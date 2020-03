Le ministère de l’Intérieur a révélé les caractéristiques de la nouvelle carte d’identité nationale (CIN) dont le projet de loi devra être adopté par le conseil du gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire ce jeudi.

Selon Hespress, dans sa note de présentation du projet de loi, le ministère de l’Intérieur souligne que 10 ans après la mise en place de la création de la CIN électronique, il a été envisagé de développer ce document d’identification, indiquant que l’objectif est de « limiter d’une part les phénomènes de falsification et d’intégrer d’autre part de nouveaux services qui permettent de suivre la vision de développement numérique poursuivie par le Royaume ».

Le projet gouvernemental propose, par ailleurs, de baisser l’âge obligatoire d’obtention de la CIN de 18 à 16 ans et permet aussi son octroi aux mineurs à la demande de leurs tuteurs légaux, avec l’obligation de son renouvellement à l’âge de 18 ans pour prendre leurs empreintes digitales.

Le code de la carte actuelle sera remplacé par un espace lisible électroniquement en plus de la création d’un nouveau code, « ces deux éléments devant permettre d’accéder aux données enregistrées sur la puce électronique laquelle comprend les informations imprimées au recto et au verso » de la carte.

+ La lutter contre la contrefaçon et l’usurpation d’identité +

Cette nouvelle génération de CIN, selon le projet de loi, répond aux aspirations des citoyens et vise « à lutter contre la contrefaçon et l’usurpation d’identité, en rendant cette carte intelligente, sécurisée et pratique ».

Le projet souligne que cette carte « permet l’enregistrement d’informations supplémentaires facultatives comme l’adresse électronique, le numéro de téléphone et le nom de la personne qui peut être contactée en cas d’urgence », notant qu’elle dispense de « présenter les extraits d’actes de naissance ainsi que les certificats de résidence, de vie et de citoyenneté ».

La nouvelle CIN comprend, selon le ministère de l’Intérieur, une puce cryptée invisible et un espace non crypté lisible électroniquement par les appareils appropriés, contenant des attestations de sécurité numériques délivrés par la Direction générale de la sécurité nationale sous forme de documents électroniques cryptés liés à la carte et à son propriétaire uniquement.

Le projet de loi prévoit que « seuls les fonctionnaires de la sûreté nationale et des organismes publics et privés autorisés à cet effet par la Direction générale de la sécurité nationale, peuvent exploiter les données contenues dans la puce électronique, notamment pour en extraire des données et vérifier l’identité ».

Après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la CIN électronique, les anciennes cartes resteront valables jusqu’à la fin de leur validité ou la survenue d’une modification dans une des ses données personnelles.

Article19.ma