Une réunion tant attendue. La 5ème Commission Mixte Maroc-Japon a eu lieu le 8 janvier 2020 et a été présidée du côté marocain par M. Mohcine Jazouli, Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’Etranger ; et du côté japonais par M. Keisuke Suzuki Ministre d’Etat aux Affaires Etrangères du Japon.

Le Maroc et le Japon entretiennent des relations exceptionnelles marquées par une amitié profonde entre la Famille Royale Marocaine et la Famille Impériale Japonaise. C’est ainsi qu’à l’invitation de l’Empereur du Japon, le Roi Mohammed s’est rendu à Tokyo en novembre 2005. Plus récemment, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a représenté le Souverain, à la cérémonie d’intronisation de l’Empereur Naruhito.

Cette Commission Mixte est l’occasion de franchir un nouveau palier et de consolider la coopération Maroc-Japon.

Les différents départements ministériels des deux pays présents à cette occasion ont travaillé à la mise en place d’un nouveau plan d’action, d’une nouvelle feuille de route autour d’objectifs et de projets concrets pour porter la coopération maroco-japonaise au niveau qu’elle mérite.

A l’issue de cette commission mixte, deux accords ont été signés à savoir : (i) La convention sur la non-double imposition et (ii) l’accord sur la protection et la promotion des investissements. Ces deux accords essentiels au renforcement des relations économiques constituent un cadre propice pour l’accroissement des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays.

M. Jazouli et M. Suzuki ont tenu, préalablement à la réunion de la commission mixte, une réunion restreinte qui a permis de faire un tour d’horizon des relations bilatérales Maroc-Japon et d’aborder les questions relatives aux environnements géopolitiques respectifs. Il a également été question des voies et moyens permettant de donner un nouvel élan à la relation bilatérale entre le Maroc et le Japon.

Données économiques :

Le Japon est le 1er partenaire économique asiatique du Royaume. Les échanges commerciaux entre les deux pays représentent 5% du volume d’échange entre le Maroc et l’Asie.

Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays connait une croissance positive. Les exportations marocaines vers le marché japonais ont enregistré une hausse de 10.5% en 2018, atteignant 2,9 milliards de DH au titre de la même année.

71 sociétés japonaises sont actives au Maroc employant plus de 40 000 personnes.

Le flux des investissements japonais est un signe de confiance dans l’économie marocaine et dans la stabilité politique du pays.

Plusieurs partenariats ont été établis entre les banques marocaines et japonaises, favorisant le soutien à l’implantation des investissements japonais dans le Royaume et en Afrique, et le partage de bonnes pratiques dans les domaines bancaire, financier et des affaires :

Signature, le 29 août 2019, d’une convention de partenariat entre le groupe bancaire marocain « Attijariwafa Bank » et la banque japonaise « Mizuho Bank ».

Signature, le 30 août 2019, d’un Mémorandum d’Entente entre la Banque Centrale Populaire (BCP) et Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC).

