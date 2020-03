Les cours et l’ensemble des activités culturelles, pédagogiques, sportives et éducatives dispensés par les établissements relevant du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des sports ou placés sous sa tutelle seront suspendus à partir de samedi 14 mars, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Cette suspension intervient dans le cadre des mesures préventives prises au niveau national pour lutter contre la propagation du Coronavirus « Covid-19 », précise le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports dans un communiqué.

La suspension concernera les crèches des secteurs public et privé, les écoles maternelles, les clubs féminins, les Centres de qualification professionnelle pour femmes, les maisons pour jeunes, les maisons de culture, les Centres socio-sportifs, les salles de sport et les piscines couvertes, ajoute la même source.

Il s’agira aussi des centres culturels, des centres d’accueil et de colonies de vacances, des établissements et salles dédiés au sport, des bibliothèques, des salles de lecture, des théâtres et des salles de cinéma.

Cette décision concernera également les établissements de formation et instituts d’enseignement supérieur relevant des départements de la culture, de la jeunesse, des sports et de la communication.

Cette mesure vise la protection de la santé des enfants, des élèves, des étudiants, des jeunes et des cadres des départements relevant du ministère en vue d’éviter la propagation du virus, souligne la même source.

Article19.ma