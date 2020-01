La 6-ème édition du salon des études supérieures au Royaume-Uni, qui vise à informer les étudiants sur le système d’éducation britannique, se tiendra les 15 et 17 janvier, respectivement, à Rabat et à Casablanca.

A l’occasion de ce salon, les visiteurs auront l’opportunité de rencontrer des représentants des universités britanniques pour s’informer sur le système d’éducation britannique en général, les dernières informations sur les cursus universitaires, les diplômes, les établissements, le visa, le logement, le niveau d’anglais requis et bien d’autres renseignements utiles, indique un communiqué du British Council.

Sont également programmés tout au long de ce salon des ateliers et des présentations portant sur les thèmes liés aux études, à l’insertion professionnelle et à la vie étudiante au Royaume-Uni, précise la même source, ajoutant que les organisateurs tablent sur la participation de plus de 23 institutions britanniques prestigieuses d’enseignement supérieur et de langue anglaise et sur plus de 8.000 visiteurs.

Study UK 2020 Rejoignez-nous au forum des études au Royaume Uni pour rencontrer les universités britanniques et vous renseigner sur la procédure de visa et les opportunités de financements. https://ma.registration.study-uk.britishcouncil.org/?_ga=2.99842590.1439028397.1576065131-2104611234.1574953621&utm_source=Facebook&utm_medium=campaign&utm_campaign=StudyUK2020 Publiée par British Council Morocco sur Mardi 17 décembre 2019

Selon le communiqué, avec des établissements à la tête du classement mondial des universités, un niveau académique sans égal et des diplômes reconnus à l’international, la qualité de l’enseignement et le contenu des cursus qui sont hautement estimés par les étudiants internationaux, le Royaume-Uni accueille plus de 400.000 étudiants dans l’enseignement supérieur chaque année et représente la deuxième destination la plus populaire au monde.

