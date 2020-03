Le conseil du gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de loi n° 04.20 relatif à la carte d’identité électronique (CIN).

Présenté par le ministre de l’Intérieur, ce projet de loi qui remplace la loi n° 35.06 portant création de la carte d’identité nationale, vise à répondre aux aspirations des citoyennes et citoyens et des différents acteurs au niveau de l’ensemble du Royaume en matière de lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité, en rendant cette carte intelligente, sécurisée et pratique, a indiqué le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, M. Hassan Abayba, dans un communiqué lu lors d’une conférence de presse à l’issue de ce conseil.

Le projet de loi vise également à intégrer de nouveaux emplois qui permettent de suivre le rythme de la vision du développement numérique poursuivi par le Royaume, a ajouté le ministre.

Article19.ma