Vigilance. L’Agence Marocaine de Presse (MAP) adopte, dès ce lundi, le mode télétravail pour l’ensemble de son personnel journaliste et non journaliste et ce, dans le cadre des efforts visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

L’Agence dispose à cet effet de systèmes, d’équipements et de la logistique nécessaires pour appliquer ce mode de travail, qui vise, en premier lieu, à éviter la propagation du virus parmi les employés de l’Agence et à épargner, surtout, les membres de leurs familles de tout risque de propagation de ce virus à l’origine d’une pandémie mondiale.

Cette mesure, qui intervient après consultation du médecin de travail de l’Agence, fait suite aux décisions et aux recommandations annoncées cette semaine par le gouvernement marocain et les autorités compétentes dans le but de contrecarrer la propagation du nouveau coronavirus.

+ En mode télétravail, jusqu’à nouvel ordre +

Ainsi, sont mises en mode télétravail, jusqu’à nouvel ordre, les personnes ayant des besoins spécifiques de santé, les femmes enceintes ou allaitantes, soit 41 personnes ainsi que les personnes dont les conjoints travaillent en milieu hospitalier.

A cela s’ajoute, une mise en télétravail avec rotation des équipes selon des plannings préétablis, les personnes dont les enfants sont âgés de moins de 16 ans. Cette mesure concerne 253 personnes. Le personnel des pôles régionaux et internationaux sont également mis en mode de télétravail pour réduire l’exposition du personnel.

Pour le bien de tous, la Direction Générale de la MAP appelle l’ensemble du personnel à respecter les mesures préconisées par les autorités publiques et faire preuve de vigilance face à cette pandémie.

Article19.ma