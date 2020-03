Afin de circonscrire la propagation du Coronavirus, le Roi Mohammed VI a donné ses instructions à l’Inspecteur général des Forces armées royales (FAR) afin de mettre, « les structures de santé équipés » dont la création avait été ordonnée auparavant par le Souverain dans les différentes régions du Royaume dans cet objectif, « à la disposition du système sanitaire avec toutes ses composantes, en cas de besoin ».

Cette décision a été annoncée suite à la séance de travail qui a été présidée par le Souverain, mardi 17 mars, au Palais royal de Casablanca, selon un communiqué du Cabinet royal.

« Sur la base des données présentées par Monsieur le ministre de la Santé, et partant du souci de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, d’élever les capacités du système sanitaire national pour faire face à cette pandémie, le Souverain, que Dieu Le préserve, Chef Suprême et Chef d’État-major général des Forces Armées Royales (FAR), a donné Ses Hautes instructions à l’Inspecteur général des FAR, pour mettre les structures de santé équipées, dont la création avait été ordonnée auparavant par le Souverain dans les différentes régions du Royaume dans cet objectif, à la disposition du système sanitaire avec toutes ses composantes, en cas de besoin », a précisé le communiqué.

Et d’ajouter: Cette Haute initiative royale s’inscrit dans le cadre de l’approche proactive que le Souverain a ordonné d’adopter depuis l’apparition de cette pandémie et du renforcement des mesures préventives sans précédent prises par les secteurs et les institutions concernés pour limiter sa propagation et faire face à ses conséquences sanitaires, économiques et sociales ».

Article19.ma