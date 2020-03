Constat. Jusque-là, on pensait que la capitale du Royaume a été épargnée par la pandémie du Coronavirus. Mais il y a eu une nette évolution entre temps, car la région de Rabat-Salé a enregistré, ce dimanche 15 mars, 9 cas atteints du virus dont les symptômes ne se manifestent physiquement qu’après deux semaines d’incubation.

Selon un tableau du Ministère de la Santé reproduit par le site arabophone Hespress.com, si on rajoute deux autres cas dans la périphérie de Rabat à savoir Temara, le nombre atteint 11 cas sur un total de 28 personnes identifiées porteuses du Coronavirus à travers le Maroc.

Une bonne nouvelle qui ne manquera pas de calmer les esprits et éviter la panique : le Roi Mohammed VI a donné ses instructions pour « la création immédiate d’un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus. Ce fonds, doté de 10 milliards de Dirhams, sera réservé d’une part, à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical…et d’autre part, au soutien de l’économie nationale… »

A noter que selon les experts de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en général le nombre des personnes identifiées « victimes du virus » ne reflète

nullement la réalité sur le terrain « des personnes contaminées » car les autorités partout à travers le monde n’ont pas les moyens de les identifier rapidement.

Pour éviter d’être contaminé, l’OMS conseille aux gens de prendre les précautions nécessaires y compris le contact corporel. « Le virus ne se balade pas dans l’air… il se transmet par le contact physique direct ou par la toux d’un malade… » a affirmé une experte, lors d’une émission samedi soir sur la BBC world.

Pour rappel, la population de Rabat-Salé et Kénitra est estimée à 4,5 millions d’habitants avec une densité de 252 habitants/kilomètre carré.

A noter que pas moins de 3,2 millions de personnes vivent dans les zones urbaines avec un taux qui varie entre 10,5% et 17,8% pour des personnes âgées de 60 ans et plus, alors que celles âgées de 12 et 59 ans dépassent les 60% du total, selon les chiffres officiels de 2020 du Haut Commissariat au Plan.

Article19.ma