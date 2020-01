L’Office des Changes a publié, mardi, la nouvelle version de l’Instruction Générale des Opérations de Change dont les dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

Cette publication consolide le processus de libéralisation de la réglementation des changes et conforte le régime de convertibilité par l’adoption d’importantes mesures d’assouplissement et de simplification des opérations courantes et des opérations en capital, bénéficiant aussi bien aux personnes morales qu’aux personnes physiques, indique l’Office dans un communiqué.

En matière d’opérations courantes, les principales nouvelles dispositions concernent essentiellement les importations et les exportations de biens et de service et les voyages, fait savoir la même source.

L’Instruction générale des opérations de change 2020 est consultable et téléchargeable sur le site internet de l’Office des Changes (www.oc.gov.ma), conclut la même source.

Article19.ma