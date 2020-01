Une première initiative tant attendue. Au Maroc, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération a récemment interagit aux problèmes des Marocains bloqués en Syrie et en Irak, en mettant en place des numéros de téléphone qui leur sont dédiés.

Sur sa page Facebook, le ministère a ainsi indiqué qu’ont été constituées des cellules de communication « suite aux derniers développements de la crise en Irak et en Syrie, et dans le cadre du suivi de la situation de nos concitoyens se trouvant à l’étranger afin de les faire bénéficier de la protection consulaire ».

Pour ce faire, le ministère a mis à la disposition des Marocains bloqués les numéros suivants:

+212 661336854 (Rabat)

+963933885838 (Syrie)

+96181762258 (Syrie

+9647902292250 (Irak)

+962797777896 (Jordanie)

+ L’appel de Me Ouahbi reçu 5 sur 5 …+

Cette annonce intervient quelques jours après que le député du Parti authenticité et modernité (PAM) et président de la commission parlementaire de la justice, de la législation et des droits de l’homme, Abdellatif Ouahbi, ait appelé à la formation d’une commission pour s’enquérir de la situation de dizaines de Marocains bloqués dans certains foyers de tension, en particulier en Syrie et en Irak, appelant également à organiser des visites aux lieux de détention où ils sont détenus ou retenus.

Pour sa part la coordination des familles des Marocains bloqués ou détenus en Syrie et en Irak a appelé le président de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme à donner suite à leur demande de « protéger les enfants, les femmes et les jeunes marocains induits en erreur, de les transférer des prisons et des centres de détention en Syrie et en Irak vers le Maroc, et de les réintégrer dans la société marocaine ».

« Les événements survenus dans plusieurs foyers de tension dans le monde arabe, en particulier en Syrie et en Irak et qui ont provoqué des tragédies humaines, nous ont imposent, en tant que Marocains et en tant qu’Etat, de prendre nos responsabilités envers nos citoyens impliqués dans ces guerres lesquelles ont fait de nombreuses victimes parmi les enfants, les femmes et des familles entières, a écrit Ouahbi dans la demande, qu’il a déposée cette semaine à la première chambre.

Le parlementaire a indiqué que les rapports soulignent que de nombreux enfants marocains nés pendant la guerre en Irak et en Syrie, ainsi que ceux qui se sont déplacés du Maroc vers les zones de tension accompagnés de leurs familles, sont aujourd’hui soit orphelins soit perdus ou détenus pour leur présence dans des zones chaudes.

Ouahbi a expliqué que les femmes marocaines détenues ou séquestrées en Syrie et en Irak sont soit mariées à des combattants marocains ou non marocains et ont des enfants, y compris ceux nés suite à un viol ou à un mariage forcé selon ce qui est désigné par « mariage du jihad » et qui doivent selon le droit international bénéficier d’une protection. Puis il y a aussi le cas des femmes combattantes lesquelles doivent aussi bénéficier de la protection que procure le droit international.

Article19.ma