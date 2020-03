Suite à la propagation de l’épidémie de COVID-19 dans le monde, la compagnie aérienne Emirates prend des mesures supplémentaires qui vont au-delà des exigences du secteur et de la réglementation en vigueur pour garantir la santé et le confort de ses passagers, mais aussi les rassurer et leur garantir une tranquillité d’esprit lorsqu’ils projettent de voyager.

Par mesure de précaution contre la propagation du coronavirus, Emirates Airline a mis en place des mesures de sécurité et d’hygiène qui comprennent la désinfection complète de toutes les cabines. Ces mesures sont appliquées à tous les avions au départ de Dubaï vers toutes les destinations. Conformément aux dernières constatations médicales d’experts selon lesquelles le virus COVID-19 se transmet principalement par le toucher, Emirates a mis l’accent sur le nettoyage de toutes les surfaces.

1 de 4

La compagnie aérienne utilise un produit chimique approuvé qui a fait ses preuves pour tuer les virus et les germes, laisse un revêtement protecteur durable contre la nouvelle contamination des virus, des bactéries et des champignons sur les surfaces et est respectueux de l’environnement.

En plus des procédures normales telles que le changement des housses d’appuie-tête sur tous les sièges, le remplacement du matériel de lecture, l’aspirateur, etc., le processus de nettoyage comprend un essuyage complet de toutes les surfaces, à savoir les fenêtres, les plateaux, les écrans des dossiers de siège, les accoudoirs, les sièges, les commandes dans le siège, les panneaux, les bouches d’aération, les casiers à bagages dans la cabine, les toilettes, les cuisines et les aires de repos de l’équipage.

Pour achever le processus de nettoyage approfondi en moins d’une heure pendant que l’avion se prépare pour sa prochaine mission, une équipe de 18 nettoyeurs formés est requise pour un Boeing777 et de 36 personnes pour les superjumbos A380. Une moyenne de 248 avions passe par le processus toutes les 24 heures.

Par ailleurs, tout avion ayant transporté un cas COVID-19 suspecté ou confirmé, subirait un processus de nettoyage et de désinfection en profondeur de six à huit heures, y compris le désembuage des intérieurs de cabine, le remplacement des housses de siège et des coussins dans la zone touchée, et le remplacement des filtres à air HEPA de la cabine de l’avion.

Article19.ma