Impair. Les bouquinistes marocains sont en colère à l’idée de ne pas pouvoir participer à la prochaine édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), prévu en février prochain à Casablanca.

Youssef Bourra, président de l’Association casablancaise des bouquinistes, a déclaré à alyaoum24, que « les vendeurs de livres anciens et d’occasion, avaient vu d’un bon oeil la réunion qu’a tenue récemment le chef du gouvernement avec des représentants des maisons d’édition et des libraires en vue de s’enquérir de leurs problèmes, et nous avons cru à tort que le ministère de la culture allait entreprendre un geste similaire envers les bouquinistes mais, hélas, rien ne s’est passé ».

+ Annulation de la participation des bouquinistes à la prochaine édition du SIEL +

Et d’ajouter : « le ministère a décidé d’annuler la participation des bouquinistes à la prochaine édition du Salon international de l’édition et du livre, contrairement aux années précédentes ».

« L’année 2020 sera le début de la fin du métier de bouquiniste, après des siècles d’existence dans le champs culturel et social, des siècles passés par des générations de bouquinistes au service du lecteur et des écrivains avec dévouement et altruisme », a-t-il déploré.

Selon Youssef Bourra, « les bouquinistes ne savent pas jusqu’à aujourd’hui de quelle administration ils relèvent, du ministère de la Culture ou d’un autre département? ». Il a souligné que « cette situation floue ne leur permet pas de bénéficier d’une couverture sociale et sanitaire décente et les empêche de présenter des projets aussi bien à des établissements publics qu’à des institutions de financement et de banques ».

Le président de l’Association casablancaise des bouquinistes a enfin affirmé que « les bouquinistes sont lassés d’écrire à divers départements gouvernementaux pour qu’on leur rende justice, et de se plaindre vainement, à travers les médias ».

