À la Mamounia, c’était une véritable surprise. Et pour cause, « Le fils d’un Saint M’rabeth », tableau du peintre français Etienne Dinet, a été adjugé 1,3 milliard de centimes, lors de la vente inaugurale d’Artcurial, organisée le 30 décembre à Marrakech, soit l’adjudication la plus importante jamais enregistrée au Maroc et en Afrique hors l’Afrique du sud.

La toile d’Etienne Dinet était vivement disputée par 3 enchérisseurs pour atteindre le plus gros prix pour l’artiste jamais atteint depuis 2008 dans le monde, a rapporté la MAP.

Les collectionneurs et amateurs des arts marocains étaient ainsi au rendez-vous avec deux vocations, l’une dédiée à Majorelle et ses contemporains avec 71 lots dont le chef d’œuvre d’Etienne Dinet « Le fils d’un Saint M’rabeth », l’autre consacrée au « Made in Morocco » avec 188 lots dont les résultats étaient respectivement de 29.381.600 MAD et 11.686.350 MAD.

Pour rappel, l’oeuvre d’Etienne Dinet a été exposée la première fois en 1901 à la Société Nationale des Beaux-Arts, avant de recevoir le Prix du Salon et Boursiers de Voyage en 1907.

Ce tableau, provenant de la Collection Wattel, où l’artiste excelle dans l’expression des visages et des regards et célèbre, avec chaleur, la spiritualité et l’émotion collective qui en émanent.

C’est un voyage en Algérie, effectué presque par hasard en 1884 qui décida d’une vocation irréversible de Dinet, en se donnant tous les moyens d’une connaissance de la société musulmane. Sa conversion à l’islam, en 1913, n’est pour lui que l’accomplissement d’une longue démarche couronnée, juste avant sa mort, par un pèlerinage à la Mecque.

La culture d’Etienne Dinet, sa connaissance de la langue arabe, sa conversion à la religion musulmane et son talent de peintre en font un artiste très exceptionnel. Il est le premier peintre figuratif musulman.

