« Les initiatives et les conférences internationales ne peuvent offrir une meilleure solution à la crise libyenne que celle qui existe déjà grâce à l’accord politique de Skhirat », a affirmé, vendredi à Rabat, le président du Haut Conseil d’Etat libyen, Khaled Meshri.

Dans un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Meshri a relevé que l’accord politique qui sert de référence aux institutions libyennes a été réalisé grâce au soutien apporté par le Maroc et aux directives du Roi Mohammed VI pour offrir aux libyens tous les moyens permettant d’aboutir à une solution libo-libyenne.

Il peut y avoir de nouvelles initiatives de réconciliation, mais la Libye n’a plus besoin d’initiatives politiques et dispose d’une feuille de route claire visant à respecter l’accord politique de Skhirat, à organiser un référendum constitutionnel, avant d’organiser des élections présidentielles et parlementaires le plus rapidement possible, a-t-il indiqué.

De plus, rien ne garantit l’application de nouvelles initiatives ou de nouveaux accords, que ça soit à Berlin ou à Genève, a soutenu le responsable Libyen, soulignant que « les efforts internationaux et individuels de certains pays n’aident pas à résoudre la crise libyenne, mais la complexifie davantage ».

S’agissant des questions d’intérêt commun, il existe une convergence de point de vue entre le Maroc et la Libye qui vise à redonner vie à l’Union du Maghreb Arabe, a conclu M. Meshri.

