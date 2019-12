L’ambassade des États-Unis à Bagdad a été attaquée, mardi, par des milliers de manifestants qui brûlaient des drapeaux, après des frappes américaines meurtrières contre un groupe armé irakien, rapportent les médias.

Les manifestants, qui participaient au cortège funéraire de 25 combattants tués dans des raids aériens dimanche en Irak, brandissaient des banderoles appelant notamment au départ des troupes US et à la fermeture de l’ambassade des Etats Unis à Bagdad, indiquent les médias. Des raids ont été menés en représailles à la mort d’un sous-traitant américain dans une attaque à la roquette contre une base en Irak, non revendiquée mais attribuée par Washington à la faction chiite des brigades du Hezbollah.

U.S. ambassador to Iraq and other staff were evacuated from their embassy in #Baghdad for their safety, Iraqi officials said, as thousands of protesters denounce U.S. air strikes https://t.co/vLMPRnsRzX pic.twitter.com/ceKbSI0zGl

— Reuters (@Reuters) December 31, 2019