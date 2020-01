La Coordination nationale des enseignants stagiaires a annoncé son programme d’action qu’elle a entamée mardi avec une campagne médiatique portant le tag « # Nous n’oublierons pas _ et nous ne rendrons pas » et prévoit de tenir une conférence de presse lundi prochain, suivie d’un sit-in national devant le siège du Parlement à Rabat, dimanche 19 janvier.

Dan un communiqué, relayé par alyaoum24, la Coordination a indiqué que « le mois de janvier de chaque année ravive la mémoire blessée des enseignants stagiaires, qui ont lutté pour l’école publique et sa dignité », rappelant que le 7 janvier 2016 des « milliers » de leurs collègues ont été « frappés et roués de coups de pied, uniquement parce qu’ils ont choisi de manifester pacifiquement pour faire entendre leurs revendications ».

La coordination a ajouté que 45 enseignants ont été grièvement blessés, lors du « massacre d’Inzegan », indiquant que leurs collègues Lamiaa Ezzekiti a été blessée au niveau de son visage et de sa tête avec une double fracture à l’épaule, sans que l’enquête qui a été ouverte, il y a 4 ans, n’ait abouti, et Safaa Ezouine a été blessée et eu une hémorragie interne entraînant sa fausse couche, lors du sit-in, du 7 mars 2017 devant le Centre national des examens, sans que l’enquête ouverte aussi il y a 3 ans n’ait abouti à un résultat.

La même source a ajouté que « le 19 janvier 2017, le ministère de l’Éducation national a retiré des résultats des personnes reçues, les noms de 150 enseignants et enseignantes, dont un grand nombre de membres de la coordination nationale et de comités nationaux et régionaux. «

La coordination demande, par ailleurs, des compensations pour les enseignants interdits de repasser le concours: les 9 enseignants d’Al Irfane, les femmes enceintes et ceux qui ont des certificats médicaux.

Article19.ma