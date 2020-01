Initiative. Le député de la Fédération de la gauche démocratique (FGD), Omar Balafrej, a réitéré son appel aux groupes parlementaires à débattre du projet de loi d’amnistie générale pour les détenus du mouvement Hirak du Rif et l’ensemble des activistes des mouvements de protestations sociales et de l’adopter pour « apaiser la situation et éviter l’explosion ».

Le projet de loi d’amnistie générale, présenté par les deux parlementaires de la FGD, prévoit la libération de tous les personnes détenues dans le cadre des protestations sociales, depuis octobre 2016 à juin dernier et l’annulation de toutes les implications juridiques qui en découlent.

Après l’arrestation du journaliste Omar Radi, puis sa libération, et de certains activistes des mouvements sociaux, le parlementaire a réitéré son appel au gouvernement et aux parlementaires d’ouvrir un débat au parlement sur le projet de la loi d’amnistie, d’autant plus que plus « l’amnistie générale » relève des prérogatives du gouvernement et du parlement conformément à l’article 71 de la Constitution.

+ Le chef du gouvernement vit dans un autre monde +

Dans une déclaration au site arabophone Hespress.com, Balafrej a souligné que « le Maroc a besoin d’une détente politique qui commence par la libération de tous les prisonniers d’opinion », notant qu’il est « temps de commencer à débattre de la proposition d’amnistie générale », avant d’ajouter que « 18 mois après le dernier appel (à ce débat), les arrestations ont repris ainsi que les restrictions des libertés ».

Il s’est aussi dit étonné du « blocage » au sein de la commission législative du parlement, qui n’a pas donné suite à la proposition d’amnistie générale, soutenant qu ‘ »il y avait des groupes parlementaires qui ont approuvé notre demande avant de revenir sur leur position ».

« Le chef du gouvernement vit dans un autre monde et ne cesse de répéter que l’année est bonne personnellement… je ne partage pas ce sentiment avec lui, parce que ces gens pratiquent la politique politicienne qui sert leurs agendas électoraux », a-t-il affirmé, mettant en garde contre « une explosion de la situation à cause de la poursuite des restrictions des libertés ».

La proposition d’amnistie stipule une réparation à toute victime des arrestations qui ont suivi les manifestations sociales, et l’annulation de tous les jugements, l’objectif étant d’inaugurer « une nouvelle étape, de faire baisser la tension, de restaurer la confiance dans les institutions et de lancer un dialogue national sérieux ».

Le projet stipule la création d’une commission qui sera présidée par le ministre de la Justice représentée par le procureur du roi près la Cour de cassation et composée des procureurs généraux du roi dans les régions concernées et des bâtonniers des avocats en vue d’assurer la mise en œuvre des dispositions de son premier article.

Article19.ma