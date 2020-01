Événement. A l’occasion du Nouvel An Amazigh 2970, le Conseil de la ville de Casablanca et l’Association Yennayer organisent la deuxième édition du Festival Yennayer les 10, 11 et 12 janvier 2020 à Casablanca.

Selon un communiqué rendu public, à cette occasion, un programme culturel et artistique à la hauteur de cet événement a été mis.

La séance d’ouverture de cette manifestation culturelle et artistique aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 à partir de 17h au complexe culturel Larbi Batma dans la préfecture des arrondissements de Hay Mohammedi Ain Sebaâ, en présence des autorités locales de la ville, des élus de la ville, de ses penseurs, des personnalités du monde de la culture et de l’art, des acteurs associatifs, des représentants des médias et de nombreux invités ainsi que le public casablancais.

Cette édition sera marquée par une conférence-débat autour de la place et du rôle de la langue Amazighe au sein du conseil national des langues et de la culture marocaine, des ateliers autour de la lecture et de l’écriture de la Langue amazighe et la présentation du film «Les Monstres» du réalisateur Aksel.

Le festival a également programmé des rencontres de loisirs et de divertissement avec les enfants. De même, deux grandes soirées sont au programme, samedi soir et dimanche soir, à la Place des Nations unies au centre ville de Casablanca à partir de 18h.

Pour rappel, 2020 correspond à l’année 2970 dans le calendrier Amazigh.

Assegas Ameggaz 2970. Yennayer ameggaz 2970!

Assegas Amazigh Ameggaz!

Article19.ma