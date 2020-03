La faute au Coronavirus. Des milliers de touristes ont été bloqués au Maroc ce week-end après la décision soudaine du royaume d’appliquer des restrictions strictes aux frontières pour faire face la propagation du coronavirus, a rapporté le site « The Middle East Eye » (MEE) ajoutant que la France et d’autres pays européens ont mis en place « un pont aérien » pour rapatrier certains de leurs ressortissants.

« Nous sommes perdus! » a affirmé David à l’AFP, un touriste italien qui attendait à la frontière fermée avec Ceuta dans le nord du Maroc.

Vendredi, le Maroc a suspendu ses liaisons aériennes, maritimes et terrestres avec les pays européens et l’Algérie, et a pris des mesures de confinement afin de prévenir la propagation du coronavirus. Samedi, il a suspendu jusqu’à nouvel ordre les vols à destination et en provenance de 25 pays.

Selon MEE, ces restrictions ont provoqué la panique dans le secteur du tourisme du pays, qui représente 10% du PIB et est une source clé de revenus étrangers avec 13 millions de visiteurs l’année dernière.

Les liaisons maritimes pour les passagers et les frontières terrestres du Maroc avec Ceuta et Melilla, ont été aussi fermées.

Toutefois, il faut préciser que les autorités marocaines ont accédé à la demande de plusieurs pays affectés par l’épidémie de coronavirus de rapatrier, via leurs compagnies aériennes, leurs ressortissants se trouvant au Maroc, liant cette autorisation à quelques conditions.

Les pays concernés par la décision des autorités marocaines sont l’Algérie, la France, la Belgique et l’Allemagne, qui sont touchés de plein fouet par la pandémie.

Par ailleurs, la France a annoncé que Rabat a accepté d’autoriser les vols de rapatriement pour les ressortissants français.

« Des milliers de Français étaient au Maroc lorsque la décision a été prise de suspendre les vols vers la France. C’est une situation très difficile », a indiqué Hélène Le Gal, ambassadrice de France au Maroc, dans une vidéo publiée sur Twitter.

Les chaînes de télévision et les médias sociaux français ont montré samedi des centaines de personnes à l’aéroport de Marrakech sans vols disponibles et nulle part où aller.

Dimanche, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annoncé sur Twitter: « Une quarantaine de vols opèrent vers la France aujourd’hui et demain depuis plusieurs villes marocaines et d’autres suivront dans les prochains jours ».

Selon les informations dispensées par les aéroports marocains et les notifications des ambassades, plusieurs autres vols spéciaux étaient programmés du Maroc vers l’Europe dimanche, principalement vers la Belgique, l’Espagne et l’Allemagne.

L’ambassade de France, comme d’autres missions étrangères, a mis en place une cellule spéciale de crise et a répondu à plus de 8.500 messages sur Twitter de touristes en quête d’assistance.

« Il y a des vols, nous attendons. C’est très tendu », a expliqué à l’AFP par téléphone depuis Marrakech Sabrina une touriste française .

La fermeture de la seule frontière terrestre entre l’Afrique et l’Union européenne de Ceuta et de Melilla a vu les Espagnols se précipiter pour partir jeudi soir, alors que les travailleurs journaliers marocains rentraient à la hâte dans le sens opposé.

Les frontières terrestres sont les plus fréquentées en été et connaissent un trafic régulier tout au long de l’année. Maintenant, un barrage routier de la police marocaine bloque la route vers la frontière avec Ceuta.

David, un touriste italien, a déclaré qu’il avait tenté de se rendre en Espagne car les liaisons avec l’Italie, haut lieu de la maladie, ont été suspendues.

Après son arrivée au Maroc pour un tour en moto avec son partenaire au début du mois, l’Italien de 33 ans a été coincé dans une station-service à l’extérieur de Ceuta.

La frontière de Ceuta, comme celle de Melilla, a été rouverte vendredi uniquement pour les Espagnols.

L’ambassade d’Espagne au Maroc a tweeté samedi que des ferries fonctionnaient toujours entre les enclaves et l’Espagne continentale.

Son homologue français a également tweeté que « le passage (à Ceuta et Melilla) est ouvert aux détenteurs français de billets de ferry avec des véhicules ».

Mais à l’exception de quelques voyageurs, le poste frontière près de la ville marocaine de Fnideq était désert.

À la station-service, des camping-cars portant diverses plaques d’immatriculation européennes attendaient.

« Nous ne savons pas combien de temps cela durera, personne ne nous a rien dit », a indiqué René, un Français de 71 ans, avant l’annonce par le gouvernement français de vols spéciaux.

« Il fait beau ici, il y a sûrement moins de cas de coronavirus au Maroc qu’en France », a-t-il ajouté.

Dimanche, les autorités marocaines ont annoncé une augmentation du nombre de cas confirmés de contamination par le virus dans le pays passé à 28.

La France a enregistré dimanche 29 décès supplémentaires de coronavirus, sa plus forte augmentation sur une journée depuis l’épidémie, portant le nombre de morts à 120, a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran, avec un total de 5400 cas.

L’Espagne a enregistré 288 décès et 7753 cas dimanche.

Le Maroc a reporté tous les matches de football, fermé toutes les écoles, interrompu les vols avec neuf pays et annulé les rassemblements de plus de 50 personnes.

Du côté espagnol à Ceuta, les Marocains coincés se demandaient pourquoi leur pays ne les laisserait pas rentrer.

« Si j’ai besoin d’un hôtel, qui paiera? » a demandé un homme dans l’espoir de rentrer chez lui.

Au port de Tanger, à 30 km à l’ouest, les conteneurs et les camions ont été déchargés comme d’habitude mais le terminal passagers a été fermé.

Port le plus fréquenté d’Afrique du Nord, il a accueilli 568.000 touristes étrangers en 2019, tandis que 473.000 sont entrés par Ceuta et Melilla, selon des chiffres officiels, ajoute la même source.

