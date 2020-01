Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi :

Le Matin :

• La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) a entamé jeudi la série des séances d’écoute des partis politiques et des syndicats. Et c’est le Parti du PJD qui a ouvert le bal hier. « Nous avons présenté le mémorandum préparé par notre parti. La délégation du PJD a présenté sa vision aux membres de la Commission, avec qui on a eu des discussions », a déclaré Slimane El Amrani, secrétaire général adjoint du PJD. Après le PJD, c’était au tour de l’USFP d’exposer devant la CSMD sa vision du nouveau modèle de développement. « L’USFP a élaboré sa vision du nouveau modèle de développement autour de cinq principaux axes, dont le plus important est le renforcement de la démocratie en tant que condition essentielle pour la réalisation du développement », a dit le premier secrétaire du parti, Driss Lachgar dans une déclaration à la presse.

• Le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de décret n° 2.19.1086 relatif aux attributions et à l’organisation du ministère de l’Intérieur. Présenté par le ministre de l’Intérieur, le projet de décret vise la restructuration et l’amélioration des services centraux du ministère pour leur permettre de mieux s’acquitter des nouveaux rôles que leur confient les textes législatifs et organiques en vigueur, notamment les lois organiques relatives aux collectivités territoriales, a indiqué le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil. Le texte prévoit la redéfinition des missions de certaines directions, telles que la Direction générale des affaires intérieures, la Direction générale des collectivités locales, à laquelle sera attribué le nouvel intitulé « Direction générale des collectivités territoriales ».

L’Economiste :

• C’est le premier bilan d’étape de l’opération Service militaire des Forces armées royales. Au terme de 4 mois d’intégration et d’immersion dans la vie des militaires, les appelés de Guercif entament une nouvelle étape de 8 mois dédiée à la formation professionnelle qualifiante. Les jeunes de cette 36ème promotion viennent de boucler la première étape dédiée à la formation commune de base (FCB). Une étape cruciale de 4 mois qui porte sur l’intégration, l’assimilation de l’instruction militaire, les gestes et postures de l’armée, le règlement intérieur des casernes, la discipline, la rigueur, le respect de la hiérarchie, le sens de la responsabilité et de l’intégrité.

• La Cour des comptes vient de démarrer son enquête sur la stratégie logistique. La feuille de route 2010-2015 avait pour objectif de ramener le coût de la logistique à 15% du PIB contre 20%. Elle n’a été réalisée qu’à hauteur de 14%. Le taux de réalisation des créations d’emploi n’est que de 27% des 96.000 postes prévus. La rareté du foncier n’a pas permis de développer de nouvelles zones logistiques 10 ans après le lancement du contrat-programme. Par ailleurs, la Fédération du transport de la CGEM réclame une réactualisation de la stratégie logistique.

Aujourd’hui le Maroc :

• C’est fait. Bank Al-Maghrib (BAM) vient de mettre en service un nouvel indice monétaire de référence au jour le jour, dénommé Monia (Moroccan Overnight Index Average) en remplacement de l’ancien taux de référence du marché Repo. Pour les responsables de la banque centrale, « le nouvel indice «Monia» vise à renforcer la transparence des opérations sur le marché monétaire et son approfondissement par le développement d’un ensemble plus large de produits et d’instruments pour les acteurs du secteur financier. Il s’inscrit également dans le cadre des évolutions opérées au niveau international, avec en particulier l’introduction de taux de référence sans risque ».

• Pour le régime général, les statistiques provisoires de la CNSS révèlent que 3,54 millions de salariés seraient déclarés au 31 décembre 2019. La masse salariale devrait s’établir à 158,71 milliards DH, a ajouté la CNSS, notant que les prestations servies devraient, quant à elles, se chiffrer à 20,09 milliards DH. Le bilan provisoire du plan d’action 2019 indique, par ailleurs, que l’encaissement global s’est établi à 24,06 milliards DH et le recouvrement à 2,81 milliards DH au 31 décembre 2019. En matière de lutte contre la fraude, la CNSS va procéder au renforcement du contrôle interne et du dispositif de gestion des risques, ainsi qu’à l’amélioration du ciblage des secteurs et des régions enregistrant des taux de couverture sociale faibles.

L’Opinion :

• Une convention de partenariat portant sur l’épuration des eaux usées de la ville de Safi et leur valorisation a été signée entre le Groupe OCP, la province de Safi, la commune de Safi, la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité (RADEES) et l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er Rbia (ABHOER). Cette convention permettra de réaliser, d’une part, une station de prétraitement et un système de pompage mobilisant un budget de 100 millions de dirhams (MDH) par la RADEES et, d’autre part, une station d’épuration (STEP) pour un budget prévisionnel de 480 MDH pris en charge par l’OCP, indique le groupe dans un communiqué.

• La Coalition nationale des enseignants contractuels annonce sa mobilisation contre les mesures du ministère de tutelle dans le maintien des recrutements contractuels au sein de l’Education nationale. Dans un communiqué, la Coalition annonce six jours de grèves au total, en ce mois de janvier, à travers un arrêt de travail jeudi et vendredi, puis du 28 au 31 janvier. Dans ce document, la Coalition reproche au département de Saaid Amzazi d’avoir « failli à l’ensemble de ses promesses passées pour débloquer ce dossier ». Elle estime que le traitement de cette question par le ministère de tutelle est « irresponsable » en l’absence de toute initiative de dialogue « pour trouver des solutions définitives ».

Libération :

• Le plafond de la dotation touristique est fixé désormais à 200.000 dirhams et le taux d’indexation du supplément à l’Impôt sur le revenu à 25% avec possibilité de report du reliquat non utilisé une seule fois à l’année qui suit, indique l’Office des changes. « Une dotation touristique de base de 45.000 (quarante-cinq mille) dirhams pouvant être majorée d’une dotation touristique supplémentaire égale à 25% de l’Impôt sur le Revenu payé ou prélevé à la source au cours de l’année précédente, indique l’Office des changes. Le montant total de la dotation touristique de base et supplémentaire ne peut excéder un plafond de 200.000 dirhams par personne par année civile », ressort-il de la version 2020 de l’Instruction générale des opérations de change (IGOC), publiée par l’Office des changes. Cette dotation est destinée à couvrir les dépenses personnelles au titre des voyages touristiques à l’étranger, y compris les titres de transport, les frais de séjour et d’hébergement, précise la même source.

• L’aéroport Agadir Al Massira a franchi, mercredi et pour la première fois, le cap de deux millions de passagers. A cette occasion, l’Office national des aéroports (ONDA) a organisé une cérémonie à l’aéroport Agadir Al Massira pour accueillir le 2 millionième passager, arrivé en provenance de Leipzig en Allemagne et qui s’est vu offrir des cadeaux de la part de l’ONDA. Doté d’une aérogare de 28.000 m2 et d’un parking avions de 170.000 m², l’aéroport Agadir Al Massira a connu entre 2008 et 2018 une croissance soutenue de son trafic aérien avec une moyenne annuelle d’évolution d’environ 2,81%. L’aéroport est desservi par 24 compagnies aériennes opérant 179 fréquences hebdomadaires, reliant la ville d’Agadir à plus de 50 destinations internationales. Il est également relié à Casablanca, Rabat, Fès et Tanger.

Al Bayane :

• L’encours de la dette extérieure publique a atteint plus de 334,95 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2019, selon les données de la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE). Au terme des neuf premiers mois de 2019, l’encours de la dette extérieure du Trésor s’est établi à 151,4 MMDH et celui de la dette extérieure des emprunteurs publics hors Trésor à 183,5 MMDH, relève la DTFE dans son bulletin trimestriel de la dette extérieure publique. La structure des créanciers est dominée par les multilatéraux (49,5%), suivis des bilatéraux (26,2%) et du Fonds monétaire international et des banques commerciales (24,3%).

• La 8ème édition du Forum international tourisme solidaire et développement durable (FITS) se tiendra du 28 au 30 janvier à Ouarzazate sous le thème « Résilience climatique, développement durable et tourisme solidaire dans les oasis du monde », indique un communiqué des organisateurs. Placé sous l’égide du ministère du Tourisme, le FITS 2020 est organisé par le Conseil provincial de Ouarzazate, la ville de Ouarzazate, l’ANDZOA (Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier) et le Conseil provincial du tourisme (CPT). L’événement réunira plus de 400 représentants des gouvernements nationaux et locaux, des professionnels du tourisme, des médias, des associations et des experts, pour qui la sauvegarde des oasis et le développement d’un tourisme responsable et solidaire sont à la fois souhaitables et possibles.

Akhbar Al Yaoum : • Le Conseil de gouvernement a approuvé un projet de décret portant création de taxes parafiscales au profit de l’Agence nationale de la sécurité routière. Ce projet prévoit que l’Agence remplace le Comité national pour la prévention des accidents de la circulation dans la perception de toutes les taxes parafiscales créées au profit de ce dernier, avec la suppression d’autres inscrites sur la liste des taxes, étant décidé ainsi le transfert au profit de l’Agence les taxes créées en 1977 et les frais de services promulgués en 2018 en provenance de la Direction du transport routier et de la Sécurité routière et du Centre national d’essais et d’homologation, car ces services relèvent désormais de cette Agence.

• Le ministère de l’Éducation tente d’obtenir des subventions américaines pour réformer l’enseignement supérieur suivant le modèle américain de « baccalaureus ». Mardi prochain, une conférence maroco-américaine se tiendra à Marrakech sous la présidence du ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, du ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha et du chargé d’affaires près de l’ambassade des Etats-Unis à Rabat, David Green pour « la mise en place du cycle baccalauréat universitaire.

Al Massae : • Le gouvernement s’oriente vers un recours plus large aux fonctionnaires pour l’accomplissement des tâches de contrôle financier, d’audit et d’approbation des comptes de l’État. Pour ce faire, le gouvernement déduira une part des postes financiers alloués aux juges des tribunaux financiers afin de réduire les coûts. Le Conseil de gouvernement étudiera prochainement un projet de décret, signé par le ministre de l’Economie et des finances, relatif à la création d’une compensation spéciale, allant de 3.500 à 5.000 dirhams, pour les fonctionnaires chargés des missions d’audit auprès des juridictions financières. • Plusieurs banques tentent d’attirer les Marocains qui ont décidé d’interagir avec l’Opération de régularisation spontanée (ORS). Cette opération concerne les personnes physiques ou morales résidentes qui disposent d’une résidence fiscale, d’un siège social ou d’un domicile fiscal au Maroc, ayant constitué des avoirs et liquidités à l’étranger, en infraction à la réglementation des changes. Les banques tentent d’attirer le plus grand nombre de personnes concernées par cette opération, à travers des campagnes de communication ou via leur réseau de relations, pour effectuer sous couvert d’anonymat leur déclaration.

Al Ahdath Al Maghribia :

• La 3ème Conférence des Etats parties à la convention arabe de lutte contre la corruption se tiendra les 07 et 08 janvier à Rabat, en partenariat avec la Ligue des Etats arabes et l’Instance nationale de la Probité, de la Prévention et de la lutte contre la Corruption (INPPLC), qui avait présidé la précédente édition. La première journée de cette rencontre sera consacrée à un forum arabe sur « les stratégies nationales de lutte contre la corruption, une approche participative, intégrée et fusionnée, qui garantit l’efficacité et la bonne influence » et connaîtra la participation des présidents et représentants des autorités et organismes de lutte contre la corruption dans les pays arabes, d’experts, de chercheurs, ainsi que de représentants de la société civile et d’institutions nationales, régionales et internationales œuvrant dans la lutte anti-corruption, indique l’INPPLC dans un communiqué.

• Le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique et l’Agence Millenium Challenge Account Morocco (MCA-Morocco) procéderont, le 30 janvier 2020, au lancement d’un appel d’offres relatif à l’aménagement, au développement et à la gestion de trois parcs industriels situés dans la région Casablanca-Settat, selon un modèle de partenariat public privé (PPP). Selon un communiqué de MCA-Morocco et le ministère de l’Industrie, cet appel d’offres porte sur la revitalisation et l’extension de deux zones industrielles à Bouznika et Had Soualem, ainsi que le développement d’une nouvelle zone industrielle à Sahel Lakhyayta, totalisant une superficie globale de 140 ha. Le lancement de cet appel d’offres s’inscrit dans le cadre de la composante « Sites industriels pilotes » de l’activité « Foncier industriel » relevant d’un programme de coopération conclu le 30 novembre 2015 entre le gouvernement marocain et le gouvernement américain, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), et dont la mise en œuvre a été confiée à l’Agence MCA-Morocco.

Bayane Al Yaoum :• Le ministère de la Santé a décidé, à titre conjoncturel et exceptionnel, de mettre un numéro vert à la disposition des personnes souffrant de maladies thyroïdiennes et qui n’arrivent pas accéder au Levothyrox. « Dans le cadre des efforts consentis par le ministère de la Santé pour assurer l’accessibilité des médicaments indispensables aux personnes souffrant de maladies thyroïdiennes et en interaction avec la problématique d’acquisition du Levothyrox, il a été décidé à titre conjoncturel et exceptionnel de mettre le numéro téléphonique vert 0801005353 à la disposition des malades qui n’arrivent pas à trouver ce médicament dans les pharmacies du Royaume et ce, afin de les aider à ce propos », affirme le ministère dans un communiqué. Ainsi, les malades sont appelés à s’adresser aux délégations provinciales du ministère de la Santé, munis de leurs dossiers médicaux et de l’ordonnance, précise-t-on.• Le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, a souligné que le Programme de subvention pour le renouvellement du parc de taxis (première et deuxième catégories) reprendra jusqu’au 31 décembre 2021, pour une enveloppe budgétaire de 2 MMDH. Boutayeb, qui s’exprimait à la Chambre des conseillers, a souligné qu’en vue de conforter les résultats positifs et encourageants du Programme de subvention pour le renouvellement du parc de taxis, et en réponse aux demandes des professionnels, ce programme reprendra jusqu’au 31 décembre 2021, afin de permettre l’achèvement du renouvellement du parc durant les années à venir et ce, pour un montant global de 2 MMDH. Il a expliqué, à cet égard, qu’il a été procédé à la programmation de dotations au titre des deux années consécutives et à la réception et au traitement des demandes, notant qu’il existe actuellement 5.000 demandes.

Al Ittihad Al Ichtiraki:

• Le pilier institutionnel s’est taillé la part du lion des propositions de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) relatives au nouveau modèle de développement a affirmé le premier secrétaire du parti, Driss Lachgar. »L’USFP a élaboré sa vision du nouveau modèle de développement autour de cinq principaux axes, dont le plus important est le renforcement de la démocratie en tant que condition essentielle pour la réalisation du développement », a-t-il déclaré à la presse à l’issue de la réunion de son parti avec la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), dans le cadre des séances d’écoute entamées jeudi par la Commission avec les partis politiques et les syndicats. Lachgar a relevé que l’USFP a présenté plusieurs propositions dans le cadre de l’axe institutionnel, notamment en ce qui concerne la garantie de l’équilibre des pouvoirs et de l’acquittement de leurs rôles conformément à la constitution, et la réussite du renouvellement des élites et des compétences politiques, partant du principe: « pas de démocratie sans partis et pas de partis sans citoyens engagés dans l’action partisane ».

• La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a démenti les informations publiées dans un journal national concernant une « fuite d’eaux usées des prisons locales Al Arjate 1 et 2, entraînant l’arrêt des études dans trois établissements scolaires ». La DGAPR souligne, dans une mise au point, que les eaux usées des deux centres pénitentiaires sont traitées au niveau des stations d’épuration établies par la Délégation à proximité des deux prisons. La DGAPR affirme avoir constaté « l’absence d’une fuite d’eaux usées hors des stations d’épuration », faisant savoir qu’il « s’est avéré que les eaux qui dégagent les mauvaises odeurs proviennent d’un marché avoisinant lesdits établissements scolaires ».

Al Alam :• Les participants à une conférence internationale, tenue dernièrement à Rabat, ont appelé à la poursuite des efforts déployés dans le cadre de la recherche scientifique sur l’environnement, en particulier ceux basés sur une perspective multidisciplinaire et interdisciplinaire. Dans leurs recommandations au terme de cette conférence, placée sous le thème « L’environnement et le développement durable: nouveaux rôles et perspectives prometteuses pour les sciences sociales », les participants ont mis en exergue la nécessité de formuler une définition de l’environnement basée sur le développement d’une théorie cohérente qui réponde aux normes scientifiques, plutôt que de s’arrêter sur les différents aspects de la pollution et de leur faire face cas par cas. Ils ont également abordé la responsabilisation institutionnelle et organisationnelle, dans le but de préserver chaque progrès dans le domaine de la protection de l’environnement, soulignant l’impératif de développer une coopération étroite entre les diverses sciences et disciplines, afin de mieux valoriser la multiplicité interdisciplinaire et d’explorer des sujets liés à la « justice environnementale ». Rissalat Al Oumma: • La Direction régionale de la Santé de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a annoncé la réussite de la première opération pour traiter un cas d’ostéogenèse imparfaite au sein de la région et ce, à l’hôpital Mohammed V de Tanger. Une équipe de médecins et d’infirmiers spécialistes en chirurgie pédiatrique, orthopédique et articulaire, ainsi qu’en réanimation et en anesthésie, ont réussi, le mardi 31 décembre, un enclouage centromédullaire télescopique type fassier duval pour traiter une ostéogenèse imparfaite, précise la Direction régionale de la Santé dans un communiqué. L’équipe médicale a opéré une fille de 13 ans souffrant d’une diminution de la densité osseuse, ayant entraîné une ostéogenèse imparfaite et par conséquent, des fractures répétées au niveau de l’os des cuisses et une déformation au niveau des jambes, ajoute la même source.

• Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a indiqué que sur 392.078 naissances vivantes au monde le 1er janvier 2020, plus de 1.900 ont vu le jour au Maroc. Au 1er janvier 2019, le Royaume a enregistré environ 1.903 nouveaux nés, relève l’UNICEF, notant que le Maroc arrive ainsi à la deuxième position derrière l’Algérie en Afrique du Nord.

