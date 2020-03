Verdict. Le tribunal de première instance de Casablanca a condamné, ce mardi, l’activiste Omar Radi à quatre mois de prison avec sursis pour un tweet jugé «diffamatoire » envers un juge, a-t-on appris de sources judiciaires.

Le tribunal lui a collé en outre une amende de 500 dirhams, ajoutent les mêmes sources.

Dans une déclaration à la presse, Radi n’a pas caché son étonnement en disant : « Nous nous attendions à ce que la poursuite judiciaire soit déclarée nulle et non avenue et non pas une condamnation même si elle est avec un sursis « .

A noter que la défense de Radi a décidé de faire appel afin d’affirmer son « innocence », souligne-t-on.

Selon la même source, Radi dans son tweet aurait plutôt critiqué « une décision judiciaire » rendue contre les détenus de Hirak Rif et dont les dirigeants avaient écopé de lourdes peines allant jusqu’à 20 ans de prison ferme.

