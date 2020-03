Approche irrationnelle qui rappelle l’âge des ténèbres. Les salafistes ont une réponse toute faite concernant la propagation du Coronavirus dans le monde. Pour eux, cette épidémie serait « une punition divine », recourant ainsi à la doctrine religieuse laquelle explique tout par la volonté de Dieu et ôte aux humains toute responsabilité dans ce qui leur arrive.

Si le monde occidental mène une course contre la montre pour mettre au point un vaccin et un traitement contre Covid-19, dans le monde musulman l’esprit rationnel fait encore défaut en expliquant l’épidémie par des facteurs irréels et le complot.

Le mouvement salafiste marocain et une large tranche de la société minimisent ainsi la dangerosité pour la santé du coronavirus et appellent à la résignation en ôtant à l’homme toute volonté et tout pouvoir d’action, selon le site arabophone Hespress.com.

Alors que certains expliquent l’épidémie en recourant à la théorie du complot américain, les salafistes marocains l’expliquent par la « volonté divine », au moment où d’autres y voient « un châtiment dirigé contre les infidèles », « un soldat de Dieu » ou encore « un message de Dieu ».

+ Cheikh Haddouchi : « Ce qui est arrivé est causé par un péché et ne peut être éliminé que par le repentir » +

Omar Haddouchi, une des figures du mouvement salafiste au Maroc, a affirmé que « la maladie a affecté la Chine et s’est propagée d’un pays à l’autre, malgré les progrès technologiques de la Chine ». Il a ajouté: « je ne veux pas accuser l’Amérique ou la Chine de la propager parce qu’elle tue les personnes âgées, car ce ne sont que des mots pour la consommation », soutenant que le virus est « un soldat parmi les soldats d’Allah ».

« Ce qui est arrivé est causé par un péché et ne peut être éliminé que par le repentir. C’est un message de Dieu à ces gens parce qu’ils ne croient pas en Dieu », a affirmé le salafiste sur sa chaîne YouTube, soulignant que « le virus a mis à l’épreuve les grands pays malgré leur développement technologique ».

De son côté, le salafiste Hassan Kettani a réagi à la suspension temporaire de la Omra à cause du coronavirus en qualifiant « d’effrayant » cette mesure avant d’ajouter: « si l’autorité des loisirs ne suspend pas ses activités et celle de la Omra le fait, ceci montre la mauvaise foi ».

Mohcen Benzakour, chercheur en psychologie sociale, a déclaré à Hespress qu’une « personne éprouve la peur en cas de catastrophe par égard à son attachement à la vie, ce qui est naturel chez l’être humain, mais la réaction varie selon les différentes mentalités et les personnalités, en ce sens qu’il y a la personne normale et la personne anormale qui souffre de troubles mentaux en plus de celle qui croit en des choses irréelles et au complot ».

« L’interprétation religieuse de cette question n’est absolument pas justifiée, car la foi islamique elle-même oblige l’être humain à chercher les causes de ces phénomènes naturels à travers le pouvoir de la raison », a souligné Benzakour, estimant que « l’homme projettent ses craintes sur un phénomène spécifique parce qu’il est incapable de l’expliquer ».

Il a ajouté que « l’exploitation de la situation par certaines personnes pour développer des discours religieux erronés basés sur l’exagération est le fait de l’ignorance et de la croyance dans l’irréel », soulignant que « le danger de ces interprétations réside dans le fait qu’elles encouragent la résignation, et instaurent la peur dans l’esprit des gens » avant d’appeler à « s’en tenir à la vérité médicale selon laquelle le virus animal se transmet maintenant entre les humains ».

Article19.ma