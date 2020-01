Le satellite de communications le plus lourd et le plus avancé de Chine, le Sheijan-20, a atteint sa position fixe en orbite géosynchrone dimanche, a annoncé la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine (CASC).

Le Shijian-20 est le premier satellite de vérification de la plate-forme satellitaire DFH-5, la nouvelle génération de grande plate-forme satellite en orbite géosynchrone de la Chine, précise la même source.

Cité par les médias locaux, le concepteur en chef du Shijian-20, Li Feng, a terminé le transfert en orbite et a vérifié les technologies clés de la plate-forme satellite DFH-5.

Lancé le 27 décembre 2019 depuis le Centre de lancement spatial de Wenchang, dans la province chinoise de Hainan (sud), par trois fusées Longue Marche-5, la plus grande fusée porteuse du pays, le Sheijan-20 a les plus grandes ailes solaires parmi tous les satellites chinois, avec une envergure totale de dix mètres plus large que celle d’un Boeing 737.

Article19.ma