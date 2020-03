Par Dr Mohamed Chtatou

1. L’exception tunisienne

La rivalité entre les intérêts français et italiens en Tunisie a culminé avec une invasion française en 1881 et la création d’un protectorat. L’agitation pour l’indépendance dans les décennies qui ont suivi la Première Guerre mondiale a finalement réussi à convaincre les Français de reconnaître la Tunisie comme un état indépendant en 1956. Le premier président du pays, Habib Bourguiba, a établi un état à parti unique strict. Il a dominé le pays pendant 31 ans, réprimant le fondamentalisme islamique et établissant des droits pour les femmes sans pareil dans aucune autre nation arabe.

En novembre 1987, Bourguiba a été démis de ses fonctions et remplacé par Zine al-Abidine Ben Ali dans un coup d’état sans effusion de sang. Les manifestations de rue qui ont commencé à Tunis en décembre 2010 à cause du chômage élevé, de la corruption, de la pauvreté généralisée et des prix élevés des denrées alimentaires ont dégénéré en janvier 2011, pour aboutir à des émeutes qui ont fait des centaines de morts. Le 14 janvier 2011, le jour même où Ben Ali a limogé le gouvernement, il a fui le pays, et fin janvier 2011, un « gouvernement d’unité nationale » a été formé.

Les élections pour la nouvelle Assemblée constituante ont eu lieu fin octobre 2011, et en décembre, elle a élu le militant des droits de l’homme Moncef Marzouki comme président intérimaire. L’Assemblée a commencé à rédiger une nouvelle constitution en février 2012 et, après plusieurs itérations et une crise politique de plusieurs mois qui a bloqué la transition, elle a ratifié le document en janvier 2014. Des élections parlementaires et présidentielles pour un gouvernement permanent ont eu lieu à la fin de 2014, Beji Caid Essebsi a été élu premier président en vertu de la nouvelle constitution du pays. Le mandat de Caid Essebsi, ainsi que celui des 217 membres du Parlement tunisien, a expiré en 2019. En 2019 Kais Said, professeur universitaire, a été élu président et un nouveau parlement mis sur pied.

2.L’image de la Tunisie postrévolutionnaire dans le Monde arabe

Neuf ans après la Révolution du Jasmin, la Tunisie a fait de grands progrès dans sa transition vers un ordre politique démocratique. La révolution pacifique de la société civile et du puissant syndicat, l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), a envoyé des ondes de choc, provoquant d’autres soulèvements dans toute la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). La Tunisie est le plus petit pays du Maghreb, avec une population de 11 millions d’habitants. Contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres parties du monde, la révolution n’est pas revenue à l’autoritarisme – comme en Égypte – ni n’a connu le chaos – comme en Libye, en Syrie et au Yémen.

Cette transition relativement réussie devient non seulement un modèle, mais elle a également permis de démystifier le mythe de l’impossibilité pour le monde arabe de construire des ordres démocratiques. Ce qui rend la révolution tunisienne assez unique dans la région MENA est que, malgré les émeutes qui ont eu lieu dans la région minière de Gafsa en 2008, presque aucun observateur ne pensait que trois ans plus tard, les Tunisiens seraient capables de chasser le dictateur et son administration, ou de vaincre le puissant et brutal appareil de sécurité qui comptait plus de 130 000 membres. Le refus des militaires – qui étaient restés une institution républicaine comme le voulait Bourguiba, et qui ont été marginalisés par le régime de Ben Ali – de tirer sur la population explique en partie le succès du soulèvement. La volonté des Tunisiens, qui ne craignaient plus le régime tyrannique et qui ont risqué leur vie pour gagner leur liberté, a été le facteur principal de la chute du régime. La détermination des Tunisiens à réaliser leur transition sans ingérence extérieure ajoute à leur crédit.

Si les défis économiques de la Tunisie étaient évidents avant la révolution, la situation s’est aggravée depuis lors. Les conditions socio-économiques, en particulier dans les régions de l’intérieur, étaient assez difficiles. Mais la situation s’est encore détériorée avec les retombées du soulèvement armé libyen qui a débuté en février 2011. La chute de Kadhafi a eu des répercussions particulièrement désastreuses sur la Tunisie post-révolutionnaire. Avant la guerre en Libye, la Tunisie et la Libye avaient le plus grand volume d’échanges commerciaux entre deux pays d’Afrique du Nord – et ce volume a augmenté en moyenne de 9 % chaque année entre 2000 et 2009.

Pour sa part, la Libye a absorbé 6,9 % des exportations tunisiennes, ce qui en fait le deuxième marché d’exportation de la Tunisie après l’Union européenne. Avec le soulèvement en Libye, tout cela a pris fin. Au premier trimestre 2011, les exportations tunisiennes vers la Libye ont chuté de 34 % et les importations ont chuté de 95 %. Selon la Banque africaine de développement (BAD), ces changements sont la conséquence directe de la guerre civile en Libye. En outre, plus de la moitié des 100 000 Tunisiens qui travaillaient en Libye ont été refoulé dans leur pays. Les envois de fonds qu’ils envoyaient chez eux – estimés à 125 millions de dinars tunisiens avant la guerre – ont pratiquement disparu.

Pendant ce temps, le chômage en Tunisie est monté en flèche, passant de 14,2 % en 2010 à 18,9 % à la fin de 2011, sans doute en partie à cause des expatriés de retour au pays. Les Libyens, qui s’étaient auparavant rendus en masse en Tunisie, sont restés chez eux. De 1,5 million de touristes chaque année, l’année qui s’est terminée en mai 2012 n’a vu que 815 000 visiteurs libyens – autant de mauvaises nouvelles pour une économie qui dépend des visiteurs – le tourisme représente 11 % du produit intérieur brut (PIB) de la Tunisie et 14 % de l’emploi. En été 2014, la situation s’est quelque peu améliorée grâce aux nombreux touristes algériens qui ont visité le pays et sauvé la saison touristique. Mais la situation sécuritaire a découragé les touristes et les investisseurs occidentaux de venir en Tunisie.

Les conditions socio-économiques de la Tunisie, en particulier dans les régions intérieures, se sont encore détériorées depuis les soulèvements du printemps arabe en février 2011

Les révolutions du Printemps arabe ont confronté le monde arabe à des questions qui posent des défis existentiels. Par exemple, concernant la relation entre les dirigeants et les gouvernés, ou l’établissement de conditions dans lesquelles la population peut réellement agir en toute confiance. Mais aussi la situation des femmes dans les sociétés arabes et le dépassement de toutes les formes de discrimination dont elles font l’objet.

Se pose également la question d’une politique économique prudente pour libérer les sociétés arabes de leur dépendance à l’égard de sources de revenus telles que le pétrole et les envois de fonds des travailleurs migrants à l’étranger. Enfin, les révolutions ont également soulevé la question du rôle de la religion dans la sphère publique.

Les régimes au pouvoir ont toujours prétendu avoir une réponse à toutes ces questions. Mais avec le déclenchement des révolutions arabes en 2011, il est devenu évident que ces revendications n’étaient rien d’autre que des mensonges et des paroles en l’air. Et en outre, que toute promesse faite par les forces contre-révolutionnaires pour rétablir la stabilité et la sécurité n’est qu’une illusion.

Les révolutionnaires arabes sont les seuls protagonistes à avoir fait des efforts sérieux pour résoudre la crise structurelle à laquelle sont actuellement confrontées les sociétés arabes. Les régimes, en revanche, continuent de se limiter au déploiement d’une violence brute et excessive et à des actes de représailles contre leurs ennemis. Cela dit, grâce aux Tunisiens le génie est sorti de la bouteille et malgré toutes leurs tentatives désespérées, les régimes arabes ne parviendront pas à le faire revenir.

La Tunisie n’a pas seulement lancé le Printemps arabe, elle est maintenant à la pointe du développement démocratique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La Tunisie peut affirmer en toute confiance avoir mieux géré les contrecoups du Printemps arabe que tout autre pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Après que les manifestants sont descendus dans les rues de Syrie, du Yémen et de Libye, le résultat a été le chaos et la guerre civile. En Égypte, le gouvernement actuel, soutenu par l’armée, est encore plus autoritaire que celui de l’ancien président Hosni Moubarak. Ailleurs, le Printemps arabe n’a jamais commencé hormis les Hiraks algérien, soudanais et libanais en 2019, sous forme de deuxième vague de soulèvements contre la dictature militaire ou confessionnelle. La famille royale de Bahreïn, par exemple, a résisté aux demandes de changement au motif que le pays n’était pas prêt pour la démocratie. Contrairement à beaucoup de ses homologues du Moyen-Orient, l’armée tunisienne reste traditionnellement en dehors de la politique.

3. L’éclat de la réussite démocratique tunisienne s’estompe

La Tunisie restera à jamais dans les mémoires comme le lieu de naissance du Printemps arabe en 2011. Cela a été à la fois une bénédiction et une malédiction pour le pays.

Le bon côté des choses est que la démocratie et les réformes sont devenues des points de fierté nationale dans une région qui en a bien besoin, surtout depuis que les architectes de la transition ont reçu le prix Nobel de la paix en 2015. Le revers de la médaille est que l’arrêt des progrès de la Tunisie continue de décevoir ceux qui espèrent que d’autres suivront sa voie. Le retrait de l’Égypte dans la dictature, la fragmentation de la Libye et la guerre catastrophique de la Syrie rendent la Tunisie d’autant plus importante pour ceux qui insistent pour que le réveil continue.

Toutefois, neuf ans après le soulèvement, de nombreux Tunisiens sont en colère contre la façon dont leur nouvel état démocratique se porte. Le taux de chômage des diplômés est d’environ 30%. Pour ceux qui ont un emploi, les salaires stagnent et le PIB par habitant est en baisse depuis 2014. Des dizaines de milliers de personnes ont fui le pays à la recherche de meilleures perspectives. Il n’est donc pas étonnant que les manifestations soient devenues monnaie courante ces dernières années. Selon le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), leur nombre est passé de 5 001 en 2015 à plus de 11 000 en 2017.

Le Printemps arabe a réussi à produire au moins un pays qui met en place des institutions authentiquement démocratiques et organise des élections libres et équitables. Mais chaque année, l’éclat de cette réussite s’estompe et les exigences de prospérité et d’équité se font plus pressantes. Si elles ne sont pas satisfaites, les Tunisiens pourraient un jour décider que la révolution – et tout ce qu’elle a apporté – est plus une malédiction qu’une bénédiction.

La corruption continue d’être l’une des principales sources de mécontentement des Tunisiens et a entravé la croissance économique du pays. Le rapport 2019 de Freedom House sur la Tunisie indique que les efforts de lutte contre la corruption – menés en grande partie grâce aux pouvoirs accordés dans le cadre de l’état d’urgence en vigueur depuis 2015 – se sont concentrés sur les élites émergentes, tout en laissant indemnes les personnalités corrompues ayant des liens avec le régime de Ben Ali.

Le chômage et une économie à la traîne ont poussé de nombreux Tunisiens à descendre dans la rue en 2010 et 2011 pour renverser le régime autocratique de Zine al-Abidine Ben Ali. Malgré les efforts des gouvernements successifs, le taux de chômage officiel a augmenté, atteignant 15,5 % dans l’ensemble et près de 30 % dans les régions de l’intérieur. En même temps, l’inflation a atteint 6,7 % et la dette nationale a atteint 70 % du PIB. Un programme de prêt pour 2016 avec le Fonds Monétaire International (FMI) visant à réformer l’économie chancelante du pays en réduisant les déficits et les services publics a suscité la colère de nombreux Tunisiens qui considèrent l’état comme un moteur économique principal.

Neuf ans et plusieurs élections depuis son soulèvement, la Tunisie est à un point d’inflexion important pour sa démocratie. Aucune transition démocratique n’est un processus linéaire ni rapide et la Tunisie a eu ses avancées et ses reculs.

4. L’économie tunisienne n’est pas en bonne santé

L’économie tunisienne n’est pas en bonne santé. Elle a été frappée dès le début de la révolution de 2011 par plusieurs chocs négatifs, dont l’effondrement du tourisme (surtout après l’insécurité croissante de 2012-13 et les attaques terroristes de 2015-16), la perte du marché libyen et la baisse de la production de phosphates et du pétrole, en raison de conflits du travail mal gérés dans les entreprises d’état. Les pertes sont évaluées à 6 % du PIB par an en moyenne par rapport à 2010, et à 14 % du PIB par rapport à la tendance du PIB qui existait en 2010.

Il s’agit là de chiffres très importants. De nombreux pays sont frappés par des chocs lors de leurs transitions politiques, mais ils se redressent souvent rapidement. En étudiant les pays qui ont traversé des transitions politiques, en particulier ceux d’Europe de l’Est, on peut constater que la croissance a chuté pendant quatre ans en moyenne à la suite d’un changement politique avant de se redresser. Mais, dans les pays où l’économie se détériorait considérablement et durablement, comme dans les anciennes républiques soviétiques, les progrès politiques devenaient plus difficiles à réaliser, avec le risque que ces pays soient pris dans un piège de transition.

La Tunisie est aujourd’hui confrontée à un tel risque. Sur le papier, le pays dispose de tous les ingrédients nécessaires pour développer une économie à forte croissance, comme l’ont fait auparavant les Tigres d’Asie de l’Est, notamment une classe moyenne instruite et la proximité des grands marchés de l’UE. Toutefois, la sous-performance économique a été omniprésente sous le régime de Ben Ali, l’incapacité du pays à réaliser son potentiel ayant finalement déclenché la révolution de 2011. Cette situation ne s’est pas améliorée après la révolution ; au contraire, de nouvelles maladies sont apparues. Trois aspects en particulier méritent d’être soulignés.

Premièrement, si certaines mesures de politiques fiscales et monétaires expansionnistes visant à contrer les chocs négatifs initiaux ont eu un sens juste après la révolution, la situation financière du pays, notamment ses niveaux élevés de dépenses publiques, est désormais devenue clairement insoutenable. Entre 2011 et 2018, les dépenses publiques sont passées de 24 à 30 % du PIB, tandis que les recettes fiscales ont augmenté beaucoup plus modestement, passant de 23 à 25 % du PIB sur la même période. Par conséquence, les déficits du secteur public ont augmenté, en particulier au cours de la période la plus récente (2015-18), où ils représentaient plus de 5 % du PIB chaque année. Financés par la dette intérieure et extérieure, ces déficits ont évincé les investissements intérieurs et ont entraîné une explosion de la dette publique, qui est passée de 40 % du PIB en 2010 à 73 % du PIB en 2019. Parallèlement, les importants déficits de la balance des paiements, financés par la dette extérieure, ont fait grimper la dette extérieure d’environ 40 à 85 % du PIB entre 2010 et 2019. Si la dette continue d’augmenter à un tel rythme, non seulement les paiements d’intérêts continueront d’évincer les autres dépenses publiques, mais les risques de dévaluations plus importantes, d’inflation et, par conséquent, de baisse du niveau de vie, augmenteront également. Tôt ou tard, la dette extérieure deviendra insoutenable, et un méga-ajustement douloureux sera imposé par les marchés financiers.

Deuxièmement, en dépit des politiques expansionnistes, les taux de croissance ne se sont pas redressés au fil du temps, et le chômage est resté élevé. Bien que cela puisse s’expliquer par la montée de l’insécurité jusqu’en 2016, la faible croissance entre 2017 et 2019 suggère que les causes du malaise sont plus profondes. Dans certains cas, le climat des affaires s’est détérioré, avec une augmentation perçue de la corruption et une expansion des activités informelles (et illégales) telles que la contrebande. Cela pourrait être lié à un affaiblissement des capacités de l’état à faire appliquer les lois, mais aussi à la montée du copinage. Comme dans toutes les économies dominées par le copinage, les entreprises veulent être aussi proches ou aussi éloignées que possible de l’état. Dans le cas de la Tunisie, depuis la révolution de 2011, les entreprises privées n’ont pas augmenté leurs investissements, et elles se sont tournées vers des secteurs moins porteurs de croissance, comme la construction. Ces tendances sont d’autant plus inquiétantes qu’elles font suite à des faiblesses structurelles plus anciennes de l’économie tunisienne, qui se concentrait traditionnellement davantage sur la création d’emplois à forte intensité de main-d’œuvre que sur les gains de productivité et l’innovation. Les causes structurelles de ce malaise, lié au copinage et à l’absence de concurrence dynamique et d’innovation, à la concentration des compétences dans le secteur public et aux accords commerciaux défavorables avec l’UE, ont fait l’objet d’un débat animé.

Troisièmement, l’augmentation des dépenses publiques ne s’est pas accompagnée d’une réorientation suffisante vers des dépenses plus utiles. Pour accroître la croissance, il faudra, en fin de compte, que la part des dépenses globales passe de la consommation à l’investissement. Au lieu de cela, même si les dépenses publiques ont augmenté de six points de pourcentage entre 2010 et 2018, l’investissement public a diminué au cours de la période, et son efficacité a été affectée par des goulets d’étranglement dans l’exécution des projets. En revanche, la masse salariale de la fonction publique est passée de 11 à 15 % du PIB entre 2010 et 2018, un niveau bien supérieur à celui de pays comparables (par exemple, deux fois plus élevé qu’en Turquie). Si l’on peut comprendre que l’état ait subi des pressions pour atténuer le choc sur les ménages, les méthodes particulières utilisées ont non seulement accru les inégalités, mais elles ont également créé des rigidités budgétaires qu’il sera difficile de supprimer à l’avenir. Les dépenses sociales ont également augmenté, surtout au cours des dernières années, mais cela s’est fait d’une manière qui a favorisé les initiés tels que les fonctionnaires, au lieu de réduire l’inégalité régionale flagrante.

Neuf ans après le printemps arabe, peu a été fait pour lutter contre le chômage des jeunes en Tunisie, un facteur clé dans la capacité des groupes extrémistes à recruter des jeunes marginalisés, avertissent les groupes de défense des droits et les experts. « Une personne marginalisée qui n’a rien à perdre, aucune stabilité dans la vie, aucune vision de l’avenir, aucun espoir de changement, peut devenir une cible très facile pour les groupes terroristes« , a déclaré à la VOA Amna Guellali, directrice du bureau tunisien de Human Rights Watch.

Le printemps arabe a été déclenché en Tunisie, en partie à cause de la détérioration des conditions économiques. Un vendeur de rue frustré s’est immolé par le feu devant un bureau municipal local à Sidi Bouzid pour protester contre le harcèlement répété des autorités, qui lui ont souvent confisqué ses biens ou lui ont imposé une amende pour vente sans permis.

Bien que les conditions économiques qui obligent les gens à vivre en marge de la société jouent un rôle important dans les troubles, M. Guellali a déclaré que le chômage est le problème central en Tunisie. « Le chômage s’élève à 15 %, et passe à 36 % pour les Tunisiens de moins de 24 ans. Les jeunes diplômés au chômage représentent 25 %, selon les dernières statistiques de 2017« , a ajouté M. Guellali.

La démographie religieuse du pays y contribue également au problème économique du pays. Bien qu’il existe des éléments salafistes purs et durs, ils sont peu nombreux. Le pays est majoritairement sunnite, ce qui permet d’éviter les divisions sectaires déstabilisatrices. Et l’étroite affinité culturelle entre de nombreux Tunisiens – en particulier ceux qui vivent près de la côte – et la France fait que le pays a tendance à regarder vers l’ouest et non vers l’est pour trouver une inspiration politique.

5. La Tunisie des femmes

La Tunisie a été classée 123e sur l’indice mondial d’écart entre les sexes de 2014 selon le Forum économique mondial, et est donc l’un des pays les mieux avancé en termes de droits des femmes au monde arabe. La Tunisie a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de respecter les normes et standards internationaux en matière de protection des droits de l’homme et des droits des femmes. À cette fin, le pays a adopté plusieurs mesures nationales concernant les droits des femmes, notamment l’octroi du droit de vote aux femmes en 1957 et l’octroi aux femmes de la liberté de reproduction en 1962 avec accès aux mesures de contrôle des naissances. En 2014, une nouvelle Constitution a été rédigée. La nouvelle Constitution comprend l’article 46, qui garantit « l’égalité des chances entre les hommes et les femmes pour l’accès à tous les niveaux de responsabilité et dans tous les domaines » et une représentation équitable dans tous les organes élus.

En conséquence, plus de 4000 femmes se sont présentées au Parlement en 2011 et presque autant en 2014 et détiennent actuellement plus de 31 % des sièges au Parlement, ce qui, en comparaison, est nettement plus élevé que dans d’autres États de la région de l’Afrique du Nord, ainsi que le record américain de 19,4 % des sièges occupés par des femmes au Congrès. En outre, du côté de l’électorat, le nombre de femmes participant au processus politique est relativement élevé. Lors des élections de 2014, les électrices tunisiennes ont été plus nombreuses que les hommes parmi les nouveaux électeurs inscrits.

Afin de remplir son mandat constitutionnel d’élimination de la violence à l’égard des femmes, le gouvernement tunisien a adopté le Plan d’action national pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes en 2013. Le Plan d’action national vise à mettre fin à la violence contre les femmes par la diffusion de matériel d’information, l’utilisation de services d’assistance téléphonique gratuits et par le renforcement et l’amélioration de l’accès à des soins complets pour les survivantes de la violence domestique. Dans le même but, le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF), qui dépend du Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, propose désormais des formations pour prévenir et mettre fin à la violence contre les femmes dans les espaces publics. Le ministère a également ordonné la réalisation d’une étude concernant les lois sur le harcèlement sexuel et son impact sur la condition de la femme en Tunisie.

En outre, au cours de la dernière décennie, une grande variété de mesures ont été prises pour renforcer la protection et la promotion des droits des femmes. Par exemple, le gouvernement intérimaire a annoncé le retrait des réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 2011. Cela n’aurait pas pu se faire sans le plaidoyer et le lobbying durables de la société civile et le soutien de nombreuses ONGs et organisations internationales.

Parmi les autres domaines dans lesquels la Tunisie met en avant ses initiatives en matière d’égalité des sexes, citons son interdiction de la polygamie, sa représentation positive des femmes dans les établissements d’enseignement – la majorité d’entre eux étant des universités – et son nombre élevé de femmes occupant des postes de haut niveau dans les secteurs public et privé.

La Tunisie est considérée comme un pays relativement avancé en termes de droits des femmes

Toutefois, malgré d’immenses progrès sur le papier, Gender Concerns International et d’autres ONGs ont constaté la dure réalité contrastée des femmes tunisiennes ; un important déséquilibre entre les sexes subsiste encore en Tunisie. Plusieurs militants féminins ont fait valoir que ce fossé entre les sexes s’explique par un manque de sensibilisation aux droits des femmes et par la régression du secteur de l’éducation dans le pays. En outre, les femmes tunisiennes ont continué à lutter contre plusieurs formes de violence et de harcèlement. Selon une enquête de 2012 de l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP), environ une femme tunisienne sur deux a déclaré avoir subi des violences au cours de sa vie.

Avec la résurgence des idéologies islamistes dans la société tunisienne, dont certains considèrent les femmes comme des citoyens de seconde zone, la violence à l’égard des femmes augmente chaque jour. Malheureusement, le gouvernement est lent à réagir face à ce type de violence.

Avec inquiétude, Gender Concerns International et d’autres ONG ont observé qu’en raison du silence du gouvernement sur les questions de sécurité liées au genre, des traitements injustes des femmes se produisent encore quotidiennement. Lorsqu’une jeune femme est violée par un officier de police par exemple, elle peut être accusée d’indécence, ce qui peut entraîner une peine d’emprisonnement, quel que soit son statut de victime.

Un autre problème, plutôt caché, est le fait que certaines femmes sont victimes d’un inceste pratiqué par leur père, leurs oncles, leurs cousins ou leurs frères. Outre les formes physiques et sexuelles d’inceste qui sont les plus courantes, de nombreuses femmes souffrent de violences économiques puisqu’elles sont interdites de travail alors que d’autres se voient confisquer leur salaire.

La situation des femmes tunisiennes en milieu rural reste extrêmement problématique : 40% des femmes vivant en milieu rural sont analphabètes alors que de nombreuses femmes rurales sont confrontées à de nombreux problèmes de santé en raison d’un manque d’accès à des soins de santé gratuits. En outre, ces femmes sont mal intégrées sur la scène économique et politique. Comme le montre le rapport final de la Mission d’Observation Électorale de Genre (MOEG) en 2014, 300 000 femmes tunisiennes vivant pour la plupart dans ces zones rurales ont été exclues du processus électoral. Le MOEG avait recommandé, dans le temps, aux autorités de remédier à cette situation car le fait que ces femmes ne disposent pas de carte d’identité officielle nécessaire pour voter montre le fossé qui existe dans le système démocratique tunisien, notamment en ce qui concerne la parité hommes-femmes.

6. Religion et politique

La relation entre la religion et la politique a été l’un des éléments déterminants de la politique post-révolutionnaire en Tunisie. Ce qui rend la phase de transition du pays d’autant plus intrigante est le fait que la religion et les acteurs religieux étaient largement exclus du système politique tunisien avant le renversement du régime de Ben Ali en janvier 2011. Dans la phase actuelle de démocratisation, la religion et les acteurs religieux ont assumé une signification politique que la Tunisie n’a pas connue dans sa mémoire récente.

Le plus ancien groupe islamiste du pays, an-Nahda, a été l’acteur le plus critique de ce processus pour plusieurs raisons. Non seulement an-Nahda a été partie intégrante (jusqu’en 2014) de la rédaction de la nouvelle constitution tunisienne, mais le parti a également accepté des rôles gouvernementaux majeurs, y compris celui de partenaire majeur de la coalition à un moment donné.

En outre, les relations et les interactions d’an-Nahda avec les acteurs laïques et conservateurs de Tunisie ont façonné le cours de la relation entre la religion et la politique de manière importante – et en raison de son approche multiple de son rôle d’acteur politique pertinent et influent, le parti a également subi une série de changements organisationnels et idéologiques.

Les efforts d’an-Nahda pour s’adapter aux contraintes imposées par les acteurs laïques, les groupes conservateurs et les salafistes ont des implications clés sur la manière dont les autres acteurs islamistes du reste du Moyen-Orient peuvent réagir à des contraintes similaires dans leurs propres sociétés. L’expérience d’an-Nahda est particulièrement instructive car elle offre un contraste direct avec la façon dont les Frères musulmans égyptiens (aI-Ikhwan al-Mouslimoun) ont réagi aux pressions compensatoires des révolutionnaires laïques et des acteurs salafistes fondamentalistes.

À certains égards, les actions d’an-Nahda ressemblent à celles de l’AKP en Turquie au début des années 2000, lorsque le parti a adopté un discours démocratique musulman pour assurer aux acteurs laïques qu’ils ont un intérêt réel à agir dans le cadre de la démocratie, an-Nahdha a adopté une approche similaire en 2016.

La montée au pouvoir du parti islamiste tunisien an-Nahda à la suite des élections de 2011 a surpris les observateurs qui avaient loué la Tunisie pour son héritage moderniste, tel que propagé par les anciens régimes autocratiques de Bourguiba et Ben Ali. En s’appuyant sur de nouveaux éléments primaires on peut affirmer que les mouvements islamistes, qui, depuis la fin des années 1980, comprennent également les salafistes ultra-conservateurs, ont toujours joué un rôle important dans la société tunisienne. Bien que dans la Tunisie post-révolutionnaire, le mouvement salafiste ait, en particulier, attiré l’attention internationale, les salafistes tunisiens continuent de former un mouvement très hétérogène, ce qui les empêche de se regrouper socialement et politiquement en une seule force pour constituer une alternative à an-Nahda.

Les laïques tunisiens concentrent leurs campagnes sur la critique des islamistes, mais, en réalité, c’est leur propre orthodoxie discréditée qui doit être remise en question. La bataille pour l’avenir de la Tunisie post-révolutionnaire se joue dans le domaine de l’identité culturelle. Certains Tunisiens – les élites francophones, les gourous des médias et de la finance, et d’autres qui craignent la résurgence de l’islamisme – ont insisté sur le fait que l’avenir de la Tunisie passe par la poursuite du projet laïciste initié par Bourguiba et épuisé par Ben Ali. D’autres – personnalités publiques, dirigeants de partis et intellectuels – ont mis en garde contre la non-pertinence de tels débats.

De nombreux Tunisiens se souviennent de l’époque où une promenade à la mosquée pouvait les conduire en prison sous Ben Ali, et ils sont exaspérés de voir que l’Islam continue d’être attaqué dans la Tunisie post-révolutionnaire. Ces attaques se font passer pour des attaques contre le salafisme ou, plus souvent, contre le parti islamique an-Nahda, mais en réalité elles sont contre l’Islam.

Certains Tunisiens laïques, quant à eux, paniquent devant ce qu’ils perçoivent comme un retour à l’Islam du jour au lendemain. Sous Ben Ali, ces laïques réclamaient la réduction du volume de l’appel à la prière, voire une interdiction totale. Ils sont maintenant confrontés à une situation dans laquelle la levée de l’interdiction de l’hijab par Ben Ali a conduit à la renaissance et à sa diffusion immédiate au sein de la société.

Certains voient le retour à l’Islam comme le retour des refoulés, mais il est plus exact de dire qu’il s’agit du redressement des laissés-pour-compte. Les médias pseudo-sécularistes, les intellectuels, les critiques et les universitaires sont restés silencieux pendant des décennies sur l’interdiction de l’hijab et la persécution des islamistes et des mosquées sous Bourguiba et Ben Ali.

Ils l’ont fait au nom de slogans bidons tels que les droits des femmes, la laïcité et la modernité, qui masquaient et autorisaient l’emprise terroriste des régimes de Bourguiba et Ben Ali sur les islamistes et les musulmans ordinaires. Avec l’éviction de Ben Ali, les crimes de leur soi-disant credo laïc ont été mis à nu ; mais plutôt que de développer une critique des marques de laïcité de Bourguiba et Ben Ali et de s’éloigner de leurs vicissitudes, ils s’accrochent avec manie à des projets profondément imparfaits.

La plupart des pseudos laïques sont membres des partis qui ont vu le jour depuis la dissolution du parti de Ben Ali, le RCD. Leur recherche de crédibilité a impliqué une campagne acharnée contre les partis qui ont gagné en crédibilité grâce à leur opposition historique à la fois à Bourguiba et à Ben Ali – notamment le Congrès pour la République (CPR), le Parti communiste des travailleurs tunisiens (PCOT) et le Parti de la Renaissance (An-Nahda).

7. Quel avenir pour la Tunisie ?

La révolution tunisienne, considérée comme le catalyseur du mouvement connu sous le nom de Printemps arabe, a commencé il y a neuf ans. Aujourd’hui, la Tunisie lutte toujours pour réaliser des réformes démocratiques et une croissance économique.

Des milliers de jeunes Tunisiens ont tourné le dos à leur pays ces dernières années et maintenant, ce débat est, pour la plupart, redevenu silencieux. La principale préoccupation des citoyens et des hommes politiques tunisiens est la situation économique désastreuse de ce pays de 11 millions d’habitants. Pourtant, les deux questions sont étroitement liées.

Et même les meilleurs conseils ne servent pas à grand-chose quand il n’y a pratiquement pas d’emplois pour la jeune population tunisienne. Le taux de chômage est constamment élevé – les chiffres officiels l’évaluent à environ 15 % – et la situation financière et économique de la Tunisie est de plus en plus difficile.

Au cours de l’année écoulée, le dinar tunisien a chuté d’environ 25 % par rapport à l’euro, les réserves de change du pays sont à un niveau historiquement bas et la balance commerciale est si mauvaise que les banques ne sont plus autorisées à accorder des crédits pour l’importation de produits, à moins qu’ils ne soient considérés comme urgents.

La Tunisie dépend de l’aide budgétaire du Fonds Monétaire International (FMI) pour financer sa bureaucratie pléthorique, qui consomme plus de la moitié du budget du gouvernement. Entre 2016 et 2018, cette aide s’est élevée à environ 1 milliard de dollars, et est liée à une restructuration importante du secteur financier.

Sept ans après les soulèvements pour « le travail, la liberté et la dignité« , comme le déclarait le slogan, de nombreux jeunes Tunisiens estiment qu’au-delà de la liberté d’expression, ils n’ont guère profité de la révolution.

Cette situation est tellement désespérée que le nombre de Tunisiens qui tentent de traverser la Méditerranée en bateau était plus élevé en 2017 qu’à aucun moment depuis le printemps arabe de 2011.

Les autorités italiennes affirment qu’environ 8 000 Tunisiens sont arrivés en Italie en 2017. Plus de 300 autres « tentatives d’évasion » ont été interceptées en Tunisie, selon les statistiques du Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), qui a également enregistré que deux tiers des migrants, pour la plupart des hommes, avaient entre 20 et 30 ans.

Leurs raisons de tenter la traversée sont principalement de nature sociale et économique, enracinées dans le sens qu’il n’y a pas de perspectives pour eux dans leur pays d’origine, a déclaré Valentin Bonnefoy du FTDES. « Ils savent, bien sûr, que c’est dangereux. Mais face au choix entre mourir en Tunisie ou en mer, ils préfèrent être quelqu’un qui essaie de trouver un meilleur avenir ailleurs plutôt que de rester chez eux et de ne rien faire« , a-t-il déclaré.

Avec une situation économique qui continue à se détériorer et un gouvernement qui se concentre sur les questions de sécurité, le changement démocratique se fait à pas de tortue. Des décisions révolutionnaires, comme la réforme pénale globale visant à protéger les femmes contre la violence, contrastent fortement avec l’absence de mouvement dans d’autres domaines – des domaines qui sont fondamentaux pour garantir que les acquis démocratiques du passé récent perdureront à l’avenir.

