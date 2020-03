Le port d’Agadir a traité un trafic de 1,14 millions de tonnes (MT) à fin février 2020, enregistrant une augmentation de 2,8% par rapport à la même période de l’année écoulée, selon l’Agence nationale des ports (ANP).

Cette évolution positive provient essentiellement de la progression des importations qui ont progressé de 13,7% à 635.000 tonnes, précise l’ANP dans un communiqué. Cette tendance haussière s’explique également par l’augmentation du trafic des aliments de bétail à 57.000 tonnes et du charbon (37.000 tonnes), ajoute la même source. Concernant les trafics des céréales et du clinker, ils ont atteint respectivement 172.000 tonnes et 171.000 tonnes au cours des deux premiers mois de cette année, soit des variations respectives de -3,3% et +8,7%.

Les vracs liquides ont, quant à eux, affiché une hausse de 14,5% à 195.000 tonnes, fait savoir l’ANP, précisant que cette évolution est due au trafic du Gasoil (+10,95%) et au Butane (+46,61%).

Pour ce qui est du trafic des huiles alimentaires, il a connu une quasi-stagnation avec un volume de 32.000 tonnes, tandis que les échanges conteneurisés se sont chiffrés à environ 382.000 tonnes à fin février.

L’ensemble des flux transitant par le port d’Agadir durant cette période a été assuré par 189 navires, en hausse de 1% par rapport à l’année écoulée.

Article19.ma