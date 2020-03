Au Maroc, face aux dernières évolutions de la situation sanitaire internationale et aux menaces de propagation de l’épidémie Coronavirus, le groupe Attijariwafa bank, « renforce son dispositif de suivi et de prévention en adoptant des mesures strictes en vue de protéger et préserver la santé de ses collaborateurs, clients et partenaires », a annoncé le groupe ce mardi dans un communiqué.

»Aussi, pour parer à l’éventualité d’une contamination, plusieurs mesures d’hygiène ont été prises à l’endroit de ses collaborateurs, sur l’ensemble des sites.

Parallèlement, une réorganisation du travail a été opérée, telles que l’alternance présentielle/ télétravail, la répartition des équipes sur plusieurs espaces distincts géographiquement, la limitation des circulations entre les différents locaux, la réduction du nombre de personnes dans les réunions, le recours à la vidéo-conférence et au canal digital, autant que possible », précise le communiqué.

Et d’ajouter : « Dans le prolongement, les accès aux sites centraux, pour les non collaborateurs, ont été fortement réduits et opérés, uniquement, sous des conditions préventives. Nos agences restent ouvertes pour accueillir et servir nos clients en respectant les mesures d’hygiène. Et pour renforcer la protection de nos clients un certain nombre de règles préventives sont à observer, à savoir, maximiser le nombre de clients en simultané en agence entre 5 et 10, en fonction de la taille de l’agence, et espacer les files d’attentes avec un intervalle de 1.5 m ».

Cela étant, il est fortement recommandé aux clients, dans cette situation inédite, de limiter les déplacements en agence et recourir au maximum aux services à distance tels que :

La banque en ligne Attijarinet, l’application Attijari mobile, le centre de relation clientèle, les espaces libre-service bancaire, les guichets automatiques, les paiements par carte, etc), souligne le communiqué.

« Nous sommes conscients des difficultés opérationnelles que peuvent rencontrer nos clients mais, plus que jamais, nous sollicitons leur compréhension et indulgence pour que tous ensemble nous traversions cette épreuve difficile, exigeant de tout un chacun un fort esprit de solidarité et de coopération », ajoute la même source.

A travers ces nouveaux dispositifs, la forte mobilisation de ses collaborateurs et l’adhésion de toutes les parties, aux nouvelles règles d’usage, le Groupe a pris toutes ses mesures pour garantir à sa clientèle la continuité de ses services bancaire, affirme-t-on.

