Au Maroc, la Direction générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion a mis en place un ensemble de mesures de prévention contre les risques de propagation du coronavirus dans les établissements pénitentiaires.

Parmi ces mesures, la DGAPR a décidé de limiter le nombre des visiteurs à un seul visiteur tous les 15 jours pour chacun des détenus qui seront, par ailleurs, autorisés à contacter leurs proches au cours du weekend pour les informer du nouveau dispositif.

Dans un communiqué parvenu, vendredi à article19.ma, la DGAPR annonce qu’elle a également instauré une interdiction de visite à tous les étrangers dont le séjour au Maroc est inférieur à 15 jours.

La direction de l’administration pénitentiaire a, en outre, décidé d’augmenter le niveau de veille, de mobiliser l’ensemble de son personnel, notamment médical et paramédical, de renforcer le dispositif de permanence médicale quotidienne, et d’organiser des campagnes de sensibilisation au profit de ses agents et des détenus sur le risque de contracter le Coronavirus.

La DGAPR a, par ailleurs, mis en place des mesures de confinement de 14 jours pour tout nouveau détenu provenant d’un pays étranger afin de s’assurer qu’il n’est pas porteur du virus.

EIle a aussi décidé d’accorder une plus grande attention aux personnes vulnérables parmi les détenus (les personnes malades et âgées, les femmes, les enfants …) et de soumettre à un examen médical les prisonniers revenant des tribunaux et des hôpitaux, ceux qui doivent être transférés vers d’autres destinations, et tous les nouveaux arrivants.

Quant aux nouveaux détenus qui auront déclaré avoir été en contact direct avec des étrangers, ils seront placés en confinement pendant une période de 14 jours.

D’autre part, la DGAPR a annoncé avoir suspendu temporairement toutes les activités culturelles, sportives, religieuses, artistiques qui étaient prévues dans les établissements pénitentiaires.

De plus, la direction générale de l’administration pénitentiaire a prévu d’autres mesures préventives notamment d’hygiènes et d’accélération des procédures des visites afin d’éviter les rassemblements des visiteurs à l’entrée des établissements pénitentiaires et l’obligation pour le personnel et les visiteurs de porter des masques de protection avant d’accéder à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire.

بلاغ صحفي

تماشيا مع الإجراءات المتخذة من طرف المصالح المختصة من أجل محاربة انتشار فيروس COVID-19، واضطلاعا منها بمسؤوليتها في حماية أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما يلي:

– التقليص من عدد الزوار والاكتفاء بزائر واحد فقط، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوما، وتمكين النزلاء من الاتصال بذويهم في نهاية الأسبوع من أجل إبلاغهم بهذه الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بالزيارة للزوار الأجانب الذين تقل مدة إقامتهم بالمغرب عن 15 يوما.

– الرفع من مستوى اليقظة والتعبئة لدى جميع الموظفين وخاصة الأطر الطبية وشبه الطبية وتعزيز نظام المداومة الطبية اليومية؛

– تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من طرف الأطر الطبية وشبه الطبية لفائدة الموظفين والسجناء حول خطر الإصابة بفيروس كورونا؛

– عزل ومراقبة السجناء الجدد القادمين من بلدان أجنبية (الأصل أو العبور) لمدة 14 يومًا حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس؛

– إيلاء الفئات الهشة من السجناء (المرضى، كبار السن، النساء، الأطفال والأحداث…) مزيدا من العناية والاهتمام؛

– إخضاع السجناء العائدين من المحاكم ومن المستشفيات للفحوصات الطبية قبل إيداعهم بغرف الإيواء؛

– ضرورة عرض السجناء المقرر ترحيلهم إلى وجهات أخرى على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل إخراجهم؛

– تخصيص مكان خاص للسجناء الوافدين الجدد وعرضهم على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل توزيعهم على الغرف؛

– عزل السجناء الوافدين الجدد الذين صرحوا بأنهم كانوا على احتكاك واتصال مباشر بأجانب وذلك لمدة 14 يوما حتى يتم التأكد من حالتهم الصحية؛

– التوقيف المؤقت للأنشطة (ثقافية، رياضية، دينية، فنية…) المقرر إجراؤها بالمؤسسات السجنية؛

– ضبط حركية السجناء والحد من تنقلاتهم بين أحياء ومرافق المؤسسة؛

– الحرص على قيام الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات بتفقد الحالة الصحية للسجناء بأماكن الإيواء، والمراكز البيداغوجية، وقاعة الزيارة، والمطبخ…؛

– اتخاذ التدابير والإجراءات التي حددتها لجنة القيادة الوطنية بخصوص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا؛

– تحسيس السجناء بأهمية نظافة أجسامهم وثيابهم ومكان إيوائهم، باستخدام مواد النظافة التي تمكنهم منها إدارة المؤسسة؛

– تزويد مستودع المؤسسات السجنية بالمواد الغذائية الكافية من طرف الشركة المكلفة بتغذية المعتقلين (المخزون الاحتياطي)؛

– العناية بنظافة مطبخ المؤسسة والعاملين به؛

– تفادي تجمهر الزوار أمام باب المؤسسة وبقاعة الانتظار مع التسريع في الإجراءات المتعلقة بالزيارة؛

– تنظيم عملية الشراءات بشكل يحول دون حدوث أي ازدحام في صفوف السجناء وتزويد المقتصدية بمخزون كاف؛

– إرجاء زيارة العائلات القادمة من البلدان الموبوءة بفيروس كورونا؛

– إلزام الموظفين والزوار بارتداء الكمامات الطبية الواقية قبل ولوج المؤسسة؛

– التوعية والتحسيس بتفادي الاتصال المباشر بين الزوار وذويهم من السجناء.

– وضع ملصقات تبين الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية من هذا الفيروس؛

– تحسيس الموظفين والسجناء والمرتفقين بتجنب لمس الطاولات والكراسي مع تعقيمها بشكل دوري، وكذا تجنب كل ما من شأنه أن يساهم في انتقال العدوى؛

– تعقيم الأمتعة كإجراء وقائي لتفادي انتقال العدوى.

– التنسيق مع المندوبيات الإقليمية بوزارة الصحة في ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها بهذا الصدد؛

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الوقائية كانت محل مذكرة تم تعميمها على جميع المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية.

Article19.ma