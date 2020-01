Le Maroc a fait de l’amélioration de son climat des affaires et de l’attraction des investissements à grande échelle un choix dans sa politique de développement économique. A cet égard l’année 2019 a été marquée par des performances exceptionnelles d’opérateurs géants dans leurs secteurs d’activité, confirmant l’attractivité du Maroc pour les investisseurs locaux et étrangers, a estimé le site anglophone « The North Africa Post ».

L’OCP

Le producteur marocain de phosphates et d’engrais, OCP, fêtera son 100e anniversaire en 2020 sur fond de forte performance en 2019. L’entreprise publique, qui contrôle les plus grandes réserves mondiales de phosphates, a maintenu son leadership en tant que premier exportateur mondial de phosphates.

Elle est également le plus grand groupe industriel du Maroc employant 23.000 personnes grâce à une stratégie de développement industriel qui est passée de la simple activité d’extraction à celle de la transformation.

Les chiffres pour l’ensemble de la performance de 2019 ne sont pas encore disponibles, mais le groupe a atteint en 2018 un chiffre d’affaires de 55,9 milliards de dirhams et est devenu un important fournisseur d’engrais en Afrique.

Le groupe a terminé 2019 avec une annonce majeure confirmant l’expansion de son activité pour couvrir le développement touristique grâce à une alliance avec l’ONCF et le Fonds Hassan II pour le développement économique.

La RAM

Le porte-drapeau du Maroc, la RAM, a réussi à compenser l’impact de la non-livraison de deux Boeing 737 MAX et le maintien au sol de deux autres dans le cadre d’une interdiction internationale.

La compagnie a rejoint le réseau Oneworld offrant à ses clients plus de vols et de connexions à travers le monde. Le réseau rassemble 13 compagnies aériennes et permet à la RAM d’accéder à 13 nouveaux hubs et 1.035 destinations dans 164 pays.

Le nouvel accord est propice à la stratégie de promotion du tourisme du Maroc en ouvrant le marché marocain aux visiteurs au-delà des marchés émetteurs traditionnels d’Europe.

La RAM envisage aussi de doubler sa flotte en attendant l’approbation d’un accord à ce sujet avec le gouvernement.

En attendant, la RAM a annoncé qu’il commencerait au cours de ce mois à opérer des vols directs vers la Chine.

PSA et Renault

Le Maroc récolte les bénéfices de sa stratégie dans le secteur automobile. L’inauguration de l’usine PSA à Kenitra à la mi-2019 a favorisé la création d’un nouveau site automobile dans la zone franche de Kénitra-Atlantic.

L’usine PSA produit actuellement la Peugeot 208, très demandée au Maroc, en Afrique et en Europe. L’usine a une capacité de production de 100.000 voitures par an avec un taux d’entrants locaux de 60%. À partir de 2020, l’usine en produira 200.000 par an.

Quant à l’usine plus ancienne et plus grande de Renault à Tanger, sa production a atteint 340.000 voitures en 2019 en plus des 100.000 fabriquées par la même marque dans son usine de Casablanca connue sous le nom de Somaca.

