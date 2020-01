Précautions. L’ambassade et le consulat général des Etats-Unis à Rabat et à à Casablanca ont appelé les ressortissants américains à une « plus forte vigilance » en raison des tensions accrues en Irak et dans la région.

« Bien que nous ne soyons pas, pour le moment, au courant de menaces spécifiques et crédibles contre les citoyens américains au Maroc, les voyageurs à destination et au Maroc, ainsi que dans d’autres pays de la région, sont invités à s’inscrire au programme des voyageurs intelligents (STEP) pour pouvoir recevoir les consignes de sécurité et être localisés plus facilement en cas d’urgence », souligne l’ambassade des Etats-Unis sur son site web.

L’ambassade invite aussi les ressortissants américains au Maroc à « garder un profil bas », à « rester vigilant dans les endroits fréquentés par les touristes occidentaux », à « suivre les informations locales » et « le Département d’État sur Facebook et Twitter.

Article19.ma