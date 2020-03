La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé, mercredi, la réduction du nombre des personnes autorisées à rendre visite aux détenus qui est désormais d’un seul membre de la famille une fois par mois au lieu d’une fois tous les 15 jours comme annoncé précédemment, et ce dans le cadre des efforts continus visant à protéger les détenus et le personnel de ces établissements contre le nouveau coronavirus.

Ces mesures préventives ont été accueillies avec grande compréhension et coopération de la part des détenus et de leurs familles, indique la DGAPR dans un communiqué, notant qu’un certain nombre de visiteurs ont pris l’initiative de verser les sommes d’argent au profit des membres de leur famille détenus et de renoncer à la visite physique, ce qui reflète « une prise de conscience et une compréhension des décisions prises ».

La DGAPR affirme dans ce sillage qu’aucun cas de contamination au Covid-19 n’a été enregistré parmi les détenus et le personnel, insistant sur la nécessité de maintenir la mobilisation au plus haut niveau de la part de ses employés et de son personnel médical pour faire face à toute évolution possible, et ce en coordination permanente avec les autorités compétentes.

Article19.ma