La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a annoncé, mercredi, sa contribution directe au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus, via un don de 1 milliard de dirhams (MMDH).

S’inscrivant pleinement dans l’élan de solidarité nationale insufflé par SM le Roi Mohammed VI, cette contribution vise à faire face aux dépenses sanitaires exceptionnelles et à soutenir les secteurs économiques sinistrés par la crise, souligne un communiqué du groupe CDG.

Le Groupe mobilisera également l’ensemble de ses moyens humains, matériels et financiers en faveur de l’effort national, pouvant servir à la lutte contre la propagation du COVID-19 et ses conséquences sur l’économie nationale, tout en assurant la continuité de ses activités et de ses missions de tiers de confiance au service de l’intérêt général et du citoyen.

Article19.ma