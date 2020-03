Vigilance. Le numéro économique « Allo Yakada » 080-100-47-47, mis en place par le ministère de la Santé, est destiné à fournir les informations nécessaires sur le coronavirus et à éclairer les citoyens sur la maladie, déclarée pandémie mondiale par l’OMS.

Dans sa stratégie de promotion de la sensibilisation et de la communication, le ministère de la Santé a instauré, il y a près de cinq semaines, le numéro économique Allo veille épidémiologique, qui jusqu’au 10 mars a répondu à près de 4.823 appels téléphoniques.

Ce numéro disponible 24h/24 et 7 j/7 a pour objectif d’apporter des réponses aux questionnements des voyageurs, de la population et des professionnels de la santé sur tout ce qui a trait à la maladie et au dispositif national de veille et de préparation à la riposte.

Des téléconseillers informent les appelants sur les symptômes du nouveau coronavirus, sa transmission, de même que sur les différentes précautions à adopter contre le covid-19 et les mesures à prendre en cas de voyage à l’étranger.

+ La grande majorité des appels de la région Casablanca-Settat avec un taux de 52 % et de Rabat-Salé-Kénitra (32%) +

Dans ce sens, le ministère conseille aux personnes ressentant des symptômes similaires à ceux du coronavirus à composer le numéro économique en vue d’obtenir l’aide et l’assistance nécessaires et d’orienter les émetteurs d’appel au cas par cas.

Au départ, les ressortissants marocains établis à l’étranger appellent ce numéro pour se renseigner, mais par la suite des personnes soupçonnées de présenter des symptômes de la maladie contactent « Allo Yakada », a déclaré le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère,Mohamed El Youbi, au cours d’un point de presse samedi.

Cette situation a accentué la pression sur les lignes et pour remédier à cette situation, « Allo Yakada » sera renforcé par des numéros régionaux, a fait savoir M. El Youbi qui a déploré le fait que des individus appellent ce numéro « à des fins sans aucun lien avec la maladie ».

Selon les données du ministère de la Santé, la grande majorité des appels ont été reçus au niveau de la région de Casablanca-Settat avec un taux de 52 % et de Rabat-Salé-Kénitra (32%), sachant que 88% des appelants étaient des citoyens et 8% des professionnels de santé.

Jusqu’à ce jour, 17 cas de coronavirus ont été confirmés au Maroc, dont un décès et un cas de guérison.

Article19.ma