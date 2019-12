Par Dr Mohamed Chtatou

En sociologie, le multiculturalisme décrit la manière dont une société donnée traite de la diversité culturelle. Partant de l’hypothèse sous-jacente selon laquelle des membres de cultures souvent très différentes peuvent coexister pacifiquement, le multiculturalisme exprime l’idée que la société s’enrichit en préservant, en respectant et même en encourageant la diversité culturelle.

Dans le domaine de la philosophie politique, le multiculturalisme fait référence aux façons dont les sociétés choisissent de formuler et de mettre en œuvre des politiques officielles traitant du traitement équitable des différentes cultures.

Sociologiquement, le multiculturalisme suppose que la société dans son ensemble bénéficie d’une diversité accrue par la coexistence harmonieuse de différentes cultures. Le multiculturalisme se développe généralement selon l’une des deux théories : la théorie du « melting pot (mosaïque culturelle) » ou la théorie du « saladier ».

Les partisans du multiculturalisme croient que les gens devraient conserver au moins certaines caractéristiques de leurs cultures traditionnelles. Les opposants disent que le multiculturalisme menace l’ordre social en diminuant l’identité et l’influence de la culture prédominante.

C’est quoi au juste le multiculturalisme ?

Le multiculturalisme décrit l’existence, l’acceptation ou la promotion de multiples traditions culturelles au sein d’une même juridiction, généralement considérées en termes de culture associée à un groupe ethnique. Cela peut se produire lorsqu’une juridiction est créée ou élargie en fusionnant des zones avec deux ou plusieurs cultures différentes (par exemple, le Canada français et le Canada anglais) ou par l’immigration de différentes juridictions à travers le monde (par exemple, l’Australie, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et de nombreux autres pays).

Les idéologies et les politiques multiculturelles varient considérablement, allant de la défense du respect égal des différentes cultures dans une société, à une politique de promotion du maintien de la diversité culturelle, aux politiques dans lesquelles les personnes de divers groupes ethniques et religieux sont abordées par les autorités telles que définies par le groupe auquel elles appartiennent.

Le multiculturalisme qui favorise le maintien du caractère distinctif de plusieurs cultures est souvent mis en contraste avec d’autres politiques d’établissement telles que l’intégration sociale, l’assimilation culturelle et la ségrégation raciale. Le multiculturalisme a été décrit comme un « saladier » et une « melting pot (mosaïque culturelle) ».

Deux stratégies différentes et apparemment incohérentes se sont développées à travers différentes politiques et stratégies gouvernementales. La première se concentre sur l’interaction et la communication entre différentes cultures ; cette approche est également souvent appelée inter-culturalisme.

La deuxième est axée sur la diversité et l’unicité culturelle, ce qui peut parfois entraîner une concurrence interculturelle entre les emplois et conduire à des conflits ethniques. L’isolement culturel peut protéger le caractère unique de la culture locale d’une nation ou d’une région et également contribuer à la diversité culturelle mondiale. Un aspect commun de nombreuses politiques suivant la seconde approche est qu’elles évitent de présenter des valeurs communautaires ethniques, religieuses ou culturelles spécifiques comme centrales.

Le multiculturalisme, c’est vieux comme le temps

La diversité culturelle est présente dans les sociétés depuis très longtemps. Dans la Grèce antique, il y avait diverses petites régions avec des costumes, des traditions, des dialectes et des identités différentes, par exemple ceux d’Aetolia, Locris, Doris et Epirus.

Dans l’Empire ottoman, les musulmans étaient majoritaires, mais il y avait aussi des chrétiens, des juifs, des arabes païens et d’autres groupes religieux.

Au 21e siècle, les sociétés restent culturellement diverses, la plupart des pays ayant un mélange d’individus de races, d’origines linguistiques, d’affiliations religieuses, etc.

Les théoriciens politiques contemporains ont qualifié ce phénomène de coexistence de cultures différentes dans un même espace géographique de multiculturalisme. Autrement dit, l’une des significations du multiculturalisme est la coexistence de différentes cultures.

Le terme « multiculturalisme », cependant, n’a pas été utilisé uniquement pour décrire une société culturellement diversifiée, mais aussi pour désigner une sorte de politique visant à protéger la diversité culturelle. Bien que le multiculturalisme soit un phénomène avec une longue histoire et qu’il y ait eu des pays qui ont adopté des politiques multiculturelles, comme l’Empire ottoman.

L’étude systématique du multiculturalisme en philosophie n’a prospéré qu’à la fin du XXe siècle, quand il a commencé à recevoir une attention particulière, surtout des philosophes libéraux. Les philosophes qui ont initialement consacré plus de temps au sujet étaient principalement canadiens, mais au 21e siècle, c’est un sujet très répandu dans la philosophie politique contemporaine.

Avant que le multiculturalisme ne devienne un sujet de philosophie politique, la plupart des publications dans ce domaine se concentraient sur des sujets liés à la juste redistribution des ressources ; à l’inverse, le thème du multiculturalisme dans le domaine de la philosophie politique met en évidence l’idée que les identités culturelles sont également pertinentes d’un point de vue normatif et que les politiques devraient prendre ces identités en considération.

Théories du multiculturalisme

Les deux théories ou modèles principaux du multiculturalisme, comme la manière dont différentes cultures sont intégrées dans une même société, sont mieux définis par les métaphores couramment utilisées pour les décrire – les théories du « melting pot (mosaïque culturelle) » et du « saladier ».

La théorie du melting pot

La théorie du melting pot (mosaïque culturelle) du multiculturalisme suppose que divers groupes d’immigrants auront tendance à « se fondre ensemble », abandonnant leurs cultures individuelles et finissant par devenir pleinement assimilés dans la société prédominante. Généralement utilisée pour décrire l’assimilation d’immigrants aux États-Unis, la théorie du creuset est souvent illustrée par la métaphore d’une fonderie dans lesquelles les éléments fer et carbone sont fondus ensemble pour créer un seul métal-acier plus solide.

En 1782, l’immigrant franco-américain J. Hector St. John de Crèvecoeur écrivait qu’en Amérique,

« Les individus de toutes les nations se fondent dans une nouvelle race d’hommes, dont les travaux et la postérité provoqueront un jour de grands changements dans le monde ».

Le modèle melting pot (mosaïque culturelle) a été critiqué pour avoir réduit la diversité, faisant perdre aux gens leurs traditions et pour avoir dû être appliqué par la politique gouvernementale. Par exemple, la loi indienne sur la réorganisation des États-Unis de 1934 a forcé l’assimilation de près de 350 000 Indiens dans la société américaine sans aucun égard pour la diversité du patrimoine et des modes de vie des Amérindiens.

Statue intitulée « Monument au multiculturalisme » par Francesco Pirelli, en face de la gare Union de Toronto en Ontario au Canada

La théorie du saladier

Une théorie du multiculturalisme plus libérale que le creuset. La théorie du saladier décrit une société hétérogène dans laquelle les gens coexistent mais conservent au moins certaines des caractéristiques uniques de leur culture traditionnelle. Comme les ingrédients d’une salade, différentes cultures sont rassemblées, mais plutôt que de fusionner en une seule culture homogène, elles conservent leurs propres saveurs distinctes. Aux États-Unis, New York, avec ses nombreuses communautés ethniques uniques comme « Little India », « Little Odessa » et « Chinatown » est considérée comme un exemple de société de saladiers.

La théorie du saladier affirme qu’il n’est pas nécessaire que les gens abandonnent leur patrimoine culturel pour être considérés comme des membres de la société dominante. Par exemple, les Afro-Américains n’ont pas besoin d’arrêter d’observer Kwanzaa plutôt que Noël pour être considérés comme des « Américains ».

Sur le plan négatif, les différences culturelles encouragées par le modèle du saladier peuvent diviser une société, entraînant des préjugés et de la discrimination. En outre, les critiques soulignent une étude réalisée en 2007 par le politologue américain Robert Putnam montrant que les personnes vivant dans des communautés multiculturelles de saladiers étaient moins susceptibles de voter ou de se porter volontaires pour des projets d’amélioration communautaire.

Le multiculturalisme en tant que politique

Le terme « multiculturalisme » peut également être utilisé pour désigner une sorte de politique. Ce type de politique présente deux caractéristiques principales :

Premièrement, il vise à répondre aux différentes demandes des groupes culturels. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une sorte de politique qui fait référence aux différents défis normatifs (conflit ethnique, manque de libéralisme interne, autonomie fédérale, etc.) qui découlent de la diversité culturelle. Par exemple, ce sont des politiques qui visent à relever les différents défis normatifs qui surgissent de groupes minoritaires, comme les Québécois, qui souhaitent avoir leurs propres institutions dans une langue différente du reste du Canada.

Contrairement aux politiques de redistribution, les politiques multiculturelles ne concernent pas principalement la justice distributive, c’est-à-dire qui obtient quelle part des ressources, bien que les politiques multiculturelles puissent faire référence à une redistribution accidentelle. Les politiques multiculturelles visent à corriger le type de désavantages dont certaines personnes sont victimes et qui résultent de leur identité culturelle. Par exemple, ce sont des politiques qui visent à corriger un désavantage qui peut résulter du fait qu’une personne est membre d’une certaine religion.

Dans le cas de certains musulmans, cela peut signifier s’attaquer au problème des musulmans vivant dans un pays chrétien et exiger des jours fériés différents de ceux de la majorité pour célébrer leurs propres fêtes comme l’Aïd-al-Fitr.

Deuxièmement, les politiques multiculturelles sont des politiques qui visent à fournir aux groupes les moyens par lesquels les individus peuvent poursuivre leurs différences culturelles. Autrement dit, les politiques multiculturelles ont pour objectifs la préservation, la tolérance ou la célébration des différences entre les différents groupes. Par conséquent, les politiques multiculturelles contrastent avec l‘assimilation. Autrement dit, selon le point de vue assimilationniste, il est acceptable que les gens soient différents, mais l’objectif final des politiques devrait être de faire en sorte que le groupe minoritaire fasse partie du groupe majoritaire, c’est-à-dire d’être accepté par ceux du groupe majoritaire, et de trouver en quelque sorte une position de consensus entre les différentes cultures.

À l’opposé, le multiculturalisme reconnaît que les gens ont des modes de vie différents et, en termes généraux, l’état ne devrait pas assimiler ces groupes mais leur donner les outils nécessaires pour poursuivre leurs propres modes de vie ou de culture. Autrement dit, d’un point de vue multiculturel, l’objectif final des politiques n’est ni l’uniformisation des formes culturelles ni aucune forme d’uniformité ou d’homogénéité ; son objectif est plutôt de permettre et de donner aux groupes les moyens de poursuivre leurs différences.

De manière générale, les philosophes politiques libéraux contemporains qui ont écrit sur ce sujet ont adopté deux positions différentes.



D’une part, certains philosophes politiques libéraux défendent que les institutions de l’état ne doivent pas tenir compte de la différence et que les individus doivent bénéficier d’un ensemble uniforme de droits et de libertés. Selon ces auteurs, la diversité culturelle, la liberté de religion, etc., sont suffisamment protégées par ces ensembles de droits et libertés, en particulier par la liberté d’association et de conscience.

Par conséquent, ceux qui défendent un ensemble uniforme de droits et libertés soutiennent que l’attribution de droits sur la base de l’appartenance à un groupe est une politique discriminatoire et immorale qui crée des hiérarchies de citoyenneté indésirables et injustes. Ainsi, de l’avis de ces philosophes libéraux contemporains, l’implication dans le caractère culturel de la société est quelque chose que l’État a le devoir de ne pas faire.

D’un autre côté, certains philosophes ont adopté un point de vue opposé sur cette question. Par exemple, certains philosophes politiques libéraux contemporains sont plus favorables à l’idée d’attribuer des droits à des groupes et ont défendu des politiques sensibles aux différences. Les philosophes politiques libéraux contemporains ont essayé de montrer que les règles sensibles aux différences ne sont pas intrinsèquement injustes.

D’une manière générale, ces philosophes politiques contemporains soutiennent qu’un régime de politiques sensibles aux différences n’implique pas nécessairement une hiérarchisation de la citoyenneté et des privilèges injustes pour certains groupes. Ils soutiennent plutôt que les politiques sensibles aux différences visent à corriger les inégalités et les désavantages intergroupes sur le marché culturel. De plus, certains de ces philosophes soutiennent que les politiques aveugles aux différences favorisent les besoins, les intérêts et les identités de la majorité. Ces philosophes qui considèrent que les groupes ont droit à des droits spéciaux peuvent être classés comme une forme de citoyenneté multiculturelle.

Caractéristiques d’une société multiculturelle

Les sociétés multiculturelles sont caractérisées par des personnes de races, ethnies et nationalités différentes vivant ensemble dans la même communauté. Dans les communautés multiculturelles, les gens conservent, transmettent, célèbrent et partagent leurs modes de vie culturels, leurs langues, leurs arts, leurs traditions et leurs comportements uniques.

Les caractéristiques du multiculturalisme se propagent souvent dans les écoles publiques de la communauté, où les programmes sont conçus pour initier les jeunes aux qualités et aux avantages de la diversité culturelle. Bien que parfois critiqués comme une forme de « politiquement correct », les systèmes éducatifs des sociétés multiculturelles mettent l’accent sur les histoires et les traditions des minorités dans les salles de classe et les manuels. Une étude réalisée en 2018 par le Pew Research Center a révélé que la génération « post-millénaire » des personnes âgées de 6 à 21 ans est la génération la plus diversifiée de la société américaine.

Loin d’un phénomène exclusivement américain, des exemples de multiculturalisme se retrouvent dans le monde entier. En Argentine, par exemple, les articles de journaux et les programmes de radio et de télévision sont généralement présentés en anglais, allemand, italien, français ou portugais, ainsi que dans l’espagnol du pays. En effet, la constitution argentine promeut l’immigration en reconnaissant le droit des individus à conserver plusieurs nationalités d’autres pays.

Élément clé de la société du pays, le Canada a adopté le multiculturalisme comme politique officielle pendant le mandat du Premier ministre Pierre Trudeau dans les années 1970 et 1980. De plus, la constitution canadienne, ainsi que des lois telles que la Loi sur le multiculturalisme canadien et la Loi sur la radiodiffusion de 1991, reconnaissent l’importance de la diversité multiculturelle. Selon la Bibliothèque et les archives canadiennes, plus de 200 000 personnes – représentant au moins 26 groupes ethnoculturels différents – immigrent au Canada chaque année.

Pourquoi la diversité est importante ?

Le multiculturalisme est la clé pour atteindre un degré élevé de diversité culturelle. La diversité se produit lorsque des personnes de races, nationalités, religions, ethnies et philosophies différentes se réunissent pour former une communauté. Une société véritablement diversifiée est une société qui reconnaît et valorise les différences culturelles de ses habitants.

Les partisans de la diversité culturelle affirment qu’elle rend l’humanité plus forte et peut, en fait, être vitale pour sa survie à long terme. En 2001, la Conférence générale de l’UNESCO a adopté cette position lorsqu’elle a affirmé dans sa Déclaration universelle sur la diversité culturelle que :

« … la diversité culturelle est aussi nécessaire à l’humanité que la biodiversité l’est à la nature ».

Aujourd’hui, des pays entiers, des lieux de travail et des écoles sont de plus en plus composés de divers groupes culturels, raciaux et ethniques. En reconnaissant et en apprenant sur ces différents groupes, les communautés renforcent la confiance, le respect et la compréhension dans toutes les cultures.

Les communautés et les organisations de tous les milieux bénéficient des différents antécédents, compétences, expériences et nouvelles façons de penser qui accompagnent la diversité culturelle.

L’exemple canadien du multiculturalisme est édifiant

Le multiculturalisme est-il mort ?

Le multiculturalisme est controversé dans l’état libéral et a souvent été déclaré mort, même dans les pays qui n’ont jamais eu de politique sous ce nom. À travers une comparaison provocatrice de l’homosexualité aux États-Unis et de l’islam en Europe, il est évident que le constitutionnalisme libéral contraint le pouvoir majoritaire, obligeant l’état à être neutre quant aux valeurs des gens et à leur engagement éthique. Il ne peut que donner lieu à de multiples modes de vie ou cultures, car les gens ont la liberté de les embrasser. En conséquence, les impulsions vers le multiculturalisme persistent, mais avec un nouvel accent sur l’individu, plutôt que sur les groupes, comme unité d’intégration.

Trump et le multiculturalisme

Au cours de la campagne de 2016, Trump a exposé le multiculturalisme comme le mouvement révolutionnaire qu’il est. Il a montré que le multiculturalisme, comme l’esclavage dans les années 1850, est une menace existentielle. Trump a exposé cette menace en s’y opposant ainsi qu’à son bras d’application, le politiquement correct. En effet, il s’est fait un devoir de botter régulièrement le politiquement correct dans l’aine.

Dans d’innombrables variations de grossièreté, il a répété à maintes reprises exactement ce que le politiquement correct interdit de dire :

« L’Amérique ne veut pas de diversité culturelle ; nous avons notre culture, elle est exceptionnelle, et nous voulons que cela continue ».

La citoyenneté culturelle est la réalisation d’une appartenance à part entière et sans entrave à un groupe social. De nos jours, de nombreux Blancs sentent que leur revendication de la citoyenneté culturelle – qui a longtemps été considérée comme automatique – s’estompe. Et pourtant, en même temps, les personnes de couleur aspirent, mais atteignent rarement, la citoyenneté culturelle parce qu’elle a historiquement été basée sur une définition étroite de la blancheur de la peau. Ceux-ci semblent être des efforts concurrents, voire antagonistes. Mais à la fois la rétention et la recherche d’une revendication de citoyenneté culturelle sont motivées par des craintes similaires.

Aux États-Unis, la blancheur de la peau est au cœur du courant culturel. Bien que les Blancs puissent encore écrire les règles culturelles, l’idée que leur position dominante est menacée s’est imposée dans l’imaginaire blanc avec la montée du mondialisme et la transition démographique imminente du pays vers une majorité majoritaire. Alors que les idées, les personnes et les finances sont de plus en plus partagées au-delà des frontières nationales, la diversité qui en résulte menace en fin de compte de changer l’association automatique de l’américanité avec la blancheur de la peau.

Contrairement à la guerre froide, lorsque les Américains blancs se sentaient menacés par des nations étrangères, le boom de l’immigration après 1965 et les perceptions de traitement préférentiel de la législation sur les droits civils ont déplacé le lieu vers l’intérieur. La menace d’identité raciale se reflète maintenant dans les sentiments du public à propos des personnes de couleur qui prennent des emplois et des taches à l’université loin des Américains blancs.

L’appel de Trump aux électeurs blancs, en particulier aux hommes et femmes blancs des zones rurales sans diplôme universitaire, repose sur son pouvoir perçu de définir étroitement la citoyenneté culturelle. Physiquement, il essaie de construire un mur. Légalement, il a tenté d’annuler le Deferred Action for Childhood Arrivals -DACA- (L’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA) est une politique d’immigration américaine qui permet à certaines personnes ayant une présence illégale aux États-Unis après avoir été amenées dans le pays comme enfants de recevoir une période renouvelable de deux ans d’action différée de l’expulsion et de devenir éligibles à un permis de travail aux États-Unis). Symboliquement, il a proclamé novembre « Mois national de l’histoire et des fondateurs américains » en plus du Mois du patrimoine amérindien. Bien que Trump n’ait pas remplacé le Mois du patrimoine amérindien, comme certains le pensaient à l’origine, l’ajout du Mois des fondateurs ressemblait à une gifle pour les communautés autochtones.

Il est peut-être déjà très clair, avec ces agressions à plusieurs volets, que les personnes de couleur ressentent également un sentiment de menace d’identité raciale. Les recherches sociologiques dans les régions rurales de la Nouvelle-Angleterre montre comment le fait de lutter pour la citoyenneté culturelle, mais pas de l’atteindre, constitue une atteinte constante à la dignité.

Les Blancs de ces villes rurales signalent régulièrement, sans le savoir, leur conviction que l’identité de la minorité raciale est différente et donc moins précieuse. Parfois, ces actions sont censées être utiles ou amicales. Et pourtant, demander aux personnes de couleur de s’assimiler à une identité blanche n’est ni l’un ni l’autre. En outre, refuser la citoyenneté culturelle aux personnes de couleur protège efficacement les Blancs de la menace d’identité raciale et permet à leur domination culturelle de rester incontestée.

Le multiculturalisme est bel et bien vivant et dynamique

Malgré l’annonce de sa mort, le multiculturalisme est bel et bien une réalité. Non seulement les groupes raciaux et ethniques existent dans la société, mais les minorités se font constamment dire qu’elles sont « différentes », tout en ayant leur propre identité.

L’assimilation est une réponse à cette réalité sociale ; l’intégration libérale fondée sur le respect des individus sans reconnaissance politique des groupes en est une autre. Le multiculturalisme est une autre réponse, basée non seulement sur l’égale dignité des individus mais aussi sur l’accommodement politique des identités de groupe comme moyen de contester les pratiques d’exclusion et de favoriser le respect et l’inclusion des groupes dégradés.

Un autre niveau de multiculturalisme est d’aller au-delà de l’accent mis sur l’exclusion et les minorités. Il s’agit de bien plus que des identités minoritaires positives, il s’agit d’une vision positive de la société qui inclut des groupes précédemment exclus ou marginalisés sur la base de l’égalité et de l’appartenance.

D’un point de vue multiculturel, l’accent récemment mis, en Grande Bretagne, sur la cohésion et la citoyenneté est un rééquilibrage nécessaire du multiculturalisme politique des années 90 du siècle dernier. Cela ne peut être compris comme un simple passage du multiculturalisme à l’intégration, car le gouvernement continue d’encourager les consultations et la représentation des groupes. Depuis le 11 septembre, le gouvernement britannique a jugé nécessaire d’augmenter l’échelle et le niveau des consultations avec les musulmans de ce pays. Il en va de même dans des pays ouvertement anti-multiculturels comme la France et l’Allemagne.

Le multiculturalisme c’est accepter l’autre dans sa différence

Des groupes tels que le Muslim Council of Britain ont connu un succès visible en Grande Bretagne. Jusqu’à ce que la sécurité et la politique étrangère éclipsent les problèmes intérieurs, ils ont exercé des pressions principalement sur quatre questions. Le premier était de mobiliser et de faire entendre une voix de la communauté religieuse musulmane dans les couloirs du pouvoir. Le second, obtenir une législation sur la discrimination religieuse et l’incitation à la haine religieuse. Obtenir des politiques socio-économiques ciblées sur les graves désavantages des Bangladais, des Pakistanais et d’autres groupes musulmans était leur troisième préoccupation, et la quatrième consistait à ce que l’État reconnaisse et finance certaines écoles islamiques. Ces quatre objectifs ont été partiellement atteints en Grande Bretagne.

Le programme d’égalité des musulmans est allé aussi loin en raison de la culture politique libérale et pragmatique de la Grande Bretagne en matière de religion. Les groupes musulmans ont mis en évidence la discrimination dans les opportunités éducatives et économiques et dans la représentation politique et les médias, ainsi que la « cécité musulmane » dans la fourniture de soins de santé, de soins et de services sociaux. En plaidant pour des remèdes conformes à la législation et aux politiques d’égalité existantes, ils ont permis de faire partie de la culture politique britannique et de la politique multiculturelle britannique.

Par contre, le thème du « multiculturalisme » suscite toujours des débats controversés en Allemagne et dans les pays voisins. Suite à la déclaration de la chancelière allemande Angela Merkel admettant l’échec de l’intégration en Allemagne, la discussion s’est intensifiée.

Les critiques affirment que le multiculturalisme essentialise et surestime l’homogénéité interne des cultures. Contre cette accusation, on peut parler de manière cohérente de cultures distinctes sans supposer qu’elles sont homogènes et uniformes.

En ce qui concerne le multiculturalisme en tant que politique publique, les critiques ont soutenu que le multiculturalisme a échoué et que ceux qui s’en tiennent à ses principes sont naïfs. Toutefois, il faut valoir que le multiculturalisme avait pour objectif « l’intégration » des immigrants et des minorités, l’intégration signifiant la création d’un sentiment d’appartenance parmi les groupes étrangers par rapport à la société. Les sentiments d’appartenance signalent une acceptation mutuelle et sont un indicateur de participation à la vie économique et sociale de la société.

Le multiculturalisme est un succès si on peut démontrer un lien de causalité entre les politiques multiculturelles et le renforcement d’un sentiment d’appartenance à la communauté politique nationale parmi les immigrants et les minorités. Il est intéressant de noter que les pays ouverts au multiculturalisme (comme la Grande-Bretagne et la Suède) se classent beaucoup mieux en termes d’intégration des immigrants que les pays qui n’ont jamais officiellement adopté le multiculturalisme (comme la France et l’Allemagne).

Le Chinatown de New York

Mot de fin

Le multiculturalisme est controversé dans l’état libéral et a souvent été déclaré mort, même dans les pays qui n’ont jamais eu de politique sous ce nom. Au-delà du flux et du reflux de la politique, le constitutionnalisme libéral lui-même confirme un multiculturalisme de l’individu qui est non seulement vivant mais nécessaire dans une société libérale.

À travers une comparaison provocatrice des droits des homosexuels aux États-Unis et de l’accommodement de l’islam en Europe, le constitutionnalisme libéral a contraint le pouvoir majoritaire, exigeant que l’état soit neutre sur les valeurs des gens et l’engagement éthique. Elle ne peut que donner lieu à de multiples modes de vie ou cultures, car les gens ont la liberté de les embrasser.

En conséquence, les impulsions vers le multiculturalisme persistent, malgré sa crise politique, mais avec un nouvel accent sur l’individu, plutôt que sur le groupe, comme unité d’intégration. L’intégration multiculturelle, malgré sa lenteur, reste une option intéressante pour les démocraties occidentales et non occidentales.

Références :

St. John de Crevecoeur, J. Hector (1782). Letters from an American Farmer : What is an America? The Avalon Project. Yale University.

De La Torre, Miguel A. The Problem With the Melting Pot. EthicsDaily.com (2009).

Hauptman, Laurence M. Going Off the Reservation: A Memoir. University of California Press.

Jonas, Michael. The downside of diversity. The Boston Globe (August 5, 2007).

Joppke, Christian (2017). Is Multiculturalism Dead ? Crisis and Persistance in the Constitutional State. Cambridge : Polity Press

Fry, Richard and Parker Kim. Benchmarks Show ‘Post-Millenials » on Track to Be Most Diverse, Best-Educated Generation Yet. Pew Research Center (November 2018).

Consolider la diversité

Bibliographie :

Amselle J.-L. (1996), Vers un multiculturalisme français, l’empire de la coutume, Paris, Aubier.

Banting K. et Kymlicka W. (2006), Multiculturalism and the Welfare State : Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies, Oxford, Oxford University Press.

Barber B. (1996), Djihad versus McWorld, Paris, Desclée de Brouwer [1995].

Baubérot J. (2006), « Le dernier des Curiace. Un sociologue dans la commission Stasi », in Côté P. et Guinn J. (dir.), La Nouvelle Question religieuse. Régulation ou interférence de l’État ? Bruxelles, PIE Peter Lang, p. 247-272.

Bayart J.-F. (1996), L’Illusion identitaire, Paris, Fayard.

Berten A., Da Silvera P. et Portois H. (1997), Libéraux et communautariens, Paris, PUF.

Brown W. (2008), Regulating Aversion : Tolerance in the Age of Identity and Empire, Princeton, Princeton University Press.

Brubaker R. (2001), « The return of assimilation ? Changing perspectives on immigration and its sequels in France, Germany, and the United States », Ethnic and Racial Studies, vol. 24, no 4, juillet, p. 531-548.

Butler J. (2005), Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte [1990].

Calvès G. (2004), La Discrimination positive, Paris, PUF, « Que sais-je ? ».

Cuche D. (2010), La Notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La Découverte, « Grands Repères/Manuels », 4e éd.

Cunin E. (2004), Métissages et multiculturalisme en Colombie, Paris, L’Harmattan.

Doytcheva M. (2007), Une discrimination positive à la française ? Ethnicité et territoire dans les politiques de la ville, Paris, La Découverte.

D’Souza D. (1993), L’Éducation contre les libertés. Politiques de la race et du sexe sur les campus américains, Paris, Gallimard.

Entzinger H. (1994), « Y a-t-il un avenir pour le modèle néerlandais des « minorités ethniques » ? », REMI, vol. 10, no 1.

Fanon F. (1961), Les Damnés de la terre, Paris, Maspero.

Fassin D. (2002), « L’invention française de la discrimination », Revue française de science politique, vol. 52, no 4, août, p. 403-423.

Fassin D. et Fassin É. (2006), De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française, Paris, La Découverte.

Fassin É. (1993), « La chaire et le canon : les intellectuels, la politique et l’université aux États-Unis », Annales ESC, no 2, mars-avril, p. 265-301.

Favell A. (1998), Philosophies of Integration. Immigration and the Idea of Citizenship in France and Britain, Houndmills, Basingstoke/New York, Palgrave Macmillan.

Favre H. (1996), L’Indigénisme, Paris, PUF, « Que sais-je ? ».

Feher M. (1992), « 1967-1992. Sur quelques recompositions de la gauche américaine », Esprit, décembre, no 187, p. 60-79.

Ferry J.-M. (1991), « Pertinence du postnational », Esprit, novembre.

Foucault M. (1984), Dits et Écrits, IV, Paris, Gallimard.

Fraser N. (2005), Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Paris, La Découverte.

Fraser N. et Honneth A. (2003), Redistribution or Recognition ? A Political-Philosophical Exchange, New York, Verso Books.

Gellner E. (1983), Nations et Nationalisme, Paris, Payot.

Gitlin T. (1995), The Twilight of Common Dreams : Why America is Wracked by Culture Wars, New York, Metropolitan Books.

Glazer N. (1975), Affirmative Discrimination. Ethnic Inequality and Public Policy, New York, Basic Books.

Gros Ch. (2003), « Demandes ethniques et politiques publiques en Amérique latine », Problèmes d’Amérique latine : politiques et paradoxes de l’ethnicité, no 48, p. 11-29.

Habermas J. (1990), Écrits politiques, Paris, Cerf.

Haut Conseil à l’intégration (1991), Vers un nouveau modèle d’intégration, Paris, La Documentation française.

Helly D. (2000), « Primauté des droits ou cohésion sociale. Les limites du multiculturalisme canadien 1971-1999 », in Wieviorka M. et Ohana J. (dir.), La Différence culturelle. Une reformulation des débats, colloque de Cerisy, Paris, Balland.

Hollinger D. A. (2006), Postethnic America : Beyond Multiculturalism, New York, Basic Books [1995].

Honneth A. (2000), La Lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf [1992].

Jaffrelot Ch. (2002), « L’avènement politique de la caste », Critique internationale, no 17, octobre.

Joppke Ch. (1996), « Multiculturalism and immigration : a comparison of the United States, Germany, and Great Britain », Theory and Society, vol. 25, p. 449-500.

Joppke Ch. et Lukes S. (dir.) (1999), Multicultural Questions, Oxford, Oxford University Press.

Joppke Ch. et Morawska E. (dir.) (2003), Toward Assimilation and Citizenship : Immigrants in Liberal Nation-States, Houndmills, Basingstoke/New York, Palgrave Macmillan.

Kastoryano R. (dir.) (1998), Quelle identité pour l’Europe ? Le multiculturalisme à l’épreuve, Paris, Presses de Sciences-Po.

Koopmans R. et Statham P. (1999), « Challenging the liberal nation-state ? Postnationalism, multiculturalism and the collective claims-making of migrants and ethnic minorities in Britain and Germany », American Journal of Sociology, vol. 105, no 3, p. 652-696.

Kymlicka W. (1995), Multicultural Citizenship : A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford, Clarendon Press ; trad. fr. La Citoyenneté multiculturelle. Une théorie libérale des droits des minorités, Paris, La Découverte, 2001.

Kymlicka W. et Mesure S. (dir.) (2000), « Les identités culturelles », Comprendre, no 1.

Lacorne D. (2003), La Crise de l’identité américaine, Paris, Gallimard [1997].

Le Cour Grandmaison O. et Withol de Wenden C. (dir.) (1993), Les Étrangers dans la cité. Expériences européennes, Paris, La Découverte.

Lochak D. (2009), Les Droits de l’homme, Paris, La Découverte, « Repères », 3e éd.

Lorcerie F. (2000), « La lutte contre les discriminations ou l’intégration requalifiée », VEI Enjeux, no 121, juin.

Martiniello M. (1995), L’Ethnicité dans les sciences sociales, Paris, PUF, « Que sais-je ? ».

Noiriel G. (1988), Le Creuset français, Paris, Seuil.

Oudghiri R. et Sabbagh D. (1999), « Des usages de la « diversité « . Éléments pour une généalogie du multiculturalisme américain », RFSP, no 49, p. 443-468.

Phillips A. (2007), Multiculturalism without Culture, Princeton, Princeton University Press.

Pons X. (1996), Le Multiculturalisme en Australie. Au-delà de Babel, Paris, L’Harmattan.

Poutignat Ph., Streiff-Fénart J. et Barth F. (2008), Théories de l’ethnicité, Paris, PUF.

Rawls J. (1971), A Theory of Justice, Cambridge, Harvard University Press ; trad. fr. Théorie de la justice, Paris, Seuil, 1987.

Rea A. et Tripier M. (2008), Sociologie de l’immigration, Paris, La Découverte, « Repères », nouv. éd.Renaut A. et Mesure S. (1999), Alter ego : les paradoxes de l’identité démocratique, Paris, Aubier.

Rex J. (1992), Ethnic Minorities in the Modern Nation State, New York, Palgrave Macmillan.

Rudder V. de, Poiret Ch. et Vourc’h F. (2000), L’Inégalité raciste : l’universalité républicaine à l’épreuve, Paris, PUF.

Sabbagh D. (2002), « Universités américaines : la fin des préférences raciales ? », Critique internationale, no 17, octobre.

Sandel M. (1999), Le Libéralisme et les limites de la justice, Paris, Seuil [1982].

Schlesinger A. M. Jr (1993), La Désunion de l’Amérique, Paris, Liana Levi.

Schnapper D. (1994), La Communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Paris, Gallimard.

Simon P. et Stavo-Debauge J. (2004), « Les politiques antidiscrimination et les statistiques : paramètres d’une incohérence », Sociétés contemporaines, no 53, p. 57-84.

Soysal Y. (1994), Limits of Citizenship. Migrants and Postnational Membership in Europe, Chicago, University of Chicago Press.

Taylor Ch. (1994), Multiculturalisme : différence et démocratie, Paris, Aubier [1992].

Touraine A. (1997), Pourrions-nous vivre ensemble ? Égaux et différents, Paris, Fayard.

Vermeulen H. et Slijper B. (2002), « Multiculturalism and culturalism », in Devic A. (dir.), Nationalism, Regional Multiculturalism and Democracy, Bonn, Center for European Integration Studies (ZEI).

Walzer M. (1990), « The communautarian critique of liberalism », Political Theory, vol. 18, p. 16-23 ; trad. fr. in Berten A., Da Silvera P. et Portois H., Libéraux et communautariens, Paris, PUF, 1997.

Weber E. (1983), La Fin des terroirs, Paris, Fayard.

Wieviorka M. (dir.) (1996), Une société fragmentée ? Le multiculturalime en débat, Paris, La Découverte.

Wilson W. J. (1987), The Truly Disadvantaged : the Inner City, the Underclass, and Public Policy, Chicago, University of Chicago Press.

Young M. I. (1989), « Polity and group difference : a critique of the ideal of universal citizenship », Ethics, vol. 99, no 2, p. 250-274.

Article19.ma