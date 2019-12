Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi :

Le Matin :

• Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a recommandé, dans son rapport sur le nouveau modèle de développement, de dématérialiser complètement en 3 ans toutes les interactions entre les citoyens et entreprises avec l’Administration. « L’ensemble des documents pourront alors être fournis ou récupérés en version électronique sans obligation de déplacement pour le citoyen », a souligné le Conseil dans son rapport intitulé « Le nouveau modèle de développement du Maroc: Contribution du CESE ». Le Conseil a également préconisé une mise à plat de l’ensemble des procédures administratives liées à l’activité économique avec comme objectif la suppression de 90% des autorisations et permis pour les remplacer par des cahiers des charges et une simple obligation de déclaration.

• Le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, a souligné l’importance de l’équilibre entre la préservation de l’ordre public et le respect des libertés individuelles, conformément à l’esprit de la Constitution. Benabdelkader, qui s’exprimait lors d’une conférence, a estimé que »le premier exercice est de sortir des dichotomies, qui sapent le débat », ajoutant que l’ordre public « n’est pas figé, mais il est en constante évolution »’. « Le droit pénal ne protège pas seulement l’ordre public, mais aussi les libertés individuelles », a poursuivi le ministre, notant que « c’est un certain excès dans l’exercice de ces libertés qui est puni pas la loi ».

L’Economiste :

• Tous les ingrédients sont réunis pour permettre à la région de Dakhla de se positionner comme le premier pôle du pays dans le secteur de l’aquaculture maritime. Sur les 256 projets sélectionnés par l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA), 214 seront réalisés au niveau de cette région avec un objectif d’atteindre une production de 78.000 tonnes par an. Selon l’échéancier prévisionnel de réalisation des 214 projets, l’année 2020 va connaître l’installation de 22 projets de fermes d’élevage et 68 unités pendant l’année suivante. La réalisation de la totalité de ces projets est prévue d’ici fin 2024 et va s’opérer conformément au plan d’aménagement aquacole de la région de Dakhla.

• Seaf Morocco Growth Fund (SMGF) réalise son quatrième investissement, depuis sa création, avec l’acquisition d’une participation dans Sowit, une entreprise utilisant l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour le déploiement d’une agriculture de précision sur le continent. Pour l’heure, rien ne filtre sur le montant investi. Toutefois la politique d’investissement de Seaf Morocco Growth fund (SMGF), doté de plus de 200 millions de DH, né à la faveur du programme Innov Invest de la Caisse centrale de garantie (CCG) est très sélective. Le fonds intervient au stade de création des startups, de post-création ou d’accélération de leur développement, avec un horizon d’investissement variant entre 5 et 7 ans.

Aujourd’hui Le Maroc :

• Les préparatifs pour le 26ème Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan (FICMT), dont les travaux sont prévus du 21 au 28 mars 2020, sont lancés. Et c’est Mehdi Qotbi qui en sera le président d’honneur. Cette distinction vient s’ajouter à une liste de prix et de consécrations obtenue par l’artiste-peintre marocain et président de la Fondation nationale des musées. En plus de la projection des films et des documentaires méditerranéens, le programme de ce 26ème festival compte des hommages, des colloques, des tables rondes et des rencontres autour du cinéma et de ses artisans ainsi qu’une programmation spécifique pour les enfants et les jeunes.

• La commission régionale unifiée d’investissement de la région Souss-Massa a approuvé lors de sa réunion tenue, récemment au siège de la wilaya d’Agadir, neuf projets d’investissement pour un montant de 629 MDH. Selon le bilan de cette commission, ces différents projets permettront la création de près de 1.695 emplois directs. Sur les neuf projets d’investissement, sept de nature industrielle ont été validés au niveau du Parc industriel intégré d’Agadir et du Parc haliopolis pour une enveloppe budgétaire de 109 MDH. Ces projets s’étalent sur une superficie globale de 2,6 Ha de foncier et permettront la création de 295 emplois,

Al Bayane :

• L’Agence de développement social a organisé récemment à Guelmim un colloque régional sur le thème: « Les jeunes, partenaire essentiel dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes ». Ce colloque vise à mobiliser toutes les composantes de la société contre ce phénomène qui porte atteinte à la dignité de la femme. A cette occasion, le coordonnateur régional de l’Agence du développement social, Abdellah Braik a rappelé les résultats de l’enquête nationale sur les violences à l’égard des femmes lancée par le ministère et qui placent la région de Guelmim-Oued Noun à la deuxième place en ce qui concerne ce phénomène après celle de Casablanca, soulignant la nécessité de la conjugaison des efforts et de la sensibilisation pour réduire l’ampleur de ce phénomène.

• Le Conseil d’administration (CA) de l’université Moulay Ismail (UMI) de Meknès, réuni récemment, a adopté deux projets de création d’une faculté de médecine et de pharmacie à Errachidia et d’une école nationale supérieure des industries agro-alimentaires et des biotechnologies à Meknès. Le Conseil a également donné son accord pour transformer la faculté Poly disciplinaire d’Errachidia en deux établissements universitaires. Il s’agit d’une faculté des lettres, des langues et des arts et d’une faculté des sciences juridiques, économiques et sociales.

Rissalat Al Oumma :

• Le chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, a insisté sur l’accélération de la cadence de réalisation des projets de développement programmés dans la région de Casablanca-Settat. Au cours d’une rencontre avec les différents acteurs locaux, il a également appelé à l’optimisation des chantiers entrés en service, à un suivi minutieux de ceux en cours de réalisation et à la résolution des problématiques entravant d’autres. Sur les 445 projets signés sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, « il existe certains chantiers qui ont besoin d’un déblocage au niveau central ou d’un appui financier supplémentaire, en raison des imprévus apparus en cours d’exécution », a reconnu le chef de gouvernement, qui conduisait une importante délégation officielle comprenant des ministres, des responsables gouvernementaux et d’établissements publics.

• L’esplanade de la Grande Mosquée de la capitale sénégalaise a abrité, samedi, la cérémonie d’ouverture de la 39è édition des « Journées culturelles islamiques », un événement initié par la Coordination Tijane de Dakar, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et la présidence d’honneur du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall. La cérémonie d’ouverture de ce grand rassemblement religieux de deux jours a été marquée par la participation d’une délégation marocaine de haut niveau. S’exprimant à cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq a indiqué que « la Tariqa tijania est un héritage commun que nous avons hérité de père en fils, ce qui a permis de raffermir les liens de fraternité entre les peuples marocain et sénégalais », notant que ces relations sont entretenues aujourd’hui par les deux chefs d’Etat, SM le Roi Mohammed VI et Son frère le président de la République du Sénégal, Macky Sall.

Libération :

• La préfecture d’arrondissement de Hay Hassani a lancé, récemment, une vaste campagne de règlement et de traitement des demandes de la carte du Régime d’assistance médicale, sous le slogan « Zéro dossier RAMED en instance ». Cette opération, conduite par la cellule provinciale spécialisée, émane de la volonté de dépasser les obstacles et entraves privant les demandeurs de bénéficier des prestations de ce système, en consécration de la justice sociale fondée sur l’égalité des chances, souligne un communiqué de la préfecture. Il est aussi question de faire fructifier les acquis, tant quantitatifs que qualitatifs, rendus possibles, au cours des huit dernières années, par le RAMED au niveau de Hay Hassani, ajoute-t-on de même source.

• L’indice des valeurs unitaires à l’importation a régressé de 4,6% au cours du troisième trimestre 2019 par rapport au même trimestre de 2018. Cette baisse résulte principalement de la diminution des valeurs unitaires de « l’énergie et lubrifiants » de 16,1%, des « demi-produits » de 3,2%, des « produits bruts d’origine minérale » de 28,2%, des « produits bruts d’origine animale et végétale » de 7,6% et des « produits finis d’équipement industriel » de 0,4%. En revanche, l’augmentation de l’indice des valeurs moyennes des « produits finis de consommation » de 1,5% a atténué la baisse de l’indice des valeurs unitaires à l’importation.

Akhbar Al Yaoum: •

Les indicateurs clés des tableaux de bord du secteur de télécommunications au titre du troisième trimestre 2019 relèvent qu’à fin septembre 2019, le parc des abonnés Internet (fixe et mobile) a atteint près de 26,2 millions enregistrant une hausse annuelle de plus de 10,1% portant le taux de pénétration à près de 73,6%. L’Internet mobile a connu la même tendance haussière (10%) et son parc s’établit à plus de 24,5 millions (soit une croissance nette annuelle de 2,2 millions d’abonnés). En ce qui concerne le parc internet mobile 4G, il a atteint 13,4 millions de clients, soit une hausse annuelle de près de 48,8%.

• Les nuitées touristiques dans les établissements d’hébergement classés de la ville de Fès ont connu une hausse de 2% à fin septembre de 2019, en comparaison avec la même période de l’année précédente. Un total de 803.875 nuitées a été enregistré au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, contre 786.260 nuitées durant la même période de 2018, selon des données de l’Observatoire national du tourisme (ONT). S’agissant des arrivées dans les hôtels classés, elles ont atteint 424.801 à fin septembre de l’année actuelle, contre 421.889 durant la même période de l’année écoulée, soit une légère hausse de 1%.

Al Massae :

• Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de sa stratégie de développement, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a réceptionné la première locomotive qui s’inscrit dans le cadre de l’acquisition de 30 locomotives électriques « nouvelle génération ». Ces nouvelles acquisitions, dont la livraison s’effectuera à raison de deux à trois locomotives par mois, avaient fait l’objet d’un appel d’offres international à l’issue duquel le contrat a été attribué en 2018 à la société Alstom pour un montant global d’environ 1,5 milliard de dirhams. • Plus de 500 pensionnaires de la prison locale de Bouarfa ont bénéficié d’une campagne médicale multidisciplinaire organisée par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus. Cette initiative, menée en partenariat avec la DGAPR, le ministère de la Santé, le conseil régional de l’Ordre des médecins de l’Oriental et la Fondation de l’Oriental pour le soutien à la santé, l’éducation et l’action sociale, s’inscrit dans le cadre du renforcement des soins et des services de santé au profit des pensionnaires des établissements pénitentiaires. La campagne médicale a permis de dispenser des consultations et soins médicaux dans plusieurs spécialités, à savoir la médecine générale, la cardiologie, l’ophtalmologie, la gastroentérologie, l’endocrinologie, la néphrologie, la pneumologie, la médecine mentale et psychiatrie, la dermatologie et la médecine dentaire.

Bayane Al Yaoum:• Sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI et du Président malien Ibrahim Boubacar Keïta, le partenariat maroco-malien occupe une place privilégiée au regard du caractère historique et multidimensionnel des relations liant les deux pays, a souligné à Bamako, l’ambassadeur du Royaume au Mali, Hassan Naciri. Intervenant lors d’une rencontre-déjeuner avec des médias maliens, Naciri a relevé que depuis les visites royales au Mali en 2013 et 2014, les relations entre les deux pays ont connu une impulsion tangible et ont même entamé une période de reconstruction. Et d’ajouter que le Maroc et le Mali convaincus des idéaux de la coopération Sud-Sud et de l’intégration africaine, œuvrent au quotidien à consolider et approfondir ces relations, dont la spécificité réside dans un legs précieux d’échanges humains qui ont précédé de loin les relations interétatiques.• Le secteur agricole constitue un levier principal pour la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage en milieu rural, a affirmé le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki. L’agriculture est un des secteurs les plus importants qui contribuent au développement économique et social, a précisé Sadiki dans une allocution lue en son nom par le directeur du développement de l’espace rural et des zones de montagne du ministère, et ce lors du Forum visant à motiver les jeunes entrepreneurs agriculteurs à Al Hoceima, organisé par la Direction régionale de l’agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en collaboration avec l’Office national du conseil agricole. Le Plan Maroc Vert, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2009, a énormément contribué à la promotion de l’emploi et à l’amélioration du revenu des agriculteurs, tout en augmentant la valeur ajoutée produite en milieu rural, a-t-il ajouté. Al Ahdath Al Maghribia :

• Quelque 7.406 fonctionnaires de police, tous corps et grades confondus, ont bénéficié de l’avancement au choix au titre de l’exercice 2019, soit 89,9% du total des postes budgétaires consacrés à la sureté nationale, a annoncé la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Cet avancement a concerné 4.711 fonctionnaires en uniforme et 2.695 en civil, soit respectivement 89,2% et 84,7% des parts financières attribuées à ces grades et échelons, précise la DGSN dans un communiqué. La Commission d’avancement a œuvré en faveur de l’élargissement de l’éventail des bénéficiaires exerçant en uniforme dans les grades inférieurs ou moyens, allant des gardiens de la paix aux officiers principaux.

• Le groupe socialiste à la chambre des représentants a présenté un projet de loi visant à augmenter la durée du congé de maternité et à offrir des facilités aux mamans au terme du congé. Cette proposition de loi vise à amender l’article 46 de la loi 55.05 modifiant et complétant le décret 1.58.008 portant Statut général de la fonction publique. Dans sa version actuelle, ce dernier indique que le congé de maternité est fixé à 14 semaines ouvrables et rémunérées. Ainsi, la proposition du groupe socialiste consiste à faire passer le congé de maternité à 16 semaines. Il préconise également d’ajouter un deuxième alinéa à l’article 46, afin d’accorder aux fonctionnaires en fin de congé de maternité le droit à un congé supplémentaire, qui ne dépasse pas les trois mois, rémunéré à hauteur de 50 % du salaire mensuel.

Al Ittihad Al Ichtiraki:

• Le directeur du CHU Ibn Rochd à Casablanca, Moulay Hicham Afif, a indiqué que 285.880 patients ont été reçu au CHI en 2018, précisant que 594.435 soins ont été prodigués durant la même période, dont 240.433 aux urgences. Intervenant à l’occasion du Conseil d’administration du CHU, Afif a fait savoir que 102 greffes ont été réalisées en 2018, 23 opérations pour placer le dispositif de soin de la maladie de Parkinson et 34.170 autres opérations chirurgicales. Outre la réalisation de 1.937.853 analyses en laboratoire et de 216.327 radiographies.

• Près de 3000 personnalités appartenant aux milieux universitaires, médiatiques, et de la société civile venant de 155 pays différents et des cinq continents ont lancé la Plateforme Internationale de Défense et de Soutien au Sahara marocain, une structure indépendante, flexible et autonome dont la raison d’être est de porter la voix des populations du Sahara marocain et leur vision du développement de leur région et de leur avenir. Participant pleinement dans toutes les sphères de la vie politique, économique et sociale de leur pays et de leur région, les populations du Sahara marocain sont souvent confrontées à des campagnes de dénigrement et de mystification menées par l’Algérie et son appendice, le « polisario », qui prétend parler en leur nom alors même qu’il ne jouit pas de la moindre légitimité et qu’il accuse de jour en jour de nombreux désaveux. La Plateforme entend amplifier et relayer le récit des populations du Sahara marocain, que l’Algérie et ses proxys cherchent à étouffer : le récit d’un Sahara en mouvement, jouissant d’institutions libres et démocratiques et vivant dans la sécurité, la stabilité et la prospérité, et d’un Maroc acteur de paix, de démocratie et de développement dans son Continent et dans le monde.

Article19.ma