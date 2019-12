Début des ennuis d’une artiste qui a le vent en poupe. Et pour cause, le tribunal de première instance de Marrakech a décidé ce lundi, d’ouvrir une enquête préliminaire à l’encontre de Dounia Batma et sa sœur Ibtissam relative à une affaire de « chantage » et « diffamation » d’artistes.

Dounia Batma a été interrogée jeudi dernier pendant des heures par la BNPJ de Casablanca sur « sa relation avec certaines victimes » du fameux compte Instagram « Hamza Mon bb » et les autres détenteurs de ce compte, dont le but était « d’escroquer » des artistes, des célébrités, des boutiques et des hôtels.

+ L’iphone de Dounia Batma a été saisi par la police +

D’ailleurs, le téléphone de la chanteuse a été saisi afin de le soumettre à une expertise technique pour vérifier notamment les photos et les vidéos qu’il contient et qui ont été publiées par ledit compte, selon le site arabophone Hespress.com.

Confrontée à sa sœur Ibtissam dans cette « affaire de chantage », Dounia Batma a nié tout lien avec le compte « Hamza Mon bb », mais malgré tout, elle « risque d’être poursuivie » en état d’arrestation, suite aux résultats de l’enquête préliminaire, précise la même source.

Selon des médias Marrakechis, les deux sœurs vont bientôt être entendues par un juge d’instruction.

Le Parquet aurait exhorté juge d’instruction de « poursuivre l’artiste et sa soeur en état de liberté provisoire contre une caution de 50 millions de centimètres chacune, mais avec le retrait de leur passeport afin qu’elles ne puissent pas quitter le Maroc », ajoutent les mêmes sources.

Affaire à suivre…

Article19.ma