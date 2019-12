Colère. Me Abdellatif Ouahbi, député et un des dirigeants du Parti authenticité et modernité (PAM), a qualifié de mesure « sécuritaire extrême » l’arrestation et l’incarcération du journaliste d’investigation, Omar Radi.

Ouahbi a indiqué dans une déclaration au site achkayen.com, l’arrestation d’Omar Radi constitue une atteinte aux droits de l’homme, un « grand recul » de la liberté d’expression et une « mesure sécuritaire extrême », appelant la libération immédiate du journaliste.

« Même si nous ne sommes pas d’accord avec son tweet, cette question ne nécessite pas qu’il soit poursuivi de cette manière et en vertu d’un article du code pénal », a affirmé le parlementaire.

+ Une certaine régression en matière des droits de l’homme et des libertés au Maroc +

Il a, en outre, relevé « une certaine régression en matière de droits de l’homme et des libertés », estimant que cette situation porte « atteinte aux acquis réalisés par le Maroc au cours des dernières années ».

Et d’ajouter : « Ce qui est étrange est que la majorité gouvernementale a brandi le slogan de la défense des droits de l’homme et a créé un ministère spécifique à ce sujet, mais malgré cela il y a un recul à ce niveau ce qui nous préoccupe encore plus ».

Commentant la position de ceux qui considèrent que le tweet de Radi tombe sous le coup de la loi réprimant la diffamation et l’insulte, il a estimé que cette affaire relève des « risques de la démocratie » et « de la liberté d’expression».

Par ailleurs, il a estimé que « l’État doit avoir la capacité de supporter certains dérapages et certaines erreurs et qu’il faut encore du temps pour voir progresser le discours critique au Maroc » .

Pour rappel, le parquet général avait décidé de poursuivre en état d’arrestation le journaliste Omar Radi pour des propos jugés « insultants » à l’encontre du président de la cour d’appel et ce en vertu de l’article 263 du code pénal qui prévoit une peine allant d’un mois à un an de prison en plus du paiement d’une amende de 250.000 dirhams.

Article19.ma