles.

Dans l’un des scénarios, le virus a évolué jusqu’à son état pathogène actuel par sélection naturelle chez un hôte non humain, puis a sauté chez l’homme. C’est ainsi qu’ont émergé les précédentes flambées de coronavirus, l’homme ayant contracté le virus après une exposition directe à des civettes (SRAS) et à des chameaux (MERS). Les chercheurs ont proposé les chauves-souris comme le réservoir le plus probable du CoV-2 du SRAS, car il est très similaire à un coronavirus de chauve-souris. Il n’existe aucun cas documenté de transmission directe chauve-souris-homme.

Les enfants résistent à l’infection

Il a été largement rapporté que les enfants sont moins susceptibles de tomber gravement malades et de mourir du nouveau coronavirus. Une étude récente portant sur 44 672 personnes atteintes d’une infection confirmée par le COVID-19 a révélé que les enfants de moins de 10 ans représentaient moins de 1 % de ces cas et aucun des 1 023 décès.

« Ce n’est pas comme la grippe », déclare Akiko Iwasaki, de l’université de Yale. Avec la grippe, les jeunes enfants et les personnes âgées sont généralement les plus gravement touchés, alors pourquoi le nouveau coronavirus est-il différent ? C’est un peu un mystère.

Une explication simple serait que les enfants résistent à l’infection au départ, mais cela ne semble pas être le cas. Une étude récente a même montré que les enfants sont tout aussi susceptibles que les adultes d’être infectés.

En tout état de cause, les enfants qui sont infectés ont encore moins de chances de tomber malades et de mourir avec le COVID-19 – une tendance similaire à celle observée avec le SRAS ou le MERS, deux autres maladies graves causées par les coronavirus. Alors, qu’est-ce qui protège les enfants ?

« Personne n’a encore de bonne réponse à cette question », explique M. Iwasaki. Mais elle et d’autres experts pensent que cela pourrait être dû à la façon unique dont le système immunitaire des enfants réagit à ces virus.

Une complication courante du covid-19, du SRAS et du MERS chez l’adulte est le syndrome de détresse respiratoire aiguë, où la réponse immunitaire contre le coronavirus devient trop zélée et provoque des lésions pulmonaires mortelles.

La fuite de liquide et de cellules immunitaires dans les poumons qui en résulte cause de gros problèmes, explique Chris van Tulleken de l’University College London. Même si ces réponses immunitaires essaient d’aider en attaquant le virus, elles peuvent finir par bloquer l’absorption d’oxygène dans les poumons, dit-il.

Comme le système immunitaire des enfants est encore en développement, on suggère qu’ils soient protégés de ce type de réponse immunitaire dangereuse – appelée tempête de cytokines – lorsqu’ils sont atteints de COVID-19 ou de maladies similaires. Lors de l’épidémie de SRAS, deux études ont montré que les enfants produisaient des niveaux relativement faibles de cytokines responsables de l’inflammation, ce qui pourrait avoir protégé leurs poumons contre de graves dommages.

Il semblerait que ces anticorps existants pourraient en fait aggraver la situation des adultes, car ils ne sont pas exactement adaptés au nouveau coronavirus. « Parfois, des anticorps non appariés peuvent être plus nuisibles que bénéfiques », déclare Wendy Barclay de l’Imperial College de Londres.

Comprendre pourquoi les enfants sont épargnés est plus qu’une simple curiosité scientifique. « Si nous pouvons d’une manière ou d’une autre imiter le système immunitaire des enfants, en utilisant des thérapies ou des médicaments, peut-être que cela deviendra une infection bénigne, même chez les adultes », dit Iwasaki.

Et ce n’est pas parce que les enfants ne tombent pas gravement malades qu’ils ne contribuent pas à la propagation du nouveau coronavirus. « Il y a un risque de complaisance à l’égard des enfants qui ne tombent pas gravement malades », dit Iwasaki.

Il y a déjà des indications que des adultes infectés sans symptômes peuvent propager le virus et il pourrait en être de même pour les enfants. « La fermeture des écoles pourrait être une bonne mesure préventive », dit Iwasaki.

Une étude de cas récente a décrit un jeune enfant atteint de covid-19 qui présentait des taux élevés de virus mais aucun symptôme. On ne sait pas encore si les enfants atteints de cette maladie sont contagieux ou non, mais il sera essentiel de le découvrir pour lutter contre cette pandémie.

Comment la Chine a battu COVID-19

Les hôpitaux chinois débordant de patients COVID-19 il y a quelques semaines ont maintenant des lits vides. Les essais de médicaments expérimentaux ont du mal à recruter suffisamment de patients éligibles. Et le nombre de nouveaux cas signalés chaque jour a chuté ces dernières semaines.

Ce sont là quelques-unes des observations surprenantes contenues dans un rapport publié le 28 février par une mission organisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le gouvernement chinois, qui a permis à 13 étrangers de se joindre à 12 scientifiques chinois pour une tournée de cinq villes de Chine afin d’étudier l’état de l’épidémie de COVID-19 et l’efficacité de la réponse du pays. Les résultats ont surpris plusieurs des scientifiques en visite. « Je pensais qu’il était impossible que ces chiffres soient réels », déclare l’épidémiologiste Tim Eckmanns de l’Institut Robert Koch, qui faisait partie de la mission.

Mais le rapport est sans équivoque. « L’approche audacieuse de la Chine pour contenir la propagation rapide de ce nouvel agent pathogène respiratoire a changé le cours d’une épidémie mortelle qui s’intensifie rapidement », dit-il. « Ce déclin des cas de COVID-19 à travers la Chine est réel ».

La question est maintenant de savoir si le monde peut tirer des leçons du succès apparent de la Chine – et si les mesures massives de confinement et de surveillance électronique imposées par le gouvernement chinois fonctionneraient dans d’autres pays. Lorsque vous passez 20 ou 30 ans dans ce domaine, vous vous dites : « Sérieusement, vous allez essayer de changer cela avec ces tactiques », déclare Bruce Aylward, un épidémiologiste canadien de l’OMS qui a dirigé l’équipe internationale et a informé les journalistes de ses conclusions à Pékin et à Genève récemment. « Des centaines de milliers de personnes en Chine n’ont pas reçu le COVID-19 à cause de cette réponse agressive ».

« Ce rapport pose des questions difficiles à tous les pays qui envisagent actuellement leur réponse à la COVID-19 », déclare Steven Riley, épidémiologiste à l’Imperial College de Londres. « La mission conjointe a été très productive et a donné un aperçu unique des efforts déployés par la Chine pour endiguer la propagation du virus en Chine continentale et dans le monde », ajoute Lawrence Gostin, spécialiste du droit de la santé mondiale à l’université de Georgetown. Mais Gostin met en garde contre l’application du modèle ailleurs : « Je pense qu’il y a de très bonnes raisons pour que les pays hésitent à utiliser ce genre de mesures extrêmes ».

On ne sait pas non plus ce que le virus, appelé SRAS-CoV-2, fera en Chine après que le pays aura inévitablement levé certaines de ses mesures de contrôle les plus strictes et relancé son économie. Le nombre de cas de COVID-19 pourrait bien augmenter à nouveau.

Ce rapport arrive à un moment critique dans ce que de nombreux épidémiologistes considèrent aujourd’hui comme une pandémie. Récemment le nombre de pays touchés a augmenté exponentiellement. Plusieurs pays ont découvert qu’ils avaient déjà une propagation communautaire du virus – par opposition aux seuls voyageurs des zones touchées ou aux personnes qui étaient en contact direct avec eux – et le nombre de cas signalés augmente de manière exponentielle.

C’est le contraire qui s’est produit en Chine. Le 10 février, lorsque l’équipe préparatoire de la mission conjointe OMS-Chine a commencé ses travaux, la Chine a signalé 2478 nouveaux cas. Deux semaines plus tard, lorsque les experts étrangers ont fait leurs valises, ce nombre était tombé à 409 cas. (Le 1 mars, la Chine n’a signalé que 206 nouveaux cas, et le reste du monde combiné a presque neuf fois ce nombre). Selon le rapport, l’épidémie en Chine semble avoir atteint son point culminant fin janvier.

L’approche chinoise

L’équipe OMS a commencé à Pékin, puis s’est divisée en deux groupes qui, au total, se sont rendus à Shenzhen, Guangzhou, Chengdu et dans la ville la plus touchée, Wuhan. Ils ont visité des hôpitaux, des laboratoires, des entreprises, des marchés aux puces vendant des animaux vivants, des gares et des bureaux des autorités locales. « Partout où vous êtes allés, à qui vous avez parlé, il y avait un sens de la responsabilité et de l’action collective, et il y a une base de guerre pour faire avancer les choses », dit Aylward.

Le groupe a également examiné l’énorme ensemble de données que les scientifiques chinois ont compilées (Le pays représente toujours plus de 90 % du total mondial des 90 000 cas confirmés). Ils ont appris qu’environ 80 % des personnes infectées avaient une maladie légère à modérée, 13,8 % présentaient des symptômes graves et 6,1 % avaient des épisodes d’insuffisance respiratoire, de choc septique ou de défaillance d’organe mettant leur vie en danger. Le taux de létalité était le plus élevé chez les personnes de plus de 80 ans (21,9 %) et chez les personnes souffrant de maladies cardiaques, de diabète ou d’hypertension. La fièvre et la toux sèche étaient les symptômes les plus fréquents. Il est surprenant de constater que seulement 4,8 % des personnes infectées avaient le nez qui coule. Les enfants ne représentaient que 2,4 % des cas, et presque aucun n’était gravement malade. Pour les cas légers et modérés, il fallait en moyenne deux semaines pour se rétablir.

Une inconnue importante est le nombre de cas légers ou asymptomatiques. Si un grand nombre d’infections sont passées inaperçues, cela complique les tentatives d’isolement des personnes infectées et ralentit la propagation du virus. Mais du côté positif, si le virus ne provoque que peu ou pas de symptômes chez de nombreuses personnes infectées, le taux de mortalité estimé actuellement est trop élevé. (Le rapport indique que ce taux varie considérablement, de 5,8 % à Wuhan, dont le système de santé était débordé, à 0,7 % dans d’autres régions).

Pour en venir à cette question, le rapport note que les soi-disant cliniques de fièvre de la province de Guangdong ont dépisté environ 320 000 personnes pour le COVID-19 et n’ont trouvé que 0,14% d’entre elles positives. « C’était vraiment intéressant, parce que nous espérions et peut-être nous attendions à voir un grand nombre de cas légers et asymptomatiques », déclare Caitlin Rivers, épidémiologiste au Centre de sécurité sanitaire de Johns Hopkins. « Ces données suggèrent que ce n’est pas le cas, ce qui impliquerait que le risque de décès pourrait être plus ou moins le même qu’actuellement ». Mais la province de Guangdong n’a pas été une zone très touchée, et on ne sait donc pas si la même chose vaut pour la province de Hubei, qui a été la plus touchée, met en garde Rivers.

Une grande partie du rapport s’attache à comprendre comment la Chine est parvenue à ce que de nombreux experts de la santé publique pensaient impossible : contenir la propagation d’un virus respiratoire à large circulation. « La Chine a déployé l’effort de confinement des maladies peut-être le plus ambitieux, le plus agile et le plus agressif de l’histoire », note le rapport.

La mesure la plus spectaculaire – et la plus controversée – a été le verrouillage de Wuhan et des villes voisines de la province de Hubei, qui a placé au moins 50 millions de personnes en quarantaine obligatoire depuis le 23 janvier 2020. Cette mesure a « empêché efficacement toute nouvelle exportation de personnes infectées vers le reste du pays », conclut le rapport. Dans d’autres régions de la Chine continentale, les personnes ont été volontairement mises en quarantaine et ont été surveillées par des responsables désignés dans les quartiers.

Les autorités chinoises ont également construit deux hôpitaux spécialisés à Wuhan en un peu plus d’une semaine. Des travailleurs de la santé de toute la Chine ont été envoyés au centre de l’épidémie. Le gouvernement a lancé un effort sans précédent pour retrouver les contacts des cas confirmés. Rien qu’à Wuhan, plus de 1800 équipes de cinq personnes ou plus ont retracé des dizaines de milliers de contacts.

Les mesures agressives de « distanciation sociale » mises en œuvre dans tout le pays comprenaient l’annulation d’événements sportifs et la fermeture de théâtres. Les écoles ont prolongé les pauses qui ont commencé à la mi-janvier pour le Nouvel An lunaire. De nombreuses entreprises ont fermé boutique. Toute personne qui sortait à l’extérieur devait porter un masque.

Deux applications pour téléphones portables largement utilisées, AliPay et WeChat – qui ont remplacé l’argent liquide en Chine ces dernières années – ont contribué à faire respecter les restrictions, car elles permettent au gouvernement de suivre les déplacements des personnes et même d’empêcher les personnes atteintes d’infections confirmées de voyager. « Chaque personne a une sorte de système de feux de circulation », explique Gabriel Leung, membre de la mission et doyen de la faculté de médecine Li Ka Shing de l’université de Hong Kong. Les codes de couleur sur les téléphones portables – le vert, le jaune ou le rouge désignant l’état de santé d’une personne – permettent aux gardes des gares et autres points de contrôle de savoir qui laisser passer.

« En conséquence de toutes ces mesures, la vie publique est très réduite », note le rapport. Mais les mesures ont fonctionné. En fin de compte, les personnes infectées ne transmettent que rarement le virus à d’autres personnes que les membres de leur propre foyer, explique M. Leung. Une fois que toutes les personnes d’un appartement ou d’une maison ont été exposées, le virus n’avait nulle part où aller et les chaînes de transmission ont pris fin. « C’est ainsi que l’épidémie a été véritablement maîtrisée », explique Leung. En résumé, dit-il, il y a eu une combinaison de « bonne vieille distanciation sociale et de mise en quarantaine très efficace grâce à cette machinerie sur le terrain au niveau du quartier, facilitée par les grandes données de l’IA [intelligence artificielle] ».

COVID-19 et la théorie du complot

La maladie à coronavirus ou Covid-19 est une épidémie de maladie respiratoire causée par un nouveau coronavirus. Il s’agit désormais d’une pandémie mondiale officiellement déclarée. Le nombre de cas de coronavirus dans le monde s’élevait à 202 270 avec 8 212 décès, dans 167 pays et territoires à 17 heures mercredi 18 mars 2020.

De nombreuses explications ont été avancées concernant la source du coronavirus. Les responsables de la santé publique veulent naturellement déterminer la source du virus afin de prévenir de nouvelles épidémies.

De nombreuses théories de conspiration font également leur apparition. La question se résume essentiellement à un point : le Covid-19 a-t-il été développé en laboratoire, et est-il utilisé comme arme biologique ? Une question connexe est de savoir si le virus a été fabriqué en laboratoire de façon délibérée ou s’il s’est échappé accidentellement du laboratoire. La théorie de l’évasion du laboratoire est jusqu’à présent la théorie de la conspiration la plus largement acceptée.

Les autorités chinoises soutiennent que le Covid-19 a probablement été fabriqué sur un marché de Wuhan où des gens vendaient des animaux sauvages. Mais les médias iraniens, russes et certains médias chinois affirment que la crise de santé publique émergente provient des armes biologiques américaines.

Une prise de bec entre Washington et Pékin à propos de la pandémie de coronavirus s’est intensifiée lorsque le président américain Donald Trump a mis la Chine en colère en qualifiant l’agent pathogène de « virus chinois ».

Les deux pays se sont disputés l’origine du virus pendant des jours, un fonctionnaire chinois promouvant des théories selon lesquelles il aurait été introduit en Chine par l’armée américaine et les fonctionnaires de Washington utilisant des termes considérés comme stigmatisant une nation.

« Les États-Unis vont soutenir vigoureusement les industries, comme les compagnies aériennes et d’autres, qui sont particulièrement touchées par le virus chinois », a tweeté Trump lundi soir.

Certains sceptiques, dont des politiciens américains et chinois, ont suggéré que le Covid-19 pourrait en fait être une arme biologique fabriquée en laboratoire. La seule différence entre leurs théories de conspiration est de savoir qui est accusé d’avoir fabriqué l’arme. D’un côté, il y a des gens aux États-Unis qui laissent entendre ou, dans certains cas, prétendent ouvertement que la Chine a fabriqué ce virus.

Steve Mosher, un scientifique social, a écrit le 22 février 2020 un article d’opinion pour le New York Post intitulé « Ne croyez pas l’histoire de la Chine : Le coronavirus pourrait avoir fui d’un laboratoire ». Dans cet article, M. Mosher résume les raisons pour lesquelles il pense que le Covid-19 pourrait avoir été accidentellement répandu par le Laboratoire national de biosécurité de l’Institut de virologie de Wuhan, en Chine, où des chercheurs ont étudié les coronavirus des chauves-souris. Mosher dit que le laboratoire est à moins de 10 miles du marché des fruits de mer où un cas de Covid-19 a été découvert pour la première fois. Mosher pense que ledit laboratoire est situé à l’Institut de virologie de Wuhan, où les dangereux pathogènes auraient été conservés et considérés comme des armes biologiques potentielles.

Selon certaines informations, lors de l’épidémie de SRAS de 2003, le virus du SRAS-CoV s’est échappé des laboratoires de virologie en Chine. Selon lui, la visite du virologiste et expert en armes biologiques chinois, le général Chen Wei, à l’Institut de virologie de Wuhan avec des scientifiques militaires en janvier était un exercice de contrôle des dommages.

Mais il n’y a pas qu’en Chine, il existe au moins six installations du même type aux États-Unis, en Géorgie, dans le Maryland, au Texas et dans le Montana. Selon le site web de la Fédération des scientifiques américains, sept autres pourraient être prévues, en construction ou éventuellement achevées dans différentes villes comme le Massachusetts et la Virginie. Ces laboratoires étudient et abritent également toute une série d’agents pathogènes dangereux.

Pour ne pas être en reste, certains en Chine ont fait des suggestions similaires, sauf que ce sont les États-Unis qui ont construit le virus et l’ont diffusé en Chine. L’un des sujets les plus populaires du microblog chinois Weibo était un clip d’une minute d’une audition du Congrès américain cette semaine sur la façon dont le pays traite le coronavirus.

Dans la vidéo publiée par le Quotidien du peuple, Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, se demande si certains décès attribués à la grippe pourraient en fait être le résultat de Covid-19. Redfield répond par l’affirmative : « Certains cas ont en fait été diagnostiqués de cette façon aux États-Unis aujourd’hui ». La réponse de Redfield a suffi à alimenter une théorie de la conspiration qui gagne du terrain depuis deux semaines en Chine – selon laquelle le coronavirus ne serait pas originaire de Chine mais pourrait plutôt provenir des États-Unis. « Les États-Unis ont finalement reconnu que parmi les personnes qui étaient mortes de la grippe auparavant, il y avait des cas de coronavirus. La véritable source du virus était les États-Unis », a déclaré un commentateur. « Les États-Unis doivent des excuses au monde entier, en particulier à la Chine », a déclaré un autre commentateur. « Le coronavirus américain », a écrit l’un d’entre eux.

Cette théorie a fait son chemin au cours des dernières semaines, après qu’un épidémiologiste respecté, Zhong Nanshan, ait déclaré dans une remarque passagère lors d’une conférence de presse le 27 février 2020 que bien que le virus soit apparu pour la première fois en Chine, « il n’est peut-être pas originaire de Chine ». Zhong a ensuite clarifié sa déclaration, en disant que le premier endroit où une maladie est découverte n’équivaut pas « à en être la source ». L’ambassadeur de Chine en Afrique du Sud a déclaré la semaine dernière sur Twitter que le virus n’était pas nécessairement « made in China ».

Il semble donc que jusqu’à présent, les théoriciens du complot des deux côtés n’aient pas vraiment fourni de preuves convaincantes que le SRAS-CoV2 a été produit dans un laboratoire, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Iran ou dans le reste du monde.

Solidarité, ou es-tu ?

Alors que les gouvernements du monde entier comptent sur les personnes pour rester chez elles afin d’empêcher la propagation de Covid-19, un expert des Nations unies a mis en lumière les personnes sans domicile, en affirmant qu’il fallait leur garantir l’accès à un logement adéquat. « Le logement a rarement été une situation de vie ou de mort », a déclaré Leilani Farha, rapporteur spécial des Nations unies sur le logement convenable, ajoutant qu’il est devenu « la défense de première ligne contre le coronavirus ».

Elle a expliqué que quelque 1,8 milliard de personnes dans le monde vivent sans abri et dans des logements inadéquats, souvent surpeuplés, sans accès à l’eau et à l’assainissement – ce qui les rend particulièrement vulnérables. L’experte a exhorté les États à « prendre des mesures extraordinaires » pour garantir le droit au logement pour tous afin de se protéger contre la pandémie.

Quelques pays ont déjà pris des mesures, notamment en décrétant des moratoires sur les expulsions ou en différant les paiements hypothécaires pour les personnes touchées par le virus, tandis que d’autres ont amélioré l’accès à l’assainissement et aux abris d’urgence pour les sans-abri.

« En garantissant l’accès à un logement sûr avec des installations sanitaires adéquates, les États ne protégeront pas seulement la vie des sans-abri ou des personnes vivant dans des établissements informels, mais contribueront à protéger l’ensemble de la population mondiale en aplatissant la courbe de CV19 », a conclu l’experte des Nations unies.

Les Italiens s’installent sur leurs balcons pour chanter des chansons patriotiques et édifiantes. De Turin, au nord, à la Sicile, au sud, les gens utilisent les médias sociaux pour organiser des foules éclair sur les balcons, démontrant ainsi qu’ils se soutiennent les uns les autres, même s’ils sont coincés chez eux.

En Espagne, une émission télévisée du premier ministre annonçant un verrouillage national et louant les efforts des travailleurs de la santé a été suivie par des gens de tout le pays qui ont ouvert leurs fenêtres pour applaudir et crier « Viva los medicos » – vive les médecins.

Là où les gens sont libres de fournir une aide pratique, des groupes communautaires se mobilisent pour livrer des fournitures aux personnes âgées et aux autres groupes vulnérables à qui il a été conseillé de rester à l’intérieur pour minimiser le risque d’infection.

Les conseils locaux du Pays de Galles recrutent une « armée de volontaires » pour rester en contact avec les voisins les plus exposés et faire des courses pour eux. À Oxford, en Angleterre, des bénévoles ont mis en place le Help Hub pour offrir un soutien en ligne et rassurer les personnes vulnérables qui s’isolent. Et, aux États-Unis, l’artiste Yadesa Bojia a produit des vidéos Facebook traduisant les conseils officiels sur les coronavirus pour ses compatriotes éthiopiens.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé une campagne de collecte de fonds, la première du genre, à laquelle les entreprises, les organisations philanthropiques et les particuliers peuvent contribuer, alors qu’elle continue à lutter contre la pandémie croissante de coronavirus.

La Fondation des Nations Unies et la Fondation suisse de philanthropie géreront le Fonds de solidarité COVID-19 afin de répondre aux besoins d’argent pour se préparer et réagir à la propagation du coronavirus.

Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé vendredi la création de ce nouveau fonds. L’organisation prévoit un besoin de 675 millions de dollars jusqu’en avril 2020 pour faire face à l’épidémie mondiale, et a déclaré que les besoins de financement augmenteront probablement au fur et à mesure de l’évolution de la crise.

« Nous espérons que cela deviendra le principal moyen pour les entreprises, les individus et les philanthropes de s’impliquer dans cette lutte contre ce virus à l’échelle mondiale, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment », a déclaré Kate Dodson, vice-présidente de la santé mondiale à la Fondation des Nations unies, aux journalistes.

Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont mis en garde contre le fait de qualifier COVID-19 de « virus chinois » comme l’a fait le président Donald Trump, affirmant que cela pourrait conduire involontairement à un profilage racial.

« Les virus ne connaissent pas de frontières et ils ne se soucient pas de votre appartenance ethnique, de la couleur de votre peau ou de la quantité d’argent que vous avez en banque. Il est donc très important que nous fassions attention au langage que nous utilisons, de peur qu’il ne conduise au profilage des individus associés au virus », a déclaré le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence de l’OMS, lors d’une récente conférence de presse, lorsqu’il a été interrogé sur les commentaires de M. Trump incitant à la violence contre les Asiatiques.

Depuis son apparition à Wuhan, en Chine, il y a un peu plus de trois mois, le nouveau coronavirus s’est répandu dans presque tous les pays du monde, infectant plus de 212 000 personnes et en tuant au moins 8 727, selon les données compilées par l’Université John’s Hopkins.

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, s’est dit d’accord avec Ryan, écrivant dans une session Ask Me Anything sur Reddit mercredi que « nous ne devrions pas appeler cela le virus chinois ».

M. Trump a défendu sa caractérisation du coronavirus lors d’une conférence de presse de la Maison Blanche sur la pandémie. « Ce n’est pas du tout raciste », a déclaré M. Trump, « Non, pas du tout ». M. Trump a été interrogé sur son utilisation persistante du terme « virus chinois » malgré les rapports faisant état de dizaines d’incidents de parti pris contre les Américains d’origine chinoise qui ont été accusés d’avoir prétendument propagé le coronavirus. « Parce qu’il vient de Chine », a déclaré M. Trump au journaliste qui lui a posé cette question. « C’est pour cela ».

Les responsables de l’OMS ont intentionnellement donné au virus un nom générique pour éviter de stigmatiser un pays ou un groupe particulier, en choisissant un nom qui ne fait pas référence à un lieu géographique, à des animaux, à un individu ou à un groupe de personnes. Le CO signifie « corona », le VI « virus » et le D « maladie ». Le COVID-19 a été détecté pour la première fois à la fin de l’année dernière.

« Avoir un nom est important pour éviter l’utilisation d’autres noms qui peuvent être inexacts ou stigmatisants », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de l’annonce du nouveau nom le 11 février 2020.

M. Ryan a réitéré les appels à la solidarité de l’OMS, affirmant que caractériser un virus de cette manière pourrait entraîner un comportement xénophobe et « je suis sûr que tout le monde regretterait de profiler un virus de cette manière ».

« C’est le moment de la solidarité, c’est le moment des faits, c’est le moment d’avancer ensemble, de lutter ensemble contre ce virus. Il n’y a pas de reproche à faire », a-t-il déclaré. « Tout ce qu’il nous faut maintenant, c’est identifier les choses que nous devons faire pour avancer rapidement, avec rapidité et pour éviter toute indication d’association ethnique ou autre avec ce virus ».

Selon les représentants de la Fondation des Nations unies, l’argent collecté servira à soutenir les efforts déployés pour suivre et comprendre la propagation du COVID-19, à garantir que les patients puissent accéder aux soins dont ils ont besoin et que les travailleurs de première ligne puissent obtenir des fournitures et des informations, et à accélérer le développement de vaccins, de tests et de traitements.

COVID-19 en Afrique : une bombe à retardement

Récemment, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dans un discours télévisé à la nation, a déclaré que COVID-19, la maladie respiratoire qui se répand dans le monde, était devenue une « catastrophe nationale ». La déclaration permet à son gouvernement d’accéder à un financement spécial et d’instituer des réglementations strictes pour lutter contre l’épidémie virale. « Jamais auparavant dans l’histoire de notre démocratie, nous n’avons été confrontés à une situation aussi grave », a déclaré M. Ramaphosa avant d’annoncer une série de mesures visant à freiner la propagation du virus, notamment la fermeture d’écoles, des restrictions de voyage et l’interdiction de grands rassemblements.

Jusqu’à présent, les chiffres officiels semblaient indiquer que l’Afrique subsaharienne, qui compte plus d’un milliard d’habitants, avait eu de la chance. La carte interactive des cas COVID-19 signalés, gérée par l’université Johns Hopkins, montre de grosses taches rouges presque partout, sauf en Afrique subsaharienne.

Mais aujourd’hui, les chiffres augmentent rapidement. L’Afrique du Sud, qui a connu son premier cas récemment, en compte aujourd’hui 61. Selon Ramaphosa, le virus a commencé à se propager à l’intérieur du pays. Le Rwanda, la Guinée équatoriale et la Namibie ont tous signalé leurs premiers cas, ce qui porte à 23 le nombre de pays touchés. Certains scientifiques pensent que COVID-19 circule aussi silencieusement dans d’autres pays. « Mon inquiétude est que nous ayons cette bombe à retardement », déclare Bruce Bassett, un spécialiste des données de l’Université du Cap qui suit les données de COVID-19 depuis janvier 2020.

« Nous n’avons vraiment aucune idée de la façon dont COVID-19 se comportera en Afrique », déclare Glenda Gray, pédiatre et chercheuse sur le VIH, présidente du Conseil sud-africain de la recherche médicale. Récemment, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est éthiopien, a déclaré que sa « plus grande préoccupation » était la propagation de COVID-19 dans les pays où les systèmes de santé sont faibles.

L’Afrique subsaharienne n’a détecté son premier cas que le 27 février 2020, chez un Italien qui s’était rendu au Nigeria. Depuis, la plupart des autres cas ont été importés d’Europe, mais moins nombreux sont ceux qui sont venus des Amériques et d’Asie. Mais jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait aucun exemple de propagation communautaire.

La surveillance de la COVID-19 en Afrique s’est concentrée sur les points d’entrée des pays, et les tests ont ciblé les personnes ayant récemment voyagé dans les zones touchées par l’épidémie à l’étranger. Cependant, le dépistage de la fièvre chez les passagers s’est révélé largement inefficace, car il ne permet pas de détecter les personnes encore en phase d’incubation (jusqu’à 14 jours pour COVID-19). Il ne permet pas non plus de détecter les cas qui surviennent dans les communautés africaines. « Je pense que les cas passent à travers les mailles du filet. Il est urgent d’enquêter et de s’attaquer à ce point », déclare Francine Ntoumi, parasitologue et experte en santé publique à l’Université Marien Ngouabi en République du Congo.

Une façon de savoir si la maladie se propage dans la communauté est d’examiner les patients qui présentent des maladies de type flulike dans les cliniques et les hôpitaux. Le nombre de ces patients n’augmente pas encore à Durban, qui se trouve dans le KwaZuluNatal, la province où le taux d’infection par le VIH est le plus élevé d’Afrique du Sud, explique Salim Abdool Karim, directeur du Centre pour le programme de recherche sur le sida en Afrique du Sud. Ils ne constatent pas non plus une augmentation du nombre de patients âgés souffrant de détresse respiratoire aiguë. « Sur cette base, je suis raisonnablement convaincu que nous n’avons pas de propagation communautaire généralisée qui ne soit pas détectée », dit Abdool Karim.

Mais il pense que ce n’est qu’une question de temps avant que les cas importés de COVID-19 – dont la plupart seraient des personnes relativement riches qui peuvent se permettre de voyager – ne se répandent dans les communautés les plus vulnérables du pays. Les patients venus d’Europe auront probablement eu des contacts avec des Sud-Africains avant leur diagnostic, y compris avec des aides ménagères, qui prennent souvent des minibus bondés pour se rendre chez eux dans les zones à faible revenu – des conditions parfaites pour que COVID-19 se répande. « Je pense qu’il est inévitable que nous ayons une épidémie importante », déclare Abdool Karim.

Une autre façon de vérifier la réalité des cas de COVID-19 signalés est de rechercher des pics inhabituels dans les systèmes de surveillance qui suivent les maladies de type grippal. Le Système mondial de surveillance et de réponse à la grippe montre des niveaux élevés pour certains pays africains, déclare John Nkengasong, directeur des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique), qui sont basés à Addis-Abeba, en Éthiopie. Mais cela pourrait être dû à des raisons autres que COVID-19, dit-il, comme l’amélioration de la qualité des données de surveillance. Il n’est pas non plus évident de savoir dans quelle mesure ces méthodes de détection sont sensibles.

Aux États-Unis, où le nombre de cas déclarés est beaucoup plus élevé qu’en Afrique, les scientifiques voient des signaux potentiels dans les ensembles de données qui suivent les maladies de type Alzheimer dans les groupes d’âge plus avancé, qui sont touchés de manière disproportionnée par COVID-19, explique Dan Weinberger, épidémiologiste à l’Université de Yale. « Mais qu’il s’agisse de la maladie ou de la recherche accrue de soins de santé est une autre question », a tweeté Weinberger en réponse à une question de Science.

En Afrique, Le CDC travaille avec les pays pour s’assurer que les échantillons envoyés aux sites de surveillance nationaux qui se révèlent négatifs pour la grippe ou d’autres maladies respiratoires connues sont également soumis à un dépistage de COVID-19, explique M. Nkengasong. « Cela pourrait aider à clarifier la question des éventuels cas non détectés ».

L’Afrique subsaharienne dispose d’un avantage majeur en ce qui concerne COVID-19 : Sa moyenne d’âge est la plus basse du monde. (L’âge médian est inférieur à 20 ans.) Les enfants tombent rarement malades à cause de COVID-19, et la plupart des jeunes adultes semblent souffrir de symptômes légers ; les personnes plus âgées ont un risque nettement plus élevé de maladie grave et de décès. Seuls 3 % de la population de l’Afrique subsaharienne ont plus de 65 ans, contre environ 12 % en Chine.

Certains scientifiques pensent également que les températures élevées dans de nombreux pays africains pourraient rendre la vie plus difficile au virus qui cause la COVID-19, le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Grey pense que c’est plausible ; la saison de la grippe en Afrique du Sud ne commence qu’en avril, quand il fait plus froid. Mais la question de savoir si COVID-19 sera une maladie saisonnière reste très ouverte.

De nombreux autres facteurs pourraient aggraver la pandémie en Afrique. Il sera difficile d’appliquer les interventions qui ont permis de ramener le virus à des niveaux très bas en Chine et qui ont aidé la Corée du Sud à contenir plus ou moins l’épidémie. Plusieurs pays ont déjà introduit des règles pour contrecarrer la propagation ; le Rwanda a annoncé qu’il fermerait les lieux de culte, les écoles et les universités après son premier cas. Mais la distanciation sociale est peut-être impossible dans les townships surpeuplés, et on ne sait pas très bien comment le confinement fonctionnerait dans les foyers africains où plusieurs générations vivent ensemble, explique M. Ntoumi.

Comment protéger les personnes âgées, comment dire aux populations villageoises de se laver les mains quand il n’y a pas d’eau, ou d’utiliser un gel pour se désinfecter les mains quand elles n’ont pas assez d’argent pour se nourrir ? « J’ai peur que ce soit le chaos », dit-elle.

Et de nombreux pays africains n’ont tout simplement pas les capacités de soins de santé nécessaires pour prendre en charge les patients gravement malades du COVID-19. Selon un document datant de 2015, le Kenya, un pays de 50 millions d’habitants qui a déclaré son premier cas récemment, ne dispose que de 130 lits d’unité de soins intensifs et d’environ 200 infirmières spécialisées en soins intensifs. De nombreux autres pays sont confrontés à des contraintes similaires, explique Ifedayo Adetifa, épidémiologiste clinique au sein du programme de recherche KEMRI-Wellcome Trust.

Les taux élevés d’autres maladies pourraient encore compliquer les choses. « Le plus important pour nous est de décrire l’histoire naturelle de COVID-19 en Afrique du Sud pour voir si la tuberculose et le VIH l’aggravent », explique M. Gray. Il y a de fortes chances que ce soit le cas, d’après l’expérience acquise avec d’autres infections respiratoires. La semaine dernière, l’Académie des sciences d’Afrique du Sud a averti que les personnes vivant avec le VIH ont huit fois plus de chances d’être hospitalisées pour une pneumonie causée par le virus de la grippe que la population générale, et trois fois plus de chances d’en mourir.

Si le nombre de cas continue d’augmenter en Afrique du Sud, ses scientifiques sont prêts à étudier des thérapies potentielles. Le pays dispose d’une grande expertise et d’infrastructures pour mener des essais randomisés contrôlés par placebo (ECR), par exemple sur les médicaments et les vaccins contre le VIH et la tuberculose. « Ce que nous faisons, c’est essayer d’identifier rapidement des sites afin que, si cette activité prend son essor, les grands hôpitaux qui ont la capacité de réaliser des ECR soient prêts à participer à la recherche sur les traitements », explique Helen Rees, directrice exécutive de l’Institut de la santé reproductive et du VIH de l’Université du Witwatersrand.

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed CHTATOU sur Twitter : @Ayurinu

Article19.ma